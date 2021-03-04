В южноафриканской провинции Западный Кейп с фермы сбежало неизвестное количество крокодилов. Удалось поймать 27 рептилий. Власти просят местных жителей быть осторожными, сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Официальные лица признали, что не знают, сколько еще рептилий находятся на свободе.

Крокодилы примерно 1,5 м длиной, предположительно, сбежали через сломанный забор и направились к реке Брид.

"Очевидно, они очень опасны. Это дикие животные, несмотря на то, что они были в неволе", – сказала Петро ван Рейн, пресс-секретарь региональной экологической службы CapeNature.

"Люди не должны приближаться к ним и держаться подальше от реки, пока все крокодилы не будут пойманы", – добавила она.

Полиция создала специальное подразделение для отслеживания крокодилов. На берегу реки для их поимки используются клетки с наживкой.

Читайте также: Пенсионер во Флориде спас трехмесячного щенка из пасти аллигатора: видео

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.