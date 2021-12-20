Американская межпланетная станция Juno "услышала" спутник Юпитера Ганимед во время самого близкого сближения с последним 7 июня 2021 года. Аудиоролик выложило NASA.

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Пролет состоялся на 34-м витке "Юноны" вокруг Юпитера: зонд находился примерно в 1000 км от поверхности Ганимеда и двигался относительно нее на скорости около 67 000 км/ч. Настроенный на детекцию возмущений в магнитосфере инструмент Waves записал сигнал, после чего на Земле его "сдвинули" в слышимый человеческим ухом диапазон. Так и получилось аудио на 50 секунд.

Ближе к середине трека слышно достаточно резкий переход к более высоким частотам: это зафиксировано вхождение зонда в иную область магнитосферы Ганимеда, возможно, при переходе с ночной стороны спутника на дневную.

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Ганимед – один из спутников Юпитера, крупнейший (∅=5268 км) в Солнечной системе. Открыт 7 января 1610-го. Состоит из примерно равного количества силикатных пород и водяного льда; с жидким ядром, богатым железом. Предположительно, на глубине ~200 км между слоями льда есть океан жидкой воды. Единственный спутник с магнитосферой.

Данные за 32 витка позволили астрономам составить карту для более глубокого понимания, что же такое Большое Голубое Пятно – магнитная аномалия в районе экватора газового гиганта. Эта структура дрейфует в восточном направлении со скоростью примерно в 4 см/с относительно глубинных частей Юпитера, совершая один оборот вокруг планеты приблизительно за 350 лет.

Кроме того, полученная учеными карта показывает, что динамо-механизм генерации магнитного поля у Юпитера находится в слое металлического водорода – под слоем, где идут гелиевые дожди.

Также по ней сделан вывод, что зональные ветры (реактивные потоки в атмосфере, отчего планета имеет "полосатый" вид) разрывают Большое Голубое Пятно и проникают глубоко внутрь Юпитера.

СПРАВКА. Юпитер – крупнейшая планета Солнечной системы, пятая по удаленности от Солнца. Газовый гигант, имеет не менее 79 спутников. Экваториальный радиус в 11,2 раза превышает радиус Земли. Объем – 1321 земной, масса – 318 земных, средняя плотность примерно равна плотности Солнца – 1,33 г/см³. Состав: водород (~90%), гелий (~10%) и различные соединения.

Запущенный в 2011 году, Juno прибыл к Юпитеру 4 июля 2016-го.

Узнать, где точно находится "Юнона" в любой момент, можно с помощью интерактивной программы NASA "Взгляд на Солнечную систему".

Зонд около Юпитера показал грандиозную световую бурю в атмосфере газового гиганта.

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Евгений Пилипенко

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