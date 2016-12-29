Проект Новороссия закрыт: боевики дезертируют в ОРДЛО - ГУР

В Главном управлении разведки сообщили о фактах появления так называемого фонда экономии

Украинская разведка установила очередные факты, подтверждающие низкое морально-психологическое состояние боевиков в ОРДЛО. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Растет напряженность в отношениях между личным составом подразделений противника, которое выполняет задания на передовых позициях, и командным составом российских оккупационных войск из-за увольнения задним числом, военнослужащих, погибших во время ведения боевых действий", - отметили в ГУР.

По данным украинской разведки, личный состав боевиков террористических организации ЛНР/ДНР классифицируется как получивший увечье в бытовых условиях.

"За счет этого командование противника избегает выплат денежных компенсаций и формирует фонд экономии для собственного обогащения. 26 декабря личный состав одного из подразделений 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ отказался от выполнения заданий на передовых позициях. С целью принуждения к несению службы заместителем командира батальона была применена физическая сила против военнослужащих этого подразделения", - сказали в ГУР.

30 ноября сообщалось, что в оккупированном Луганске сотрудникам так называемой полиции задерживают выплату зарплаты за октябрь этого года

14 декабря сообщалось, что террористы грабят магазины и дезертируют в ОРДЛО.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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