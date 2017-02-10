Авангард нации. Куда исчезли добровольческие батальоны

Добровольческие батальоны стали уникальным явлением в современной украинской истории, однако их независимый статус так и не удалось сохранить

Недавно Украина получила еще один праздник - День украинского добровольца. Отмечать его будут 14 марта, именно тогда, когда в 2014 году прямо с Майдана Независимости первые добровольцы отправились на тренировочную базу в Новых Петровцах под Киевом.

На первом этапе войны страна столкнулась с тем, что далеко не все профессиональные военные были готовы защищать свое государство. Добровольческие батальоны стали точкой опоры, от которой Украина смогла оттолкнуться и провести мобилизацию и подготовить профессиональную замену добробатам. В итоге, спустя три года войны, трудно сказать, кто эффективнее проявил себя на войне - ВСУ или добровольческие батальоны. Но вклад первой волны добровольцев трудно переоценить.

"Каждый боец добровольческого батальона, каждый солдат ВСУ делал абсолютно необходимую и героическую работу в условиях, когда система управления войсками была развалена. Все они - герои, - заявил LIGA.net экс-комбат полка Миротворец, народный депутат Андрей Тетерук. - Другое дело, когда на фронт шли люди под видом добровольцев с преступной целью, и сейчас пытаются избежать ответственности за свои криминальные действия... Не нужно смешивать добровольцев и преступников. Такие люди должны отвечать за свои преступления согласно действующему законодательству на уровне со всеми гражданами Украины".

По состоянию на сентябрь 2014 года было известно о существовании всего 44 батальонов территориальной обороны ВСУ, 32 добровольческих батальонов патрульной службы милиции, 3 батальонов особого назначения Нацгвардии, а также нескольких от Добровольческого украинского корпуса. Из них в активных боевых действиях в Донбассе принимали участие не все: гражданский корпус сообщал о 37 воюющих подразделениях.

Но что теперь происходит с добровольцами, где они служат и как сложилась судьба отдельных добробатов - в материале LIGA.net.

Потеря независимости

Вскоре после начала военных действий добровольческие батальоны начинают интегрировать как в Вооруженные Силы Украины, так и в Национальную гвардию.

Как объяснили LIGA.net в Генеральном штабе, отвечая на вопрос, почему так важен был переход добровольческих батальонов в состав ВСУ и Нацгвардии, в ГШ напомнили, что в Украине запрещено функционирование любых вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством (ст 17 Конституции).

Единственное подразделение, которое так и осталось независимым - Добровольческий украинский корпус Правый Сектор (ДУК ПС), хотя многие из его бойцов подписали контракт с Министерством обороны.

"Мы вообще никак не зарегистрированы. Еще будучи с Ярошем, мы рассматривали такой вариант, как вхождение в структуру при Минобороны Украины по примеру Союза обороны Эстонии. Но нам отказали. Нам сказали, если мы хотим служить в ВСУ, то, мол, "идите в военкоматы и записывайтесь". Но нам это не подходило, так как у нас уже было слаженное боевое подразделение. На этом разговор и закончился", - рассказал пресс-секретарь общественного движения ПС Артем Скоропадский.

По словам Скоропадского, в ДУК Правый сектор остались идеологически мотивированные добровольцы. Оружие покупают сами, получают в боях в качестве трофеев или получают в виде помощи от армейцев.

Информация о точном количестве бойцов ПС и боевой структуре организации не раскрывается. Однако

после вооруженного конфликта с окружением народного депутата Михаила Ланьо и местными силовиками в Закарпатской области летом 2015 года, спикеры ПС анонсировали "поход" на Киев до 19 своих запасных батальонов для пикетирования органов власти. По словам же Скоропадского, на тот момент в зоне боевых действий находились два батальона ДУК. Штатная численность батальона, в зависимости от рода и вида войск, составляет 500-700 солдат и офицеров, бригады - порядка 5-7 тысяч, а корпус - это несколько армейских бригад.

Как сообщил в 2015 году источник LIGA.net, хорошо знакомый с структурой организации, всего в ДУК ПС насчитываются около 20 батальонов, а общая численность личного состава - до 2000 человек. Из них постоянно на фронте воюет до 700 человек, что в армейских терминах означает: количество бойцов ПС составляло чуть больше 1% численности всех украинских сил, воюющих в Донбассе.

