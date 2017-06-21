Пошли пакетом. В чем подозревают Дейдея, Лозового и Довгого
21.06.2017 19:36
Такого объемного пакета представлений на лишение неприкосновенности, да еще и депутатам трех фракций и одной группы, в истории Рады еще не было
Юрий Луценко в Верховной Раде
Генпрокурор Юрий Луценко просит Верховную Раду дать согласие на привлечение к уголовной ответственности пятерых народных депутатов из разных групп влияния - Андрея Лозового от Радикальной партии, Евгения Дейдея из Народного фронта, Олеся Довгого от депутатской группы Воля народа, Борислава Розенблата от БПП и Максима Полякова из НФ. Настолько объемного пакета претензий к депутатам, в том числе и "своим" - то есть членам коалиции, Генеральная прокуратура одним махом еще не выдвигала. Этот факт уже отметили и в окружении президента Петра Порошенко. "Генпрокурор своими действиями показывает, что он действует независимо от внутренней политики. Представления, которые он передает в ВР, касаются депутатов-членов коалиции (Розенблат, Поляков, Дейдей) так же, как и депутатов-членов фракций, чьи голоса бывают критически важными во время голосований (Довгий)", - прокомментировал сегодняшние события близкий к Банковой политтехнолог Виктор Уколов.
Начиная с обеда, Юрий Луценко с перерывами в час-два, - видимо, чтобы журналисты успевали отписывать новости, - объявлял об очередном представлении в адрес очередного депутата. К концу дня его лента в Facebook выглядела так:
Редакция LIGA.net уже описала кейс Розенблата-Полякова, которые якобы были задействованы в коррупции на янтаре. Сегодня мы напоминаем, в чем подозреваются, чем живут и что говорят по сути обвинений в своей адрес Дейдей, Лозовой и Довгий.
Андрей Лозовой: вопросы к декларации
Специализированная анитикоррупционная прокуратура несколько раз направляла в ГПУ представление о лишении неприкосновенности двоих депутатов, радикала Лозового и фронтовика Дейдея, но безуспешно: Луценко возвращал их назад. "Мы не согласны с позицией заместителя генерального прокурора Стрижевской, которая вообще не уполномочена вычитывать подозрения Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Мы готовы доказывать нашу позицию на совещании у генпрокурора, если будет такая необходимость", - заявлял по этому поводу глава САП Назар Холодницкий.
Сегодня Луценко наконец созрел. Первым в пакете на лишение иммунитета пошел Лозовой: "Направляю для рассмотрения вопрос о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Лозового Андрея Сергеевича".
Фронтовик подозревается в умышленном уклонении от уплаты налогов в размере 1,846 млн грн (ст 212 Уголовного кодекса). К такому выводу следователи ГПУ, САП и НАБУ пришли после проверки его электронной декларации.
Согласно электронной декларации, Андрей Лозовой арендует квартиру в Киеве площадью в 39 квадратов и авто Toyota. А вот ценного имущества у него немало: народный депутат задекларировал восемь картин, икону 16 столетия, четверо часов торговых марок Ullyse Nardin, Perrelet, Romain Jerome, Zenith, коллекцию украинских и зарубежного производства вин из 186 бутылок, антикварную мебель 19 столетия - рабочий стол, два кресла из Англии, комод и шкаф из Голландии, огромную коллекцию икон, написанных мастерами Украины, Священой Горы Афон и Иерусалима (72 единицы), коллекцию холодного оружия 19-20 столетия - 32 единицы, и, наконец, партийный билет члена Радикальной партии Ляшко.
Зарплата Лозового в 2016 году составила 128,1 тыс грн, плюс 196 тыс компенсаций, связанных с исполнением депутатских обязанностей. При этом он хранит в наличке огромную сумму: 30 тысяч долларов, 150 тыс евро и 700 тыс грн.
При этом, как утверждает следствие, в налоговой отсутствует информация о доходах Лозового с 2000 года, а первые данные есть только за 2015 год - о 69,5 тыс зарплаты и 80 тыс, полученных на исполнение депутатских полномочий.
Это уже вторая попытка лишить Лозового иммунитета. Первую летом 2015 года предпринял предшественник Луценко - генпрокурор Виктор Шокин, который подозревал депутата от РПЛ в избиении поселкового головы Коцюбинского, давлении на суд в Мариуполе и противодействие милиции в деле о незаконной добыче янтаря в Ровенской области. Но до голосования не дошло: через несколько дней Шокин отозвал представление, чтобы дополнить, и больше к этому вопросу Генеральная прокуратура не возвращалась.
