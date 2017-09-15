10 трендов здорового питания, которые идут в Украину

Здоровый образ жизни набирает популярность в современном обществе. Ради собственного здоровья люди готовы менять привычки и рацион питания. Новые потребительские предпочтения влияют на рынок продуктов питания. Недавнее исследование Nielsen показывает, что 81% жителей Восточной Европы пытаются сбросить вес, 65% покупают продукты с низким содержанием жира и сахара, а 61% - предпочитают употреблять свежие и натуральные продукты. Чтобы избавиться от лишних килограммов, 61% потребителей в Восточной Европе занимаются физкультурой. В Украине физические нагрузки для борьбы с избыточным весом предпочитают 63% потребителей. Меняют диету ради похудения 76%.

Определенной диеты также придерживается 71% украинцев, которые опасаются диабета, ожирения, атеросклероза и гипертонии. Внимательно читают состав продукта на упаковке 67% потребителей в странах Восточной Европы и 75% - в Украине. Хоть в нашей стране и действует обязательство детально указывать на упаковке состав продукта, исполняют это требование не все.



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Для того, чтоб украинцы стали здоровой нацией, а неправильное питание не приводило к проблемам со здоровьем, Минздрав сформулировал свои 12 правил здорового питания. Так, министерство рекомендует отдавать предпочтение растительной пище, несколько раз вдень снабжать организм сложными углеводами, ежедневно потреблять не менее 400 г фруктов и овощей, поддерживать вес за счет регулярной физической активности и следить за количеством потребляемого жира. Также в министерстве рекомендуют заменять жирное мясо бобами, рыбой, мясом птицы, потреблять нежирные молочные продукты, ограничить добавление сахара и соли в пищу и напитки, а также отказаться от потребления алкоголя. Кроме того, украинцам рекомендуют отказаться от жареных продуктов и как можно дольше сохранять грудное вскармливание для детей.



Советы Минздрава отчасти перекликаются с мировыми тенденциями healthy food и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Однако зарубежные исследователи шагнули дальше и описали 10 новейших тенденций здорового питания текущего года, которые помогают сделать пищу безопаснее, а бизнес - прибыльнее. Пока что для массового украинского потребителя мировые тенденции здорового питания, озвученные исследователями Австралии и США на конференции в Нью-Йорке, могут казаться экзотикой. Возможно, в ближайшем будущем эти тренды приживутся и на постсоветстком пространстве, как ранее неизвестные нам фреши и смузи.