Борющуюся с COVID-19 Индию заливает циклон Тауктае: фото, видео

Сегодня. 17 мая, циклон Тауктае, классифицируемый как "чрезвычайно сильный", обрушился на западное побережье Индии. Об этом сообщает BBC.
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Gateway of India #Tauktae pic.twitter.com/Y3pqZzSY7H— Dr Worst Bandhan (@Rofl_Harsh) May 17, 2021
В штате Гуджарат зафиксирована скорость ветра до 185 км/ч, высота волн достигала четырех метров по меньшей мере 12 человек погибли и более 150 000 эвакуированы.
Visuals from Gujarat #tauktae #TauktaeCyclone pic.twitter.com/eSyozezeKr— shyamal bhatt (@Club13online) May 17, 2021
Ожидается, что Тауктае станет самым сильным циклоном, обрушившимся на регион, с 1998 года, когда погибли не менее 4000 человек.
Соседний с Гуджаратом штат Махараштра также находится в состоянии повышенной готовности.
Власти опасаются, что вынужденное скопление тысяч эвакуированных в убежищах может привести к новой волне заражений COVID-19. Кроме того, в нескольких прибрежных городах пришлось приостановить процесс вакцинации.
15 и 16 мая циклон Тауктае прошел по Керале, Карнатаке и Гоа – погибли шесть человек, в нескольких районах этих штатов разрушены дома и отключено электричество.
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