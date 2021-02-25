Частично замерз известный водопад Ниагара, который находится на границе США и Канады. Об этом сообщает The Independent.

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В издании пишут, что водопад покрылся льдом на фоне жестких зимних штормов, которые накрыли США этой зимой. Части Ниагары замерзли в понедельник, после того как температура опустилась ниже -18С. Это привлекло туристов, которые наслаждались естественными ледяными фигурами и радугами.

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В последний раз сопоставимое по масштабам замерзание наблюдалось в 2014 и 2015 годах, пишет The Independent. Однако сейчас, несмотря на ледяную корку, поток воды не останавливался. В нацпарке Niagara Falls же объясняют, что повсеместное замерзание происходит только после длительных периодов низких температур.

19 февраля сообщалось, что в Карпатах появились ледяные водопады и сталактиты.

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Видео - Random of EARTH/YouTube

Марк Сировой

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