Расстрел депутата в Черкассах: нападавший в больнице под конвоем

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Общество
Здоровье
Культура
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Злоумышленник, устроивший стрельбу задержан и находится в больнице под круглосуточных вооруженным конвоем

Реклама
Реклама

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в помещении офиса ВО Черкащани, в результате которой был убит депутат областного совета от ВО Батькивщина Сергей Гура. Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев.

Князев рассказал, что злоумышленник закрылся внутри офиса, не выдвигая никаких требований. После звуков выстрела начальник полиции Черкасской области предложил себя в качестве заложника в обмен на людей, которые могли находиться в помещении.

Ворвавшись в офис, полицейские обнаружили и обезвредили растяжку, которая состояла из боевой гранаты Ф-1. Задержаный сейчас находится в больнице под круглосуточным вооруженным конвоем.

Обстоятельства и мотивы преступления выясняются. Полиция Черкасской области проводит расследование по статье за умышленное убийство (ч. 2 ст. 115 УК Украины ред.). Они учтут фактор захвата заложников и установление растяжки, которое будет квалифицироваться как покушение на убийство сотрудников полиции, добавил Князев.

В Батькивщине официально подтвердили убийство депутата областного совета от ВО Батькивщина и экс-заместителя городского головы Черкасс Сергея Гуры.

24 мая в Черкассах неизвестный, ворвавшись в помещение офиса ВО Черкащани с двумя гранатами и оружием, угрожал взорвать себя. В ходе нападения был застрелен один человек.

Читайте также
"Я знаю, что он умирал без боли": истории обезболивания в Украине 22.12.201730 вопросов к медреформе. Отвечает Минздрав 30.10.2017
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: убийство депутата, убийство, Батькивщина, Черкассы, сергей гура, расстрел
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Расстрел депутата в Черкассах: нападавший в больнице под конвоем
Расстрел депутата в Черкассах: нападавший в больнице под конвоем
КБ Луч испытало боевой модуль с управляемыми ракетами: видео
КБ Луч испытало боевой модуль с управляемыми ракетами: видео
Под Киевом полиция со стрельбой остановила девушку на Ладе: видео
Под Киевом полиция со стрельбой остановила девушку на Ладе: видео
ТЭК Газпром избежал штрафа в антимонопольном споре с ЕС
В Украине открыли Бескидский тоннель: фото, видео
Транспорт В Украине открыли Бескидский тоннель: фото, видео
Крупные лотерейные операторы выведены из-под санкций
Экономика Крупные лотерейные операторы выведены из-под санкций
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Расстрел депутата в Черкассах: нападавший в больнице под конвоем
Расстрел депутата в Черкассах: нападавший в больнице под конвоем
Игроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванках
Игроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванках 00:40
В Киеве на Крещатике открыли фан-зону финала Лиги чемпионов: фото
В Киеве на Крещатике открыли фан-зону финала Лиги чемпионов: фото 24.05.18, 17:46
У посольства РФ в Киеве прошла акция в поддержку Сенцова: фото
У посольства РФ в Киеве прошла акция в поддержку Сенцова: фото 24.05.18, 17:43
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 