Несмотря на свою неуправляемость, бойцы ПС имеют хорошую репутацию и хорошо проявляют себя в боевых действиях, говорят военные.

И хотя необходимость контроля государства над всеми силовыми подразделениями очевидна, часто добровольцы говорят, что не доверяют армейскому и политическому руководству и потому хотят действовать самостоятельно. "У нас принято не верить государству, - говорит LIGA.net народный депутат, экс-советник министра внутренних дел Антон Геращенко. - С другой стороны, говорить о том, что действия военного командования всегда были адекватным ситуации, я также не могу. Но вопрос доверия и недоверия в условиях войны не может обсуждаться. Военное командование построено по принципу единоначалия, дисциплины и вертикали власти. Армия, которая обсуждает приказы, а не выполняет их, всегда проиграет армии, которая приказы исполняет".

Не все так хорошо на первый взгляд

Сегодня добровольческие батальоны в составе регулярных Вооруженных Сил выполняют задачи как на передовой, так и на других участках фронта.

"В принципе, что ты служишь в батальоне Донбасс, что ты служишь в каком-то 131 батальоне 10-й бригады - разницы нет", - рассказывает Дмитрий Резниченко, бывший боец батальона Донбасс-Украина (подразделение откололось от батальона Донбасс в январе 2015 года и перешло в подчинение МО под руководством Вячеслава "Филина" Власенко).

Похожая ситуация и с батальоном Донбасс в составе Нацгвардии, и с Айдаром в составе Вооруженных сил Украины - они уже мало чем отличаются от обычных подразделений ВСУ или НГУ. Тем не менее, это дало им право получать государственное обеспечение и оружие.

Как объяснил LIGA.net пресс-офицер АТО Леонид Матюхин, если подразделение находится в подчинении командованию ВСУ, то выполняет те же функции, как и любое подразделение структуры.

"В структурах ВСУ все подразделения равноправны. Поэтому бывшие добровольческие батальоны выполняют те же функции, что и любое армейское подразделение. Например, на Светлодарской дуге мы встречали ребят, которые раньше были в Правом секторе, а сейчас в официальной армии", - рассказал Матюхин.

Экс-командир батальона Днепр-1, а сейчас народный депутат Юрий Береза рассказал LIGA.net, что сейчас из тех добровольцев полка, которые пошли на фронт в 2014 году, около 1000 человек находятся в рядах воюющих на передовой военных формирований.

"К сожалению, полк Днепр-1 с передовой вывели, поэтому полк сейчас непосредственно в боевых действиях участия не принимает, находится на второй линии. Обусловлено это тем, что есть боевые подразделения, в распоряжении которых есть тяжелое вооружение, и они на сегодняшний день находятся на передовой линии, а полицейские части - на второй и третьей линиях, прикрывая собратьев из других частей", - объяснил Береза.

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Полк Азов - едва ли не единственный в прошлом - добровольческое формирование, которому удается сохранить свою идентичность в составе Нацгвардии. Впрочем, у бойцов полка остаются вопросы к командованию НГУ.

Полтора года назад полк был выведен с первой линии АТО. По мнению бывшего командира Азова Игоря Михайленко с позывным Черкасс, тем самым Азову не дают возможность выполнять функции, которые входят в компетенцию Нацгвардии.

"Стоять на третьей линии обороны, на блокпостах вокруг Бердянска - это не задача для боеспособного подразделения. Спецподразделения существуют для того, чтобы нести службу на передовой. Некоторые подразделения НГУ выполняют задания на передовой, обеспечивают поддержкой армию. Но перед нами такие задачи не ставят", - заявил Черкасс.

В прошлом году Азов столкнулся с оттоком кадров. По словам Черкасса, бойцам подразделения платили самую низкую ставку из всех подразделений НГУ, в связи с чем многие специалисты соблазнились на большую зарплату и перешли в другие спецподразделения.