"Если посадят - сидеть буду точно меньше, чем Шокин будет генпрокурором, а Порошенко - президентом, - комментировал Лозовой представление ГПУ двухлетней давности. - Это расправа над патриотами, это месть Радикальной партии за жесткую позицию по тому, что нельзя сдавать Донбасс, что сейчас делает Порошенко и его банда".
В такой же риторике Лозовой комментирует и свое новое дело. "Генеральный прокурор Луценко перешел красную линию в своем желании политической расправы над нашей командой. Думаю, для него это плохо кончится. Уже два года назад Шокин с такой же целью вносил представление на мой арест. И где сейчас Шокин?" - говорит он. Депутат утверждает, что он "честный человек, налоги платил" и убегать из страны не собирается: работает в Киеве, "спокойно пьет чай с соратниками".
Евгений Дейдей: незаконное обогащение
Евгений Дейдей сделал стремительную политическую карьеру: в начале войны стал координатором батальона Киев-1 и советником Авакова, в августе 2014 года получил медаль За мужество 3 степени, а уже осенью прошел в Верховную Раду по списку Народного фронта. С тех пор Дейдей в Раде неоднократно попадал в скандалы: участвовал в драках, вел сомнительные переписки в соцсетях, а летом прошлого года, как утверждает САП, в Соломенском суде Киева во время избрания меры пресечения Переломе угрожал физической расправой и оскорблял замов Холодницкого - Кривенко и Грищуку. Но последние претензии прокуратуры к Евгению Дейдею заключаются совсем не в этом: депутат проходит по уголовному делу о незаконном обогащении.
"Внес представление в ВР о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Дейдея, в действиях которого замечены признаки незаконного обогащения на сумму 6,1 млн грн", - сообщил Луценко сегодня вечером.
Дело о незаконном обогащении появилось после изучения е-декларации депутата.
Практически все семейное имущество в декларации записано на жену нардепа Ингу Дейдей. Так, в ее собственности - две квартиры в Одессе, в то время как в Киеве пара арендует жилье площадью 148,3 квадратных метра. В 2015 году Инга Дейдей также приобрела два автомобиля, оба - AUDI: за 1,72 млн грн и 1,77 млн грн. В прошлом году Дейдей жил фактически на одну депутатскую зарлату (порядка 230 тыс грн), а его жена заработала как предприниматель почти 955 тыс грн. При этом в 2015 году, за пару недель до приобретения дорогих авто, Инга Дейдей одолжила 3,5 млн грн. В 2016 году Инга Дейдей в наличке держала 25,1 тысяч долларов и почти 712 тыс грн. У Евгения Дейдея в кэше 30 твс евро, а на банковских счетах - 162,8 тыс грн.
Депутат от Народного фронта обвинения в незаконном обогащении тоже отрицает. В мае он заявил, что информация от Луценко вызывает у него смех. "Я не чувствую своей вины. Нет никакого фактажа. Я готов предстать перед любым судом. Я готов ответить за каждый пункт своей декларации", - сказал он. По словам Дейдея, в его деле ключевую роль играла не ГПУ, а САП и НАБУ. "Это политический пиар грузинской группы", - считает он. Дейдей заверил, что не боится остаться без депутатского иммунитета: "Я прожил 26 лет без депутатской неприкосновенности, и сейчас готов без нее жить. В таких местах как АТО это не особо помогает".
Олесь Довгий: схема 10-летней давности
Еще одно представление на лишение депутатской неприкосновенности касается депутата от группы Воля народа, бывшего соратника Черновецкого - Олеся Довгого. Соответствующий запрос от САП поступил в ГПУ вчера, а уже сегодня Луценко внес его в Верховную Раду. "По Довгому на прошлой неделе пришло представление за выделение земель в Киеве в 2007-09 годах. Мы считаем, что данных для подозрения достаточно", - рассказал вчера на брифинге глава САП Назар Холодницкий.
По его словам, земельные участки выделялись, когда Довгий был секретарем Киевсовета.
В августе 2007 года киевские власти решили сократить площадь Острова Жукова с 1630 до 196 гектар, а землю, которая потеряла заповедный статус, отдали застройщикам. По данным СМИ, новыми владельцами стали фирмы, связанные с Юрием Енакиевским.
