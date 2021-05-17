Борющуюся с COVID-19 Индию заливает циклон Тауктае: фото, видео

Сегодня. 17 мая, циклон Тауктае, классифицируемый как "чрезвычайно сильный", обрушился на западное побережье Индии. Об этом сообщает BBC.

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В штате Гуджарат зафиксирована скорость ветра до 185 км/ч, высота волн достигала четырех метров по меньшей мере 12 человек погибли и более 150 000 эвакуированы.

Ожидается, что Тауктае станет самым сильным циклоном, обрушившимся на регион, с 1998 года, когда погибли не менее 4000 человек.

Соседний с Гуджаратом штат Махараштра также находится в состоянии повышенной готовности.

Власти опасаются, что вынужденное скопление тысяч эвакуированных в убежищах может привести к новой волне заражений COVID-19. Кроме того, в нескольких прибрежных городах пришлось приостановить процесс вакцинации.

15 и 16 мая циклон Тауктае прошел по Керале, Карнатаке и Гоа – погибли шесть человек, в нескольких районах этих штатов разрушены дома и отключено электричество.

На конец апреля в Индии едва ли не ежедневно фиксировали самую высокую суточную заболеваемость в мире: более 300 000 случаев в день.

1 мая в Индии за сутки выявили более 400 000 новых заболевших COVID.

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