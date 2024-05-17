На виїзд з України велика черга. Речник ДПСУ: Це не пов'язано з законом про мобілізацію
На кордоні Львівської області у черзі на виїзд з України стоять понад 900 легкових автомобілів та 24 автобуси. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив LIGA.net, що це ніяк не пов'язано з тим, що з 18 травня набуває чинності закон про мобілізацію.
За даними західного регіонального управління ДПСУ, на кордоні з Польщею у черзі стоять 640 легкових авто, зі Словаччиною – 92, з Угорщиною – 156, з Румунією – 80.
Демченко заявив, що це не пов'язано з посиленням мобілізаційних заходів, оскільки не всі водії – призовники. Серед тих, хто виїжджає, – переважно жінки з дітьми, люди похилого віку та іноземці.
"До Великодня протягом двох тижнів була перевага в'їзду в Україну, після Великодня відмічається тенденція на виїзд. Тому і черги", – пояснив речник ДПСУ.
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- З цього ж дня також запрацює мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів, де можна буде оновити дані й отримати доступ до інформації у реєстрі "Оберіг".
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