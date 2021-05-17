UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
17.05.2021, 21:32

Борющуюся с COVID-19 Индию заливает циклон Тауктае: фото, видео

1 / 10
Борющуюся с COVID-19 Индию заливает циклон Тауктае: фото, видеоБорющуюся с COVID-19 Индию заливает циклон Тауктае: фото, видеоБорющуюся с COVID-19 Индию заливает циклон Тауктае: фото, видеоБорющуюся с COVID-19 Индию заливает циклон Тауктае: фото, видеоБорющуюся с COVID-19 Индию заливает циклон Тауктае: фото, видеоБорющуюся с COVID-19 Индию заливает циклон Тауктае: фото, видеоБорющуюся с COVID-19 Индию заливает циклон Тауктае: фото, видеоБорющуюся с COVID-19 Индию заливает циклон Тауктае: фото, видеоБорющуюся с COVID-19 Индию заливает циклон Тауктае: фото, видеоБорющуюся с COVID-19 Индию заливает циклон Тауктае: фото, видео
Борющуюся с COVID-19 Индию заливает циклон Тауктае: фото, видеоБорющуюся с COVID-19 Индию заливает циклон Тауктае: фото, видеоБорющуюся с COVID-19 Индию заливает циклон Тауктае: фото, видеоБорющуюся с COVID-19 Индию заливает циклон Тауктае: фото, видеоБорющуюся с COVID-19 Индию заливает циклон Тауктае: фото, видеоБорющуюся с COVID-19 Индию заливает циклон Тауктае: фото, видеоБорющуюся с COVID-19 Индию заливает циклон Тауктае: фото, видеоБорющуюся с COVID-19 Индию заливает циклон Тауктае: фото, видеоБорющуюся с COVID-19 Индию заливает циклон Тауктае: фото, видеоБорющуюся с COVID-19 Индию заливает циклон Тауктае: фото, видео
Борющуюся с COVID-19 Индию заливает циклон Тауктае: фото, видеоБорющуюся с COVID-19 Индию заливает циклон Тауктае: фото, видеоБорющуюся с COVID-19 Индию заливает циклон Тауктае: фото, видеоБорющуюся с COVID-19 Индию заливает циклон Тауктае: фото, видеоБорющуюся с COVID-19 Индию заливает циклон Тауктае: фото, видеоБорющуюся с COVID-19 Индию заливает циклон Тауктае: фото, видеоБорющуюся с COVID-19 Индию заливает циклон Тауктае: фото, видеоБорющуюся с COVID-19 Индию заливает циклон Тауктае: фото, видеоБорющуюся с COVID-19 Индию заливает циклон Тауктае: фото, видеоБорющуюся с COVID-19 Индию заливает циклон Тауктае: фото, видео

Сегодня. 17 мая, циклон Тауктае, классифицируемый как "чрезвычайно сильный", обрушился на западное побережье Индии. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В штате Гуджарат зафиксирована скорость ветра до 185 км/ч, высота волн достигала четырех метров по меньшей мере 12 человек погибли и более 150 000 эвакуированы.

Ожидается, что Тауктае станет самым сильным циклоном, обрушившимся на регион, с 1998 года, когда  погибли не менее 4000 человек.

Соседний с Гуджаратом штат Махараштра также находится в состоянии повышенной готовности.

Власти опасаются, что вынужденное скопление тысяч эвакуированных в убежищах может привести к новой волне заражений COVID-19. Кроме того, в нескольких прибрежных городах пришлось приостановить процесс вакцинации.

15 и 16 мая циклон Тауктае прошел по Керале, Карнатаке и Гоа – погибли шесть человек, в нескольких районах этих штатов разрушены дома и отключено электричество.

Читайте также: "Черный гриб". В Индии у части переболевших COVID-19 выявляют редкую инфекцию

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Индия, циклон, Тауктае
Еще по теме
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Флагман Морской охраны встретил корабль ВМС США в море. Три корабля РФ провоцировали: фото
Флагман Морской охраны встретил корабль ВМС США в море. Три корабля РФ провоцировали: фото
Сектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортаж и видео
Сектор Газа после ответных ударов ВВС Израиля: фоторепортаж и видео
Штаб ООС: Военные атташе США посетили Донбасс, убедились в присутствии там войск РФ – фото
Штаб ООС: Военные атташе США посетили Донбасс, убедились в присутствии там войск РФ – фото
Материалы по теме
Из-за циклона в Бангладеш 2 млн человек были эвакуированы: видео
Мир Из-за циклона в Бангладеш 2 млн человек были эвакуированы: видео
В Индию пришел циклон Титли, эвакуированы 300 тыс человек - видео
Мир В Индию пришел циклон Титли, эвакуированы 300 тыс человек - видео
Популярное
фото/видео
Борющуюся с COVID-19 Индию заливает циклон Тауктае: фото, видео
Борющуюся с COVID-19 Индию заливает циклон Тауктае: фото, видео
США запускают спутник обнаружения атаки врага на ракете с двигателями из РФ — трансляция
США запускают спутник обнаружения атаки врага на ракете с двигателями из РФ — трансляция 19:30
Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото
Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото 11:49
Зачем затапливают водой площадку под стартующей космической ракетой. Видео работы системы
Зачем затапливают водой площадку под стартующей космической ракетой. Видео работы системы 09:55
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 