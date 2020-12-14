В центре Нью-Йорка открыли огонь у собора: стрелка убила полиция – видео

В центре Нью-Йорка мужчина устроил стрельбу на крыльце собора Святого Иоанна Богослова. Об этом сообщает CNN.

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По данным полиции, мужчина с двумя пистолетами начал стрелять воздух, когда хор закончил рождественское пение на ступеньках собора. Полицейские открыли огонь по стрелку и ранили его в голову. По данным источников CNN, нападавшим был мужчина 50 лет и он уже скончался в больнице.

В результате атаки никто из мирных жителей не пострадал, отмечают в издании. По словам свидетелей, нападавший кричал "Убейте меня", однако мотив стрельбы пока полиции не ясен.

Комиссар полиции Нью-Йорка Дермот Ши добавил, что с места происшествия изъяли два полуавтоматических огнестрельных оружия и сумку, которой, вероятно, владел стрелок. В сумке была полная канистра с бензином, проволока, веревка, несколько ножей и Библия.

29 октября в Ницце произошло нападение с ножом в базилике Нотр-Дам. Погибли два человека. Нападавший кричал "Аллах акбар".

2 ноября открыли огонь по мирным жителям в центре Вены.

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