Три года с момента инаугурации Порошенко: реакция соцсетей

Годовщину инаугурации президента Петра Порошенко соцсети встретили неоднозначно

Ровно три года назад Петр Порошенко стал президентом Украины. С момента его инаугурации, 7 июня 2014 года, в жизни страны произошло немало бед. Кто-то считает, что Порошенко как президент мог бы не допустить многих проблем, а другие заявляют, что президент наоборот уберег страну от полного развала. Тем не менее, рейтинг пятого президента Украины с 2014 года продолжает падать. К третьей годовщине оценки президентству Порошенко весьма неоднозначны и, что характерно, малочисленны - собрать заслуживающие внимания посты оказалось не так просто. Что пишут украинцы - в обзоре LIGA.net.











Кто-то вспомнил, что президент не решит всех проблем и берется их ликвидировать самостоятельно.

Ресурс VoxChek решил обратить внимание к проблеме реформы в системе здравоохранения.

30 мая 2017 года сообщалось, что согласно результатам опроса социологической группы Рейтинг, если бы выборы президента Украины состоялись в следующее воскресенье, то за Юлию Тимошенко готовы проголосовать 15%, а за Порошенко проголосовали бы 12% избирателей.

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