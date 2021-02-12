12 февраля в 07:28 по местному времени взрыв полностью уничтожил трехэтажное здание супермаркета "Магнит" на северо-западе Владикавказа. Об этом пишет российский ресурс Интерфакс.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Из-под завалов извлекли мужчину-охранника.
От взрыва повреждены стекла в соседних жилых домах, но, как пишет источник, там "никто не пострадал".
Ссылаясь на "информированный источник", госагентство пишет, что к взрыву "могла привести неисправность газового оборудования".
По предварительным данным, сдетонировала газо-воздушная смесь из-за утечки из неисправного оборудования.
Смотрите видео: Взрыв в Бейруте. 20 записей трагедии
Поскольку магазин открывается в 09:00, посетителей и персонала (кроме охранника и, возможно, одного продавца) в здании в момент взрыва не было. Их пока не удалось найти под завалами.
- В конце августа 2019 года в Дрогобыче взрыв газа в жилом доме обрушил подъезд.
- В Фастове в декабре 2018-го в результате взрыва обрушилась часть пятиэтажки.
Смотрите видео: Взрыв и пожар на пороховом заводе в России: там производят заряды к "Градам"
Видео: соцсети
Комментарии