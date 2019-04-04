В Турции новоизбранный мэр сжег свое кресло: видео

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После сожжения кресла Мехмет Гурбуз вместе со сторонниками подмел площадь

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Мэр турецкого города Эльбистан Мехмет Гурбуз публично сжег свое рабочее кресло. Об этом сообщает Радио Свобода.

Таким образом, он хотел продемонстрировать присутствующим на площади избирателям, что пришел на эту должность не ради власти.

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После сожжения кресла мэр вместе со сторонниками подмел площадь - в знак готовности начать работу "с чистого листа".

"Те, кто побеждает на этих выборах – скромные люди. Раз победил – будь скромным", - отметил Гурбуз.

Он был избран на муниципальных выборах 31 марта. Гурбуз представляет Партию справедливости и развития президента Тайипа Реджепа Эрдогана, которая одержала победу в большинстве провинций.

1 апреля сообщалось, что президент Турции потерпел серьезную неудачу в крупных городах: Партия справедливости и развития впервые на местных выборах потеряла контроль над столицей Анкарой.

Видео: Reuters

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Теги: Турция, кресло, реджеп тайип эрдоган, Мехмет Гурбуз, сжег, Эльбистан
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