"И подразделение по 1400 человек стало подразделением в 1000 человек. На протяжении осени и по сегодняшний день мы вновь мобилизовали свои силы и набрали еще 100-120 человек. Но мы даже не смогли восстановить то количество людей, которое потеряли за последние месяцы", - недоволен Черкасс.

После отвода подразделения от передовой, его перестали обеспечивать тяжелым вооружением, большое количество которого было передано Азову в 2015 году.

По словам первого командира полка, народного депутата Андрея Билецкого, 2 января 2017 года полку приказали сдать тяжелое вооружение.

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LIGA.net письменно обратилась в НГУ за комментарием. Однако за две недели ответа так и не последовало. Во время телефонного звонка в пресс-службе коротко сказали, что заявления Билецкого "не имеют под собой обоснованного содержания". Какие именно заявления - не уточнили. Относительно отвода у Азова техники, добавили: "Никто там ничего не отводил".

Почему добровольцы покидают военные структуры

Одна из причин - потеря мотивации. Среди добровольцев было много людей без военного опыта, которые пришли в военные структуры с одной целью: защищать страну от российской агрессии. Когда горячая фаза боевых действий прошла, многие вернулись к привычной жизни.

По мнению бойца ДУК Правый сектор, ветерана ДАП Александра Чуба, получившего ранение в ногу в 2014-м году, сегодня добровольцы нужны и в гражданском секторе в тылу, а не только на передовой. "Что там делать сейчас - в окопах гнить?" - задает он риторический вопрос и напоминает, что свою миссию добровольцы выполнили во время активных боевых действий сразу после Майдана.



Некоторые считают, что сегодня добробаты, входящие в состав ВСУ и НГУ, умышленно размывают контрактниками, чтобы лишить сформированные коллективы своей самобытности.

По мнению военного эксперта, лидера ГИ Права справа Дмитрия Снегирева, интеграция добровольцев в регулярную армию должна была придать сил ВСУ, дав военным наглядный пример соответствующего поведения, действий и мотивации, так как добровольцы - наиболее мотивированные солдаты.

"Как показала практика, решение довольно справедливое. Тем более, что большинство комбатов нашли себя и в структуре Национальной гвардии, и в ВСУ, не потеряв своих личных качеств и нравственных принципов (Вадим Троян ", - сказал LIGA.net Снегирев.

Бывший боец батальона имени Кульчицкого Игорь "Швейк" Швайко перешел в четвертую бригаду быстрого реагирования НГУ. Швайко ушел из добровольческого батальона, потому что хотел стать артиллеристом, расти как профессионал, а в батальоне этой возможности не было. Но некоторые из его бывших сослуживцев остались и привносят в систему изменения, которые, правда, вводятся медленно из-за значительного сопротивления старого руководства, которое осталось в армии и по сегодняшний день.

"Надеюсь, что со временем все-таки все те, кто был солдатом, за несколько лет службы будут занимать руководящие должности в армии. Поэтому основная цель, чтобы эти люди выдержали и заняли руководящие должности, и тогда уже будет легче проводить изменения не с позиции лейтенанта, а в должности полковника или майора", - с оптимизмом рассуждает военный.

Нельзя утверждать, что добровольческие батальоны разваливают умышленно. Однако неоспоримым является то, что им часто не дают развиваться, о чем говорят многие из добровольцев. Это подрывает доверие к силовым структурам и деморализует бойцов.

По мнению Снегирева, добровольцы выполнили свои обязательства, однако государство не всегда было готово видеть этих людей своими героями. Протестные массы, говорит он, которые сменили деревянные щиты Майдана на автоматы Калашникова, и сейчас сталкиваются с чиновниками старой волны на высоких должностях в армии.

"Но говорить о том, что я не хочу воевать, потому что я не доверяю руководству, нельзя. Все-таки ради общей идеи стоит пожертвовать собственными амбициями, преодолеть в себе тот элемент разочарования. Ведь мы воюем не ради генералов. Война идет ради Украины", - подытожил эксперт.

На сегодняшний день большинство солдат на передовой в АТО - кадровые военные-контрактники. Добровольческие батальоны практически прекратили свое существование. Но ветераны-добровольцы продолжают службу по контракту. И для многих из них война закончится только после победы.



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