По спорным территориям острова до сих пор идут суды. Например, в декабре прошлого года Хозсуд Киева вернул в коммунальную собственность 75 га заповедника, а в апреле этого года Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил недействительность решений, договора аренды, госактов и свидетельств на земельные участки площадью 120 га.
Бывшему заместителю Киевской городской государственной администрации, начальнику управления земресурсов Муховикову было объявлено подозрение в злоупотреблении служебным положением, что привело к убыткам в размере 1,4 млрд гривень. "Теперь время действовать КГГА. Генпрокуратура готова поддержать иск Кличко о сносе или конфискации незаконно построенных помещений членов так называемого кооператива "Котмист", - резюмировал генпрокурор.
Теперь же эта история получила продолжение в Верховной Раде. "Внес в ВР представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата О.Довгого, в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления служебными обязанностями, совершенными в соучастии, с целью незаконного отчуждения 10 земельных участков заказника Остров Жуков, общей площадью 44,25 га", - написал сегодня генпрокурор Луценко на своей странице в Facebook.
Довгий причастность к земельной схеме отрицает: "Представление генпрокурора - это продолжение игры с целью надавить на меня, устроить представление. Надавить не выйдет. И устроить представление не выйдет. Неоднократно заявлял: давлению не поддаюсь"
Народный депутат добавил, что обратится в регламентный комитет Верховной Рады с просьбой поддержать представление Луценко, поскольку он такой же гражданин, как и другие. "По сути предъявленные прокуратурой обвинения обязательно прокомментирую, как только увижу хотя бы один официальный документ", - пообещал Олесь Довгий. Выезжать из Украины Довгий, как и Лозовой, не собирается - как минимум на словах: "Моя позиция остается неизменной: я остаюсь на Родине, поскольку дорожу своей страной".
В Верховной Раде не исключают, что по Довгому будут наибольшие баталии, и единственный человек, который может помешать лишить его неприкосновенности - это президент Петр Порошенко. Как сообщил народный депутат Мустафа Найем, в 2014 году Порошенко и заместитель главы его администрации Виталий Ковальчук лично сделали все зависящее, чтобы слить 102-й избирательный округ столицы Олесю Довгому. "И сейчас, по моей информации, глава государства лично озабочен неприкосновенностью Довгого. За ним последнее слово, от него зависит, как проголосует фракций. Цена вопроса не просто 17 голосов группы Воля народа, а вскрытие всех земельных схем времен Черновецкого, в которых была замешана вся политическая элита страны с 2006 по 2012 год. Теперь вопрос в том, насколько у генпрокурора и заинтересованных лиц хватит характера... и всего того, что в простонародье называют яйцами, чтобы довести это дело до конца", - отметил он.
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Начиная с обеда, Юрий Луценко с перерывами в час-два, - видимо, чтобы журналисты успевали отписывать новости, - объявлял об очередном представлении в адрес очередного депутата. К концу дня его лента в Facebook выглядела так:
Редакция LIGA.net уже описала кейс Розенблата-Полякова, которые якобы были задействованы в коррупции на янтаре. Сегодня мы напоминаем, в чем подозреваются, чем живут и что говорят по сути обвинений в своей адрес Дейдей, Лозовой и Довгий.
Андрей Лозовой: вопросы к декларации
Специализированная анитикоррупционная прокуратура несколько раз направляла в ГПУ представление о лишении неприкосновенности двоих депутатов, радикала Лозового и фронтовика Дейдея, но безуспешно: Луценко возвращал их назад. "Мы не согласны с позицией заместителя генерального прокурора Стрижевской, которая вообще не уполномочена вычитывать подозрения Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Мы готовы доказывать нашу позицию на совещании у генпрокурора, если будет такая необходимость", - заявлял по этому поводу глава САП Назар Холодницкий.
Сегодня Луценко наконец созрел. Первым в пакете на лишение иммунитета пошел Лозовой: "Направляю для рассмотрения вопрос о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Лозового Андрея Сергеевича".
Фронтовик подозревается в умышленном уклонении от уплаты налогов в размере 1,846 млн грн (ст 212 Уголовного кодекса). К такому выводу следователи ГПУ, САП и НАБУ пришли после проверки его электронной декларации.
