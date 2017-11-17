Тема дня. Луценко против Сытника: что надо знать о конфликте

Дело ГПУ против НАБУ стало одним из десятка других: через своих силовиков офис Порошенко опутал ими Бюро и детективов. НАБУ отвечает взаимностью

Директор НАБУ Артем Сытник и глава ГПУ Юрий Луценко обменялись уголовными делами. Прокуратура, контролируемая родственником президента, открыла дело против НАБУ по факту якобы разглашения данных досудебного расследования. Бюро, в свою очередь, начало расследование незаконного обогащения генпрокурора. Что происходит - в объясняющем материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Громких конфликтов НАБУ - ГПУ было много. Вот только несколько из них:

- в мае ведомство Луценко заявило, что поймало одного из подчиненных Сытника на взятке. В Бюро сразу же поправили Генпрокуратуру, отметив, что подозреваемый не работает у них с февраля 2017-го.



- позднее прокуратура начала проверку информации о якобы наличии у первого замглавы НАБУ Гизо Углавы двойного гражданства. У Сытника эти действия ГПУ назвали "преступными" и открыли по этой причине уголовное производство.



- в сентябре Луценко обвинил Антикоррупционное бюро в незаконном прослушивании более 140 должностных лиц. НАБУ назвало это утверждение ложью и посоветовало главе ГПУ "проверять информацию, прежде чем распространять в СМИ".



- в начале ноября ГПУ и НАБУ поспорили из-за спецконфискации и пропажи из Ощадбанка арестованных средств компании, связанной с беглым депутатом Александром Онищенко.



Перечисление более мелких конфликтов и обвинений заняло бы весь объем этого материала. Так что, в общем, никогда НАБУ и ГПУ не дружили. И близко.



КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Кто-то из журналистов слил аудиозапись разговора Сытника с закрытой встречи с журналистами. В быту это называется оффрекордс (встреча не под запись). Чего-то компрометирующего Сытник не рассказал. Но якобы сообщил детали, которые ему нельзя было сообщать - прокурор САП запрещал. А он, мол, все равно разболтал. Собеседники LIGA.net в НАБУ говорят, что узнали об утечке на следующий же день: дали понять, что такая запись есть. ГПУ решила, что это разглашение гостайны (хотя на самом деле речь о возможном разглашении данных следствия). И открыла дело. На записи Сытник говорил о деле против бывшего военного прокурора сил АТО Константина Кулика, обвиненного в незаконном обогащении.



Ответа долго ждать не пришлось. Сегодня НАБУ открыло производство по факту возможного незаконного обогащения Луценко. Обязал бюро к этому суд, а попросил - находящийся в розыске экс-замгенпрокурора Ренат Кузьмин. Со слов самого Луценко, претензии к нему связаны с купленными его старшим сыном паркоместами, которые не указаны в декларации генпрокурора. И, как утверждает глава ГПУ, не должны там быть: мол, сыну 28, у него своя семья, делает, что хочет.

При этом Луценко признал, что, судя по взаимным обвинениям и открытым делам, признаки конфликта между ГПУ и НАБУ налицо. "Происходит дестабилизация слаженной работы всей правоохранительной структуры", - констатировал он, призвав покончить с этой междоусобицей.

Масла в огонь конфликта подлил депутат-радикал Игорь Мосийчук, который сообщил, что ГПУ по его обращению открыла против руководства НАБУ еще одно производство - по факту закупки бюро одежды у фигуранта "дела о рюкзаках Авакова". В ведомстве Сытника открытые против него дела пока никак не комментировали. По последним данным, глава НАБУ находится в командировке в Португалии.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Хотя Сытник пока не имеет статуса ни подозреваемого, ни тем более обвиняемого, сам факт расследования взяли на вооружение все заинтересованные в смене руководства Бюро. А таких политиков и чиновников - масса. Даже если выдвинутые претензии окажутся мыльным пузырем, репутационные риски для главы НАБУ остаются. Такие же риски понесет Луценко и власть в целом. Вопрос - кто усидит в кресле? Сытник и НАБУ практически лишены политической поддержки (если не считать США и ЕС). За Луценко - вся президентская команда и - ситуативно - Народный фронт, тоже заинтересованный в контроле над НАБУ.



Но проблема не в фамилиях. Очередное выяснение отношений понижает и без того низкий уровень доверия украинцев к правоохранительной системе. И выглядит так, что никого из власти это больше не волнует. НАБУ - кость в горле для многих - опутали уголовными делами с ног до головы. И НАБУ старается поступить так же - в ответ. Но сами дела при этом выглядят смешно - в обоих случаях. Паркоместо сына Луценко? Оффрекордс Сытника с журналистами? А что там с вышками Бойко, ГПУ? А что с Насировым, НАБУ?



Происходящее напоминает начало президентской кампании, когда грязные козыри один за другим оказываются на столе. Но, например, откровенных разговоров "не под запись" - в том числе с самим Луценко - у журналистов, очевидно, много. Такие беседы проводятся каждую неделю в совершенно разных кабинетах - начиная с президентского. Все чиновники проводят такие встречи с журналистами. Вопрос один: какую из записей и против кого оставили на завтра?



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