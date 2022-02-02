Самолет British Airways Airbus A321neo был вынужден прервать посадку из-за сильного ветра в лондонском аэропорту Хитроу. Борт едва не опрокинулся на левое крыло и практически задел хвостом полосу. Видео опубликовал в YouTube ресурс споттеров Big Jet TV.

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Авторы видео отмечают, что самолет летел из Абердина. На кадрах видно, что он сильно раскачивался при заходе на посадку. Некоторое время лайнер летел в десятках сантиметров от взлетно-посадочной полосы и пару раз подпрыгнул, на мгновение коснувшись к ней шасси.

В какой-то момент самолет начал резко крениться влево, едва не задел землю крылом и почти проехался хвостом по полосе. Однако пилоты выровняли борт и вмиг взлетели на второй круг, чем вызвали овации наблюдателей.

В British Airways заявили, что в итоге самолет приземлился успешно, а высадка экипажа и пассажиров прошла в обычном режиме, передает The Guardian.

"Наши пилоты хорошо обучены справляться с различными сценариями, включая экстремальные погодные условия", – добавили в авиакомпании.

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Марк Сировой

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