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В ЮАР с фермы сбежали десятки крокодилов, их пытаются поймать: видео видео

04.03.2021, 21:26
Скриншот с видео
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В южноафриканской провинции Западный Кейп с фермы сбежало неизвестное количество крокодилов. Удалось поймать 27 рептилий. Власти просят местных жителей быть осторожными, сообщает BBC.

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Официальные лица признали, что не знают, сколько еще рептилий находятся на свободе.

Крокодилы примерно 1,5 м длиной, предположительно, сбежали через сломанный забор и направились к реке Брид.

"Очевидно, они очень опасны. Это дикие животные, несмотря на то, что они были в неволе", – сказала Петро ван Рейн, пресс-секретарь региональной экологической службы CapeNature.

"Люди не должны приближаться к ним и держаться подальше от реки, пока все крокодилы не будут пойманы", – добавила она.

Полиция создала специальное подразделение для отслеживания крокодилов. На берегу реки для их поимки используются клетки с наживкой.

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Вадим Ребрина
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