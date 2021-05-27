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Завывающий ветер, вырванные деревья и серая пелена. Индию накрыл циклон Яас: видео видео

27.05.2021, 11:20
Циклон Яас (скриншот с видео)
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На Индию и соседний Бангладеш обрушился мощнейший циклон Яас. Он оставил без крова тысячи человек, а также на его счету уже больше десяти погибших, пишет AFP.

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Власти Индии уже приняли решение эвакуировать более 1,5 млн людей из восточных штатов. Завывающий ветер с порывами до 155 км/час начал не только сносить крыши и вырывать деревья с корнями, но и разрушать жилые дома, ставя под угрозу человеческие жизни.

По словам ученых, в будущем циклоны такого масштаба будут наблюдаться все чаще, поскольку климатические изменения увеличивают температуру океанических вод и усиливают метеорологические явления.

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Дарья Мостовая
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Индия ураган видео циклон яас
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