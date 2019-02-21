В Турции произошло мощное землетрясение: видео

Вчера, 20 чефраля, на западном побережье Турции в районе города Чанаккале произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом говорится на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Как пишет CNN Turk, ощущались подземные толчки в Стамбуле, Бурсе, Балыкесире, Чанаккале, Эдирне и Измире.

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Губернатор Стамбула сообщил, что разрушений и пострадавших на данный момент в стране нет.

Представитель Службы по чрезвычайным ситуациям Чанаккале (AFAD) Левент Йилмаз отметил, что 5-балльное землетрясение произошло в городе Айвачик.

Подземные толчки был зафиксированы в 18:23 по местному времени (20:23 по Киеву). Эпицентр землетрясения находился в 148 км к северо-западу от города Измир, а очаг залегал на глубине около 8 км.