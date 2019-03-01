В Цюрихе открыли дом, построенный роботами: видео

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DFAB House построен из шести блоков, собранных роботами из 487 бревен

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На этой неделе в швейцарском Цюрихе открыли DFAB House – дом, построенный в основном с помощью цифровых технологий. Об этом сообщает Reuters.

Над проектом DFAB House работала система из двух робо-рук, управляемых процессором со специальной программой для 3D-моделирования. В Швейцарской высшей технической школе Цюриха отмечают, что этот софт почти самостоятельно собирает вообще любые конструкции из дерева. Программа способна рассчитать геометрию будущей постройки так, что дополнительные укрепления - колонны, стяжки – ей не понадобятся.

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Первый робот подбирает бревна и распиливает и, а затем сверлит отверстия для крепежей. Затем оба робота собирают из бревен готовую конструкцию. Людям остается только вставить крепежи.

DFAB House построен из шести блоков, собранных роботами из 487 бревен.

О начале его сборки сообщалось еще летом прошлого года.

В Китае спустя шесть лет завершается строительство первого в мире горизонтального небоскреба, который уже называют инженерным чудом.

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Теги: технологии, робот, архитектура, DFAB House
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