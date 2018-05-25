Расстрел депутата в Черкассах: нападавший в больнице под конвоем

Злоумышленник, устроивший стрельбу задержан и находится в больнице под круглосуточных вооруженным конвоем

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Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в помещении офиса ВО Черкащани, в результате которой был убит депутат областного совета от ВО Батькивщина Сергей Гура. Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев.

Князев рассказал, что злоумышленник закрылся внутри офиса, не выдвигая никаких требований. После звуков выстрела начальник полиции Черкасской области предложил себя в качестве заложника в обмен на людей, которые могли находиться в помещении.

Ворвавшись в офис, полицейские обнаружили и обезвредили растяжку, которая состояла из боевой гранаты Ф-1. Задержаный сейчас находится в больнице под круглосуточным вооруженным конвоем.

Обстоятельства и мотивы преступления выясняются. Полиция Черкасской области проводит расследование по статье за умышленное убийство (ч. 2 ст. 115 УК Украины – ред.). Они учтут фактор захвата заложников и установление растяжки, которое будет квалифицироваться как покушение на убийство сотрудников полиции, добавил Князев.

В Батькивщине официально подтвердили убийство депутата областного совета от ВО Батькивщина и экс-заместителя городского головы Черкасс Сергея Гуры.

24 мая в Черкассах неизвестный, ворвавшись в помещение офиса ВО Черкащани с двумя гранатами и оружием, угрожал взорвать себя. В ходе нападения был застрелен один человек.