На виїзд з України велика черга. Речник ДПСУ: Це не пов'язано з законом про мобілізацію

Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив LIGA.net, що серед тих, хто виїжджає за кордон 17 травня, – жінки з дітьми, люди похилого віку та іноземці

Фото: ДПСУ

На кордоні Львівської області у черзі на виїзд з України стоять понад 900 легкових автомобілів та 24 автобуси. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив LIGA.net, що це ніяк не пов'язано з тим, що з 18 травня набуває чинності закон про мобілізацію.

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За даними західного регіонального управління ДПСУ, на кордоні з Польщею у черзі стоять 640 легкових авто, зі Словаччиною – 92, з Угорщиною – 156, з Румунією – 80.

Демченко заявив, що це не пов'язано з посиленням мобілізаційних заходів, оскільки не всі водії – призовники. Серед тих, хто виїжджає, – переважно жінки з дітьми, люди похилого віку та іноземці.

"До Великодня протягом двох тижнів була перевага в'їзду в Україну, після Великодня відмічається тенденція на виїзд. Тому і черги", – пояснив речник ДПСУ.

З 18 травня 2024 року всі військовозобов'язані протягом 60 днів повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту, за наявності, та фактичне місце проживання. Це можна зробити трьома способами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.

З цього ж дня також запрацює мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів, де можна буде оновити дані й отримати доступ до інформації у реєстрі "Оберіг".

Зеленський 17 травня підписав два закони: про добровільну мобілізацію засуджених, а також про збільшення штрафів за порушення військового обліку.

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