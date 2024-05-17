На выезд из Украины большая очередь. Спикер ГПСУ: Это не связано с законом о мобилизации

Спикер ГНСУ Андрей Демченко заявил LIGA.net, что среди выезжающих за границу 17 мая – женщины с детьми, пожилые люди и иностранцы

Фото: ГПСУ

На границе Львовской области в очереди на выезд из Украины стоят более 900 легковых автомобилей и 24 автобуса. Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил LIGA.net, что это никак не связано с тем, что с 18 мая вступает в силу закон о мобилизации.

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По данным западного регионального управления ГПСУ, на границе с Польшей в очереди стоят 640 легковых автомобилей, со Словакией – 92, с Венгрией – 156, с Румынией – 80.

Демченко заявил, что это не связано с усилением мобилизационных мер, поскольку не все водители – призывники. Среди выезжающих – преимущественно женщины с детьми, пожилые люди и иностранцы.

"До Пасхи в течение двух недель было преимущество въезда в Украину, после Пасхи отмечается тенденция на выезд. Поэтому и очереди", – пояснил спикер ГНСУ.

С 18 мая 2024 года все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные – телефон, электронную почту, при наличии, и фактическое место жительства. Это можно сделать тремя способами – через ТЦК, ЦНАП или электронный кабинет.

С этого же дня также заработает мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов, где можно будет обновить данные и получить доступ к информации в реестре "Оберіг".

Зеленский 17 мая подписал два закона: о добровольной мобилизации осужденных, а также об увеличении штрафов за нарушение военного учета.

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