Согласно электронной декларации, Андрей Лозовой арендует квартиру в Киеве площадью в 39 квадратов и авто Toyota. А вот ценного имущества у него немало: народный депутат задекларировал восемь картин, икону 16 столетия, четверо часов торговых марок Ullyse Nardin, Perrelet, Romain Jerome, Zenith, коллекцию украинских и зарубежного производства вин из 186 бутылок, антикварную мебель 19 столетия - рабочий стол, два кресла из Англии, комод и шкаф из Голландии, огромную коллекцию икон, написанных мастерами Украины, Священой Горы Афон и Иерусалима (72 единицы), коллекцию холодного оружия 19-20 столетия - 32 единицы, и, наконец, партийный билет члена Радикальной партии Ляшко.
Зарплата Лозового в 2016 году составила 128,1 тыс грн, плюс 196 тыс компенсаций, связанных с исполнением депутатских обязанностей. При этом он хранит в наличке огромную сумму: 30 тысяч долларов, 150 тыс евро и 700 тыс грн.
При этом, как утверждает следствие, в налоговой отсутствует информация о доходах Лозового с 2000 года, а первые данные есть только за 2015 год - о 69,5 тыс зарплаты и 80 тыс, полученных на исполнение депутатских полномочий.
Это уже вторая попытка лишить Лозового иммунитета. Первую летом 2015 года предпринял предшественник Луценко - генпрокурор Виктор Шокин, который подозревал депутата от РПЛ в избиении поселкового головы Коцюбинского, давлении на суд в Мариуполе и противодействие милиции в деле о незаконной добыче янтаря в Ровенской области. Но до голосования не дошло: через несколько дней Шокин отозвал представление, чтобы дополнить, и больше к этому вопросу Генеральная прокуратура не возвращалась.
"Если посадят - сидеть буду точно меньше, чем Шокин будет генпрокурором, а Порошенко - президентом, - комментировал Лозовой представление ГПУ двухлетней давности. - Это расправа над патриотами, это месть Радикальной партии за жесткую позицию по тому, что нельзя сдавать Донбасс, что сейчас делает Порошенко и его банда".
В такой же риторике Лозовой комментирует и свое новое дело. "Генеральный прокурор Луценко перешел красную линию в своем желании политической расправы над нашей командой. Думаю, для него это плохо кончится. Уже два года назад Шокин с такой же целью вносил представление на мой арест. И где сейчас Шокин?" - говорит он. Депутат утверждает, что он "честный человек, налоги платил" и убегать из страны не собирается: работает в Киеве, "спокойно пьет чай с соратниками".
Евгений Дейдей: незаконное обогащение
Евгений Дейдей сделал стремительную политическую карьеру: в начале войны стал координатором батальона Киев-1 и советником Авакова, в августе 2014 года получил медаль За мужество 3 степени, а уже осенью прошел в Верховную Раду по списку Народного фронта. С тех пор Дейдей в Раде неоднократно попадал в скандалы: участвовал в драках, вел сомнительные переписки в соцсетях, а летом прошлого года, как утверждает САП, в Соломенском суде Киева во время избрания меры пресечения Переломе угрожал физической расправой и оскорблял замов Холодницкого - Кривенко и Грищуку. Но последние претензии прокуратуры к Евгению Дейдею заключаются совсем не в этом: депутат проходит по уголовному делу о незаконном обогащении.
"Внес представление в ВР о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Дейдея, в действиях которого замечены признаки незаконного обогащения на сумму 6,1 млн грн", - сообщил Луценко сегодня вечером.
Дело о незаконном обогащении появилось после изучения е-декларации депутата.
Практически все семейное имущество в декларации записано на жену нардепа Ингу Дейдей. Так, в ее собственности - две квартиры в Одессе, в то время как в Киеве пара арендует жилье площадью 148,3 квадратных метра. В 2015 году Инга Дейдей также приобрела два автомобиля, оба - AUDI: за 1,72 млн грн и 1,77 млн грн. В прошлом году Дейдей жил фактически на одну депутатскую зарлату (порядка 230 тыс грн), а его жена заработала как предприниматель почти 955 тыс грн. При этом в 2015 году, за пару недель до приобретения дорогих авто, Инга Дейдей одолжила 3,5 млн грн. В 2016 году Инга Дейдей в наличке держала 25,1 тысяч долларов и почти 712 тыс грн. У Евгения Дейдея в кэше 30 твс евро, а на банковских счетах - 162,8 тыс грн.
