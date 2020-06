В США выпал снег, некоторые дороги замело – видео и фото

В последние дни в некоторых американских штатах, преимущественно в горной местности, выпадал снег. Видео и фото необычного для середины июня явления выкладывают в соцсетях местные жители.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Снежило на юго-востоке Вайоминга, в северных районах Айдахо и на юго-западе Монтаны, пишет The Washington Post. Также снег видели на севере Юты, он может пойти и в Йеллоустонском нацпарке

Today from #WashingtonPass on Hwy20 (North Cascades Hwy) sent to me by my friend Shane. #wawx Randy Small - Whatcom County Weather (@RandySmall) June 15, 2020

Снег выпал также и в горах Италии:

Summertime anyone? There is a HUGE amount of fresh snow at SIFAS Passo Stelvio, Italy today. Thanks to Umberto Capitani for the report. Posted with permission. pic.twitter.com/EvSAAJ27MI