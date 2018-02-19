Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой

Студентку НМУ им. Богомольца из Туркменистана отчислили за нарушение режима пребывания в Украине, после чего она прыгнула в Днепр с моста Патона

В Киеве прыгнула с моста в Днепр 19-летняя студентка Национального медуниверситета им. Богомольца из Туркменистана Мукаддас Насырлаева. Причиной такого поступка могло стать отчисление студентки из-за просроченной визы. По словам ее адвоката, Насырлаева не смогла продлить действие визы по вине руководства университета, которое, возможно, ожидало от нее взятку за решение этого вопроса. Подробности - в материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Впервые об исчезновении Мукаддас, отличницы, старосты группы, которая с 7 класса мечтала стать стоматологом, сообщил 2 февраля в Facebook ее адвокат Ровшанбек Розметов. Он опубликовал фото девушки, описание ее внешности и попросил содействия в ее поиске. В течение почти месяца адвокат и неравнодушные граждане самостоятельно искали Насырлаеву, так как, по его словам, полиция не очень активно занималась этим вопросом. Они раздобыли информацию о ее последних появлениях в публичных местах, а также видео с ней из киевского метро.

Фото: facebook.com/rovshanbek.rozmetov

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. 17 февраля Розметов сообщил, что 30 января, после встречи с замдекана по работе с иностранными студентами Татьяной Тимохиной девушка бросилась в воду с моста Патона.

По его словам, деканат по работе с иностранными студентами вовремя не подал документы Насырлаевой в миграционную службу для получения временного вида на жительство. Таким образом, гражданка Туркменистана нарушила режим пребывания в Украине. Однако посольство Туркменистана в Киеве предложило решение вопроса без выезда Мукаддас из Украины. Для этого деканат должен был завизировать заявление о содействии в решении проблемы, а Мукаддас - уплатить штраф за нарушение режима. Однако, по словам адвоката, деканат отказался подписывать заявление.

"Заместитель декана по работе с иностранными студентами НМУ им. Богомольца Тимохина Татьяна Александровна, даже не прочитав, порвала заявление Мукаддас и отдала ей в руки, сообщив ей, что она ничего подписывать не будет", - написал Розметов. Он предположил, что замдекана "ждала, как и от других студентов, благодарности за услуги по получению вида на жительства, а не пустое заявление". При этом, по словам Розметова, Тимохину "выгораживал" декан по работе с иностранными студентами Владимир Сулик.

По информации адвоката, 30 января, в день, когда произошло самоубийство, Мукаддас снова была на приеме у Тимохиной. "После встречи с ней Мукаддас почему-то не поехала домой, телефон отключился. Она села в метро на станции Политехнический институт, вышла на станции Днепр, прошлась вдоль набережной до моста Патона, и прыгнула с моста", - написал Розметов. Он считает, что именно эта беседа подтолкнула студентку к роковому решению.

Сегодня, 19 февраля, смерть девушки подтвердили в прокуратуре и сообщили об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 120 (доведение до самоубийства) УК.

На ситуацию отреагировали также в университете Богомольца. Там заявили, что не знают, что случилось с Насырлаевой и где она сейчас, но готовы содействовать следствию.

По версии руководства вуза, Мукаддас была отчислена из НМУ за нарушения миграционного законодательства. "Срок действия ее визы закончился 17.12.2017 года. К этому времени Насырлаева не оформила вид и не выехала в Туркменистан, чтобы получить новую визу", - сообщили в университете. Там утверждают, что 18 января сообщили о расторжении контракта с Насырлаевой на основании нарушения ею миграционного законодательства. 24 января ей якобы "лично" сообщили об этом еще раз.

Сегодня в вузе сообщили, что отстранили замдекана Тимохину от обязанностей на время проведения расследования.

Под зданием медуниверситета прошла акция, участники которой обвинили руководство учреждения в коррупции.

Розметов обнародовал видео, на котором, по его словам, можно отследить путь студентки к мосту Патона. Он сообщил, что два дня сотрудники ГСЧС Киева активно ищут в реке Днепр тело Мукаддас.

К сожалению, корреспонденту LIGA.net не удалось связаться с деканатом по работе с иностранными студентами медуниверситета им. Богомольца, чтобы узнать их версию событий. Ни на один их трех, указанных на сайте вуза, телефонов, никто не отвечает.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Хотелось бы надеяться, если информация адвоката студентки верна, что дальше будет активизация борьбы с коррупцией в системе образования, которая, несмотря на все демонстративные "усилия" государства, продолжает процветать в украинских вузах.

Также получение незаконных вознаграждений распространено в системе миграционного контроля, которая благодаря специфике своей работы всегда имела большой коррупционный потенциал. Примечательно, что именно в этот момент НАБУ проводит досудебное расследование против первого заместителя главы Государственной миграционной службы, которую подозревают в вымогательстве взятки за предоставление вида на жительство на территории Украины.

Если же Насырлаева сама виновата в том, что утратила право легального пребывания в Украине, то, очевидно, стоило бы поднять вопрос о либерализации украинского миграционного законодательства и более внимательном отношении руководства университетов к проблемам иностранных студентов.

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