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Во Владикавказе обрушился трехэтажный супермаркет: пишут о "взрыве газа" – видео видео

12.02.2021, 07:56
Скриншот из видеозаписи
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12 февраля в 07:28 по местному времени взрыв полностью уничтожил трехэтажное здание супермаркета "Магнит" на северо-западе Владикавказа. Об этом пишет российский ресурс Интерфакс.

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Из-под завалов извлекли мужчину-охранника.

От взрыва повреждены стекла в соседних жилых домах, но, как пишет источник, там "никто не пострадал".

Ссылаясь на "информированный источник", госагентство пишет, что к взрыву "могла привести неисправность газового оборудования".

По предварительным данным, сдетонировала газо-воздушная смесь из-за утечки из неисправного оборудования.

Фото: twitter.com/Oleg_Ilchenko (нажмите, чтобы увеличить)

Смотрите видео: Взрыв в Бейруте. 20 записей трагедии

Поскольку магазин открывается в 09:00, посетителей и персонала (кроме охранника и, возможно, одного продавца) в здании в момент взрыва не было. Их пока не удалось найти под завалами.

Смотрите видео: Взрыв и пожар на пороховом заводе в России: там производят заряды к "Градам"

Видео: соцсети

Евгений Пилипенко
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Владикавказ взрыв взрыв газа
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