Пошли пакетом. В чем подозревают Дейдея, Лозового и Довгого

Такого объемного пакета представлений на лишение неприкосновенности, да еще и депутатам трех фракций и одной группы, в истории Рады еще не было

Юрий Луценко в Верховной Раде



Информационное агентство

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