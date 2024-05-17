З 18 травня призовникам за кордоном обіцяють консульські послуги, але є умова
У Міністерстві закордонних справ повідомили, що з 18 травня українські чоловіки за кордоном зможуть знову подати заяви щодо надання консульських послуг і закордонні дипмісії їх розглянуть. Водночас разом з іншими документами чоловіки тепер будуть повинні подавати й свій військово-обліковий документ.
У МЗС заявили, що під час перерви фахівці відомства привели консульську діяльність у відповідність до закону про мобілізацію.
Таким чином, з 18 травня українські чоловіки віком 18-60 років, які перебувають за кордоном, разом з іншими документами мають також подати свій військово-обліковий документ у паперовому або електронному вигляді.
Паперовий документ можна буде подати лише до початку роботи електронного кабінету призовника, у якому кожен зможе самостійно сформувати його в електронному форматі, додали в МЗС.
- З 23 квітня українським чоловікам за кордоном призупинили надання консульських послуг. Кулеба заявив, що це було зроблено за його дорученням і що перебування чоловіків за кордоном не звільняє від обовʼязків перед Батьківщиною.
- Згодом у МЗС повідомили, що консульські послуги для українців за кордоном тимчасово обмежили, щоб узгодити документацію із новим законом про мобілізацію.
- 24 квітня Кабмін заборонив пересилання паспортів за межі держави для чоловіків віком від 18 до 60 років. Згодом у МЗС уточнили, що постанова стосується лише документів, які оформлюються Державною міграційною службою, зокрема держпідприємством "Документ".
Читайте також: ТЦК перевірятимуть підстави для надання відстрочення: що ще зміниться з 18 травня