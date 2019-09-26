Во Франции масштабный пожар на заводе химикатов: фото и видео

В Руане во Франции произошел масштабный пожар на заводе химикатов. Об этом сообщает Le Parisien.

Пожар начался примерно в 2:40 ночи.

Причина возгорания пока неизвестна.

Издание информирует, что в нескольких километрах от завода видны большие облака черного дыма.

Местные власти запустили план вмешательства и начали эвакуацию населения в радиусе полкилометра вокруг завода химикатов.

Автомобилистов призывают избегать этого района.

Издание сообщает, что пострадавших, как и утечки токсичных веществ нет.

Из-за пожара школы, детские садики, колледжи и лицеи Руана будут закрыты.

С огнем продолжаются бороться 130 пожарных.