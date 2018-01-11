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Тема дня. Почему Габриэль предлагает ослабить санкции против РФ

11.01.2018 22:04
Глава МИД Германии продолжает подыгрывать Кремлю, навязывая ЕС позицию "все устали от санкций, поэтому нужно придумать, как их побыстрее отменить"
Тема дня. Почему Габриэль предлагает ослабить санкции против РФ
Зигмар Габриэль (фото - Getty Images)

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль вновь предложил Евросоюзу перейти к постепенной отмене санкций против России при условии "устойчивого перемирия" в Донбассе. Министр аргументирует свое предложение так: поскольку санкции вводились поэтапно, то и отменять их можно таким же путем. Что стоит за этими призывами Габриэля и как они могут повлиять на позицию ЕС - в объясняющем материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Впервые ЕС ввел секторальные санкции против РФ за вооруженную агрессию против Украины 31 июля 2014 года, ужесточив их в сентябре того же года. Ограничения ударили по крупнейшим банкам, оборонным концернам и энергетическим гигантам России, которые лишились европейского кредитования.

Также под запретом оказались торговля оружием и поставка в РФ товаров двойного назначения. Кроме того, Россию лишили доступа к технологиям и услугам, которые могут использоваться в нефтедобыче.

В марте 2015 года ЕС связал срок действия санкций с полным выполнением минских соглашений до конца того же года. Поскольку этого не произошло, Евросоюз стал продлевать санкции против РФ каждые полгода. Последний раз это было сделано 14 декабря 2017-го - ограничения продлили до 31 июля 2018 года.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Зигмар Габриэль еще до назначения на пост главы МИД Германии, являясь с 2013 года вице-канцлером страны, неоднократно демонстрировал лояльное отношение к РФ.

В 2015-м он предложил улучшить отношения с Кремлем, ввиду его "важной роли" в урегулировании конфликта в Сирии, и со временем отменить санкции ЕС против государства-оккупанта.

В 2016 году Габриэль убеждал Евросоюз в необходимости строительства газопровода Северный поток-2, который может усилить энергетическую зависимость Европы от России.

После назначения министром иностранных дел ФРГ в январе 2017-го Габриэль продолжил делать заявления о необходимости примирения с Москвой, хоть и осторожные.

В марте 2017 года новый глава немецкого МИД заявил, что оснований сворачивать санкции против РФ пока нет, однако тут же предположил, что "все в Европе хотели бы улучшения отношений с Россией".

В июне Габриэль утверждал, что санкции нужно сохранять до полного выполнения Россией Минска, и напомнил, что Кремль "поставил под сомнение европейскую систему безопасности аннексией Крыма и своим поведением на востоке Украины".

Однако уже в сентябре немецкий министр предложил "демонтировать санкции шаг за шагом", то есть поэтапно, как они и были введены. По его мнению, основанием для первого этапа уступок Москве должно стать "долгосрочное перемирие" в Донбассе.

И вот совсем недавно, 10 января 2018 года, Габриэль публично повторил этот тезис, пояснив, что поэтапное снятие санкций "поощрит" РФ к дальнейшему урегулированию ситуации в Украине. Также глава МИД заявил, что идея одномоментной отмены всех санкций против России при условии полного выполнения Минска "оторвана от реальности".

Интересно, что заявление политика почти совпало по времени с высказыванием министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль о том, что санкции ЕС против России "оказались неэффективными". А соратник Габриэля по СДПГ, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер вообще призвал Запад отменить санкции против РФ.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Вероятно, Габриэль продолжит лоббировать интересы Кремля в ЕС, предлагая перейти от конфронтации к сотрудничеству. Ключевой посыл главы МИД - от санкций страдают и Россия, и Европа, поэтому не стоит полагаться на длительный и туманный процесс урегулирования в Донбассе, а лучше сразу перейти к постепенному снятию ограничений.

Однако не надо забывать, что позиция Габриэля не совпадает с точкой зрения главного гаранта сохранения санкций ЕС - канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Последняя уже заявляла, что об уступках можно будет говорить только после полного выполнения Минска, включая вывод Россией своих войск и оружия из ОРДЛО. Очередным продлением санкций лидеры стран ЕС продемонстрировали свое согласие с Меркель. Судя по всему, вряд ли призывы Габриэля смогут повлиять на позицию Евросоюза в ближайшее время.

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Дмитрий Черетун ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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