Депутат от Народного фронта обвинения в незаконном обогащении тоже отрицает. В мае он заявил, что информация от Луценко вызывает у него смех. "Я не чувствую своей вины. Нет никакого фактажа. Я готов предстать перед любым судом. Я готов ответить за каждый пункт своей декларации", - сказал он. По словам Дейдея, в его деле ключевую роль играла не ГПУ, а САП и НАБУ. "Это политический пиар грузинской группы", - считает он. Дейдей заверил, что не боится остаться без депутатского иммунитета: "Я прожил 26 лет без депутатской неприкосновенности, и сейчас готов без нее жить. В таких местах как АТО это не особо помогает".
Олесь Довгий: схема 10-летней давности
Еще одно представление на лишение депутатской неприкосновенности касается депутата от группы Воля народа, бывшего соратника Черновецкого - Олеся Довгого. Соответствующий запрос от САП поступил в ГПУ вчера, а уже сегодня Луценко внес его в Верховную Раду. "По Довгому на прошлой неделе пришло представление за выделение земель в Киеве в 2007-09 годах. Мы считаем, что данных для подозрения достаточно", - рассказал вчера на брифинге глава САП Назар Холодницкий.
По его словам, земельные участки выделялись, когда Довгий был секретарем Киевсовета.
В августе 2007 года киевские власти решили сократить площадь Острова Жукова с 1630 до 196 гектар, а землю, которая потеряла заповедный статус, отдали застройщикам. По данным СМИ, новыми владельцами стали фирмы, связанные с Юрием Енакиевским.
По спорным территориям острова до сих пор идут суды. Например, в декабре прошлого года Хозсуд Киева вернул в коммунальную собственность 75 га заповедника, а в апреле этого года Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил недействительность решений, договора аренды, госактов и свидетельств на земельные участки площадью 120 га.
Бывшему заместителю Киевской городской государственной администрации, начальнику управления земресурсов Муховикову было объявлено подозрение в злоупотреблении служебным положением, что привело к убыткам в размере 1,4 млрд гривень. "Теперь время действовать КГГА. Генпрокуратура готова поддержать иск Кличко о сносе или конфискации незаконно построенных помещений членов так называемого кооператива "Котмист", - резюмировал генпрокурор.
Теперь же эта история получила продолжение в Верховной Раде. "Внес в ВР представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата О.Довгого, в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления служебными обязанностями, совершенными в соучастии, с целью незаконного отчуждения 10 земельных участков заказника Остров Жуков, общей площадью 44,25 га", - написал сегодня генпрокурор Луценко на своей странице в Facebook.
Довгий причастность к земельной схеме отрицает: "Представление генпрокурора - это продолжение игры с целью надавить на меня, устроить представление. Надавить не выйдет. И устроить представление не выйдет. Неоднократно заявлял: давлению не поддаюсь"
Народный депутат добавил, что обратится в регламентный комитет Верховной Рады с просьбой поддержать представление Луценко, поскольку он такой же гражданин, как и другие. "По сути предъявленные прокуратурой обвинения обязательно прокомментирую, как только увижу хотя бы один официальный документ", - пообещал Олесь Довгий. Выезжать из Украины Довгий, как и Лозовой, не собирается - как минимум на словах: "Моя позиция остается неизменной: я остаюсь на Родине, поскольку дорожу своей страной".
В Верховной Раде не исключают, что по Довгому будут наибольшие баталии, и единственный человек, который может помешать лишить его неприкосновенности - это президент Петр Порошенко. Как сообщил народный депутат Мустафа Найем, в 2014 году Порошенко и заместитель главы его администрации Виталий Ковальчук лично сделали все зависящее, чтобы слить 102-й избирательный округ столицы Олесю Довгому. "И сейчас, по моей информации, глава государства лично озабочен неприкосновенностью Довгого. За ним последнее слово, от него зависит, как проголосует фракций. Цена вопроса не просто 17 голосов группы Воля народа, а вскрытие всех земельных схем времен Черновецкого, в которых была замешана вся политическая элита страны с 2006 по 2012 год. Теперь вопрос в том, насколько у генпрокурора и заинтересованных лиц хватит характера... и всего того, что в простонародье называют яйцами, чтобы довести это дело до конца", - отметил он.
Читайте также: Розенблат и Поляков. Что известно о новом коррупционном скандале
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