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Гиперзвуковое оружие: во Франции успешно испытали планер VMAX – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 15:30
Видео: Twitter @HenrutLaBrute
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Во Франции испытали гиперзвуковой планер VMAX. Соответствующее видео с успешным запуском распространил журнал Ouest-France.

Министерство обороны Франции сообщило, что гиперзвуковой eXperimental Maneuvering Vehicle (VMaX) успешно прошел испытание 26 июня.

Франция вошла в клуб государств, разработавших гиперзвуковые планеры, поскольку французская разработка работает на скорости более 5 Махов (6125.22 км в час).

Такие же гиперзвуковые планеры есть у США, Китая, России и Северной Кореи.

На видео зафиксирован запуск ракеты, несущей демонстрационный вариант гиперскоростного планера VMaX.

В Минобороны Франции отметили, что этот демонстрационный образец содержал много бортовых технологических инноваций, а его испытания на "очень сложной" дальней траектории там назвали "беспрецедентным" техническим вызовом.

На кадрах видны светлое вечернее небо (запуск состоялся в 10 вечера) и полосу дыма в небе.

В Генеральном управлении вооружений (DGA) уточнили, что в настоящее время идет технический анализ многочисленных данных, установленных во время испытания.

Это необходимо для использования в последующих экспериментальных полетах.

СПРАВКА. Гиперзвуковые планеры запускаются в атмосферу баллистическими ракетами, но используют их подъемную силу и маневренность для достижения непредсказуемой (небаллистической) атмосферной траектории. Планер отделяется от ракетоносителя на высоте 50-100 км или более, после чего свободно летит к заданной цели. В отличие от баллистических ракет, такие планеры способны изменять траекторию, их полет совершается на меньшей высоте, в атмосфере.
  • В декабре 2022 года в США успешно испытали полноценный прототип гиперзвуковой ракеты типа "воздух-земля".

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Артём Джерипа
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