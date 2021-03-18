UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В зоопарке США после масштабной метели львы устроили догонялки в снегу – видео видео

18.03.2021, 10:18
Львы в снегу (скриншот с видео)
"Семь минут ужаса". Марсоход Perseverance совершил посадку на Марсе – видео
"Семь минут ужаса". Марсоход Perseverance совершил посадку на Марсе – видео
Лукашенко "победил" в лыжной гонке. Соперник трижды "случайно" падал на финише – видео
Лукашенко "победил" в лыжной гонке. Соперник трижды "случайно" падал на финише – видео

В Колорадо выпало непривычно большое количество снега. Возможности побегать по зимнему покрывалу обрадовались не только люди, но и звери – в зоопарке Денвер львы устроили настоящие догонялки в снегу, играя друг с другом. Сотрудники зоопарка выложили видео в сеть и оно быстро стало вирусным.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Как написали в Facebook смотрители парка, львы в Африке проводят большую часть времени в тени, пытаясь найти прохладу – поэтому неудивительно, что им так понравился снег, ведь они могут бегать сколько захотят, не опасаясь перегрева. А чтобы согреться и отдохнуть, у них есть нагретые камни и места для сна с обогревом.

Смотрите также: Верблюды под снегом и снежки от Нетаньяху. На Ближний Восток пришла зима: видео

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
США снег видео зоопарк Колорадо львы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 