С 18 мая призывникам за границей обещают консульские услуги, но есть условие

МИД распорядился возобновить предоставление консульских услуг мужчинам за границей, но им нужно будет предъявить военно-учетные документы

Консульские услуги (Фото: МИД)

В Министерстве иностранных дел сообщили, что с 18 мая украинские мужчины за рубежом смогут снова подать заявления о предоставлении консульских услуг и зарубежные дипмиссии их рассмотрят. Впрочем, вместе с другими документами мужчины теперь будут должны подавать и свой военно-учетный документ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В МИД заявили, что во время перерыва специалисты ведомства привели консульскую деятельность в соответствие с законом о мобилизации.

Таким образом, с 18 мая находящиеся за рубежом украинские мужчины в возрасте 18-60 лет вместе с другими документами должны также подать свой военно-учетный документ в бумажном или электронном виде.

Бумажный документ можно будет подать только до начала работы электронного кабинета призывника, в котором каждый сможет самостоятельно сформировать его в электронном формате, добавили в МИД.

С 23 апреля украинским мужчинам за границей приостановили предоставление консульских услуг. Кулеба заявил, что это было сделано по его поручению и что пребывание мужчин за границей не освобождает от обязанностей перед Родиной.

Позже в МИД сообщили, что консульские услуги для украинцев за границей временно ограничили, чтобы согласовать документацию с новым законом о мобилизации.

24 апреля Кабмин запретил пересылку паспортов за пределы государства для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Впоследствии в МИД уточнили, что постановление касается только документов, оформляемых Государственной миграционной службой, в частности госпредприятием "Документ".

Читайте также: ТЦК будут проверять основания для предоставления отсрочки: что еще изменится с 18 мая