В Колорадо выпало непривычно большое количество снега. Возможности побегать по зимнему покрывалу обрадовались не только люди, но и звери – в зоопарке Денвер львы устроили настоящие догонялки в снегу, играя друг с другом. Сотрудники зоопарка выложили видео в сеть и оно быстро стало вирусным.

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Как написали в Facebook смотрители парка, львы в Африке проводят большую часть времени в тени, пытаясь найти прохладу – поэтому неудивительно, что им так понравился снег, ведь они могут бегать сколько захотят, не опасаясь перегрева. А чтобы согреться и отдохнуть, у них есть нагретые камни и места для сна с обогревом.

В феврале 2021 года киевский зоопарк показал реакцию животных на снег – фото.

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Дарья Мостовая

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