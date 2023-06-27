Во Франции испытали гиперзвуковой планер VMAX. Соответствующее видео с успешным запуском распространил журнал Ouest-France.
Министерство обороны Франции сообщило, что гиперзвуковой eXperimental Maneuvering Vehicle (VMaX) успешно прошел испытание 26 июня.
Франция вошла в клуб государств, разработавших гиперзвуковые планеры, поскольку французская разработка работает на скорости более 5 Махов (6125.22 км в час).
Такие же гиперзвуковые планеры есть у США, Китая, России и Северной Кореи.
На видео зафиксирован запуск ракеты, несущей демонстрационный вариант гиперскоростного планера VMaX.
В Минобороны Франции отметили, что этот демонстрационный образец содержал много бортовых технологических инноваций, а его испытания на "очень сложной" дальней траектории там назвали "беспрецедентным" техническим вызовом.
На кадрах видны светлое вечернее небо (запуск состоялся в 10 вечера) и полосу дыма в небе.
В Генеральном управлении вооружений (DGA) уточнили, что в настоящее время идет технический анализ многочисленных данных, установленных во время испытания.
Это необходимо для использования в последующих экспериментальных полетах.
- В декабре 2022 года в США успешно испытали полноценный прототип гиперзвуковой ракеты типа "воздух-земля".
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