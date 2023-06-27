У Франції випробували гіперзвуковий планер VMAX. Відповідне відео з успішним запуском поширив часопис Ouest-France.

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Міністерство оборони Франції повідомило, що гіперзвуковий eXperimental Maneuvering Vehicle (VMAX) успішно пройшов випробування 26 червня.

Зазначається, що Франція увійшла до клубу держав, які розробили гіперзвукові планери, оскільки французька розробка працює на швидкості понад 5 Махів (6125.22 км на годину).

Такі самі гіперзвукові планери є у США, Китаю, Росії та Північної Кореї.

На відео зафіксовано запуск ракети, яка несла демонстраційний варіант гіпершвидкісного планера VMaX.

У Міноборони Франції зазначили, що цей демонстраційний зразок містив багато бортових технологічних інновацій, а його випробування на "дуже складній" дальній траєкторії там назвали "безпрецедентним" технічним викликом.

На кадрах видно світле вечірнє небо (запуск відбувся о 10 вечора) і смугу диму в небі.

У Генеральному управлінні озброєнь (DGA) уточнили, що наразі триває технічний аналіз численних даних, встановлених під час випробування.

Це потрібно для застосування у подальших експериментальних польотах.

ДОВІДКА. Гіперзвукові планери запускаються в атмосферу балістичними ракетами, але використовують їх підйомну силу та маневреність для досягнення непередбачуваної (небалістичної) атмосферної траєкторії. Планер відокремлюється від ракетоносія на висоті 50-100 км або більше, після чого вільно летить до заданої цілі. На відміну від балістичних ракет, такі планери здатні змінювати траєкторію, їх політ відбувається на меншій висоті, в атмосфері.

У грудні 2022 року у США успішно випробовували повноцінний прототип гіперзвукової ракети типу "повітря-земля".

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