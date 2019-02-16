В вузе Санкт-Петербурга обрушились перекрытия: видео

В одном из корпусов санкт-петербургского университета ИТМО сегодня, 16 февраля, обрушились перекрытия. Как пишет Медуза, ссылаясь на МЧС, в результате никто не пострадал.

Обрушение произошло во время ремонтных работ. По словам одного из студентов, фрагмент крыши упал, проломив перекрытия на всех пяти этажах. По крайней мере в двух аудиториях, которые затронул обвал, шли занятия.

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Одна из преподавательниц услышала треск и велела всем покинуть помещение. Всего из здания, по данным МЧС, вывели 86 человек.

По стенам помещения перед самым обвалом шли трещины.

14 февраля в Санкт-Петербурге на Петергофском шоссе автомобиль Hyundai Solaris застрял между двумя трамваями.