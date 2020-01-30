Видео из Австралии показывает скорость распространения пожаров

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На видеозаписи огонь распространяется настолько быстро, что пожарные вынуждены спешно ретироваться

В интернете появилась видеозапись, демонстрирующая, насколько быстро распространяется огонь во время лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс, Австралия.

Запись сделана 4 января, однако опубликована только сейчас. Огонь распространяется настолько быстро, что пожарные вынуждены спешно ретироваться.

29 января премьер-министр штата Глэдис Бережиклян объявила о проведении шестимесячного независимого расследования продолжающихся лесных пожаров. Ученые совместно с правоохранителями должны будут выяснить причины пожаров, а также изучить действия властей для борьбы с ними, сообщает ВВС

Среди версий о причинах пожаров будет также рассмотрено изменение климата.

Изменение климата, как один из возможных факторов, способствующих распространению пожара, включено в расследование на фоне дебатов по этому вопросу в Австралии, где критики обвиняют премьер-министра Скотта Моррисона в бездействии.

Австралия входит в число стран с самыми большими объемами выбросов углерода в расчете на душу населения. Страна все еще сильно зависит от энергии, получаемой из угля.

Хотя изменение климата не является непосредственной причиной лесных пожаров, ученые давно предупреждают, что более жаркий и сухой климат будет способствовать распространению и частоте возникновения пожаров в Австралии.

С конца 2019 Австралию охватили мощные лесные пожары, в которых, по подсчетам ученых, погибло около 1 млрд животных. В результате пожаров в Новом Южном Уэльсе погибли 25 человек и повреждены тысячи домов.

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Теги: пожар, огонь, климат, Австралия
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