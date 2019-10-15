Вор за 30 секунд без проблем вынес гравюру Дали из галереи: видео

13 октября среди бела дня в Сан-Франциско мужчина в шортах, футболке и бейсболке зашел в местную галерею, спустя полминуты спокойно вышел оттуда с гравюрой Сальвадора Дали и неторопливо скрылся в неизвестном направлении. Офорт испанского художника "Горящий жираф" был там центральным экспонатом, сообщает телеканал ABC7.

Дерзкое похищение зафиксировали уже внешние камеры наблюдения. Есть ли видео с камер в самой галерее, не сообщается.

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У подозреваемого, вероятно, была сообщница, которая находилась с ним возле входной двери, но осталась снаружи. Троса и замка на мольберте с офортом не было, почему - выяснит полиция.

Фото: dali-gallery.com

Справка. "Жирафа в огне" Дали написал маслом в 1936—1937 годах, работа 35х27 см находится в Художественном музее города Базеля. У Дали несколько работ с таким названием; та, которую украли - размером 50х60 см на мольберте. Она написана в 1966-1967 годах.

В начале года в Париже украли работу Бэнкси с места теракта 2015 года.

В 2017 году тело Дали эксгумировали для теста на отцовство: фото.

Видео: KPIX CBS SF Bay Area