USD:  26.05  26.29   EUR:  29.13  29.66  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Три года с момента инаугурации Порошенко: реакция соцсетей

07.06.2017 19:22
Годовщину инаугурации президента Петра Порошенко соцсети встретили неоднозначно
Три года с момента инаугурации Порошенко: реакция соцсетей
Петр Порошенко (фото - EPA)

Ровно три года назад Петр Порошенко стал президентом Украины. С момента его инаугурации, 7 июня 2014 года, в жизни страны произошло немало бед. Кто-то считает, что Порошенко как президент мог бы не допустить многих проблем, а другие заявляют, что президент наоборот уберег страну от полного развала. Тем не менее, рейтинг пятого президента Украины с 2014 года продолжает падать. К третьей годовщине оценки президентству Порошенко весьма неоднозначны и, что характерно, малочисленны - собрать заслуживающие внимания посты оказалось не так просто. Что пишут украинцы - в обзоре LIGA.net.

Кошкина.JPG


 

Кто-то вспомнил, что президент не решит всех проблем и берется их ликвидировать самостоятельно.

Ресурс VoxChek решил обратить внимание к проблеме реформы в системе здравоохранения.

30 мая 2017 года сообщалось, что согласно результатам опроса социологической группы Рейтинг, если бы выборы президента Украины состоялись в следующее воскресенье, то за Юлию Тимошенко готовы проголосовать 15%, а за Порошенко проголосовали бы 12% избирателей.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Новости партнеров
 