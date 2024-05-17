З 18 травня призовникам за кордоном обіцяють консульські послуги, але є умова

МЗС розпорядилося відновити надання консульських послуг чоловікам за кордоном, але їм потрібно буде пред'явити військово-облікові документи

Консульські послуги (Фото: МЗС)

У Міністерстві закордонних справ повідомили, що з 18 травня українські чоловіки за кордоном зможуть знову подати заяви щодо надання консульських послуг і закордонні дипмісії їх розглянуть. Водночас разом з іншими документами чоловіки тепер будуть повинні подавати й свій військово-обліковий документ.

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У МЗС заявили, що під час перерви фахівці відомства привели консульську діяльність у відповідність до закону про мобілізацію.

Таким чином, з 18 травня українські чоловіки віком 18-60 років, які перебувають за кордоном, разом з іншими документами мають також подати свій військово-обліковий документ у паперовому або електронному вигляді.

Паперовий документ можна буде подати лише до початку роботи електронного кабінету призовника, у якому кожен зможе самостійно сформувати його в електронному форматі, додали в МЗС.

З 23 квітня українським чоловікам за кордоном призупинили надання консульських послуг. Кулеба заявив, що це було зроблено за його дорученням і що перебування чоловіків за кордоном не звільняє від обовʼязків перед Батьківщиною.

Згодом у МЗС повідомили, що консульські послуги для українців за кордоном тимчасово обмежили, щоб узгодити документацію із новим законом про мобілізацію.

24 квітня Кабмін заборонив пересилання паспортів за межі держави для чоловіків віком від 18 до 60 років. Згодом у МЗС уточнили, що постанова стосується лише документів, які оформлюються Державною міграційною службою, зокрема держпідприємством "Документ".

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