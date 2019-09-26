Во Франции масштабный пожар на заводе химикатов: фото и видео

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С огнем продолжают бороться 130 пожарников

В Руане во Франции произошел масштабный пожар на заводе химикатов. Об этом сообщает Le Parisien.

Пожар начался примерно в 2:40 ночи. 

Причина возгорания пока неизвестна. 

Издание информирует, что в нескольких километрах от завода видны большие облака черного дыма. 

Местные власти запустили план вмешательства и начали эвакуацию населения в радиусе полкилометра вокруг завода химикатов. 

Автомобилистов призывают избегать этого района. 

Издание сообщает, что пострадавших, как и утечки токсичных веществ нет.

Из-за пожара школы, детские садики, колледжи и лицеи Руана будут закрыты. 

С огнем продолжаются бороться 130 пожарных.  

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Теги: франция, пожар, завод химикатов
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