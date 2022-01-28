Супергигант Ан-225 Мрія получил нового командира самолета – это 36-летний пилот: видео

У самого большого в мире самолета Ан-225 "Мрия" появился новый командир судна – 36-летний Юрий Булавчик. Об этом сообщил на YouTube-канале командир экипажа Дмитрий Антонов.

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Антонов, который уже 25 лет летает на "Мрие", показал кадры, как коллектив поздравил Булавчика с первым полетом на Ан-225.

СПРАВКА. Ан-225 "Мрия" – крупнейший и самый мощный самолет в мире, способный взять на борт 250 тонн. Он представлен только в одном экземпляре. КБ "Антонов" создало его еще в 1980-х, изначально планировалось использовать Ан-225 как авиатранспорт для многоразового космического корабля "Буран".

9 января "Мрия" прилетела в Жешув. Посадка самолета была зрелищной: он показался перед наблюдателями за несколько десятков метров до земли, буквально разрезав густой туман.

11 января сообщалось, что у Ан-225 повреждена стойка шасси, его вылет из Польши задерживается, госпредприятие "Антонов" выслало самолет на помощь. Уже на следующий день "Мрию" починили.

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Оксана Житнюк

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