Во Франции масштабный пожар на заводе химикатов: фото и видео

В Руане во Франции произошел масштабный пожар на заводе химикатов. Об этом сообщает Le Parisien.
Пожар начался примерно в 2:40 ночи.
Причина возгорания пока неизвестна.
Издание информирует, что в нескольких километрах от завода видны большие облака черного дыма.
Местные власти запустили план вмешательства и начали эвакуацию населения в радиусе полкилометра вокруг завода химикатов.
Автомобилистов призывают избегать этого района.
Издание сообщает, что пострадавших, как и утечки токсичных веществ нет.
Из-за пожара школы, детские садики, колледжи и лицеи Руана будут закрыты.
С огнем продолжаются бороться 130 пожарных.