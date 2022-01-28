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Супергигант Ан-225 Мрія получил нового командира самолета – это 36-летний пилот: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2022, 20:41
Ан-225 в первом самостоятельном полете нового командира заходит на посадку в Гостомеле (фото — LIGA.net).JPG
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У самого большого в мире самолета Ан-225 "Мрия" появился новый командир судна – 36-летний Юрий Булавчик. Об этом сообщил на YouTube-канале командир экипажа Дмитрий Антонов.

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Антонов, который уже 25 лет летает на "Мрие", показал кадры, как коллектив поздравил Булавчика с первым полетом на Ан-225.

Супергигант Ан-225 Мрія получил нового командира самолета – это 36-летний пилот: видео
СПРАВКА. Ан-225 "Мрия" – крупнейший и самый мощный самолет в мире, способный взять на борт 250 тонн. Он представлен только в одном экземпляре. КБ "Антонов" создало его еще в 1980-х, изначально планировалось использовать Ан-225 как авиатранспорт для многоразового космического корабля "Буран".

Супергигант Ан-225 Мрія получил нового командира самолета – это 36-летний пилот: видео
  • 9 января "Мрия" прилетела в Жешув. Посадка самолета была зрелищной: он показался перед наблюдателями за несколько десятков метров до земли, буквально разрезав густой туман.
  • 11 января сообщалось, что у Ан-225 повреждена стойка шасси, его вылет из Польши задерживается, госпредприятие "Антонов" выслало самолет на помощь. Уже на следующий день "Мрию" починили.

Смотрите также: "Опасный спуск". Как садилась "Мрия" в туманной Польше: видео из кабины пилота видео

Оксана Житнюк
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самолет Мрия ан-225 командир Юрий Булавчик
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