Пенсионер во Флориде спас трехмесячного щенка из пасти аллигатора: видео

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Щенок чувствует себя нормально, а его хозяину Ричарду Уилбэнксу пришлось делать прививку от столбняка

Пенсионер из Флориды Ричард Уилбэнкс спас тремесячного щенка из пасти аллигатора. Об этом сообщает CNN.

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Уилбэнкс гулял со щенком по кличке Ганнер вокруг пруда на своем заднем дворе, когда из воды внезапно выскочил аллигатор и утащил щенка в пруд.

"Он выскочил из воды как ракета", – рассказал Уилбэнкс.

Он бросился за аллигатором в пруд, вытащил его оттуда. Держать аллигатора было не сложно, но разжать его челюсти – чрезвычайно трудно, отметил Уилбэнкс.

По словам мужчины, его руки были "пережеваны", и ему пришлось сделать прививку от столбняка. У щенка была одна рана на животе, и после посещения ветеринара он чувствует себя нормально.

Происшествие было записано камерой, снимающей дикую природу.

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Теги: щенок, животные, Флорида, аллигатор
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