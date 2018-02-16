"Мы не могли". Почему Украина не объявила войну России

Почему Украина не начала АТО после вторжения в Крым, не ввела военное положение и не объявила войну РФ - версии ио президента и ио министра обороны

В феврале 2014 года, когда российские войска начали вторжение на территорию Крыма, в Киеве царил управленческий хаос. Бывший президент Виктор Янукович сбежал после расстрелов участников Майдана, прихватив с собой половину Межигорья, приближенных силовиков и министров. Без руководства остался Кабмин. Фактически единственным органом, который полностью сохранил легитимность, оставалась Верховная Рада.



22 февраля парламент принял решение о самоустранении Януковича и назначил исполняющим обязанности президента Александра Турчинова. Месяц спустя, 25 марта, ио министра обороны Михаил Коваль. Оба продержались в статусе ио до президентских выборов (Коваль до 3 июля) и продолжили совместную карьеру в СНБО: Турчинов как секретарь совета нацбезопасности и обороны, Коваль как его первый заместитель.



Почему Украина не начала АТО после вторжения в Крым, не ввела военное положение и не объявила войну России - LIGA.net отобрала самое важное из допроса Турчинова и Коваля в Оболонском районном суде Киева, который рассматривает дело о госизмене Януковича.



Турчинов: "Все проходило в условиях тотального предательства"

22 февраля парламент констатировал, что Янукович самоустранился, и назначил Турчинова новым спикером. Это давало ему право исполнять обязанности президента до выборов.

Россия эту рокировку не признала. Турчинов вспоминает, что 28 февраля, на первом после захвата административных зданий в Крыму заседании СНБО, ему позвонил глава Госдумы Сергей Нарышкин. "Он сообщил, что признает меня только как председателя Верховной Рады, но принципиально не признает мои полномочия президента и считает, что мы силой захватили власть... Нарышкин начал угрожать вторжением. Я тогда сказал ему, что они нарушают все соглашения, не имеют юридических и политических оснований для использования своих военных в Украине. На это он ответил, что они будут", - сказал он.

Позже стало понятно, что речь идет о просьбе Януковича ввести российские войска в Украину и решении Госдумы от 1 марта, которое дала Путину разрешение на это.

Новая украинская власть понимала, что действовать надо быстро, вспоминает Турчинов. В бюджете не осталось средств, - "у киоскера на вокзале было больше денег, чем у страны после бегства Януковича", - на юго-востоке начались сепаратистские бунты при поддержке российских спецслужб. Россия воспользовалась катастрофическим положением дел.

20 февраля началась скрытая фаза захвата Крыма, 27 февраля - открытая.

Параллельно армия России выстраивалась на границе с Украиной. С 1 марта несколько раз поступала информация о начале наступления, и "его уже ждали в окопах", но российские танки только подъезжали к границе и возвращались назад.

Турчинов говорит, что Россия планировала начать вторжение на материковую часть Украины, взять под контроль юг и восток, а также установить контроль над Киевом, чтобы силовым путем восстановить "марионеточный режим Януковича". Наиболее рисковыми в плане вторжения СНБО считал киевское, харьковское, сумское и донецкое направление.

Турчинов даже встречался с Александром Лукашенко и заручился обещанием, что войска РФ не зайдут с территории Беларуси, а если это произойдет - Украину предупредят.

Показания бывшего депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, который в среду в суде свидетельствовал, что "эмоциональное решение" об аннексии Крыма Путин принял на совещании в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года, Турчинов опроверг. "Любой профессионал вам скажет, что такая операция, как оккупация Крыма, планируется заранее. Россияне, безусловно, заранее готовились к этому. И даже не с 20 февраля", - уверен он.

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Первым аккордом в оккупации Крыма, утверждает он, было подписание харьковских соглашений - "тогда и началась сдача полуострова". Само вторжение в Украину отрабатывалось россиянами на военных учениях Запад-2013. Их легенда полностью повторяла будущую аннексию: дружественная страна просит помочь "побороть террористические группировки, которые захватили центральную власть". "Они заранее, на случай падения власти Януковича, готовили захват", - допускает свидетель.

Украина не смогла своевременно и адекватно ответить на эти угрозы, дал понять Турчинов.

Из сотрудников СБУ в Крыму 90% предали Украину. В милиции таких было 99%. В Вооруженных силах - 71%. Из сотрудников УГО из Крыма вышли только 20 человек. Если б я в 2014 году назвал эти цифры, была бы паника и хаос Освобождать административные здания в Крыму, захваченные российским спецназом, было некому. Утром 27 февраля Турчинов дал приказ руководству Внутренних войск в Крыму окружить парламент и Кабмин, подготовить его захват и провести операцию по освобождению. Через несколько часов ему сообщили, что смогли только оцепить здания, но под давлением агрессивно настроенных гражданских людей не выполнили задачу.

После этого Турчинов распорядился подготовить подразделение ВСУ, чтобы перекинуть его на полуостров. Но 28 февраля на заседании СНБО министр обороны Тенюх доложил, что в связи с плачевным состоянием ВСУ собрать получится не более 5 тысяч военных.

"Это где-то две батальонно-тактические группы и еще несколько сводных подразделений. Это весь резерв, который на то время было у военного руководства страны", - отметил он.

С учетом угрозы вторжения РФ на материковую часть страны, в котором могло быть задействовано до 200 тысяч российских военных, танки, СРЗО и авиация, Турчинов не рискнул перебрасывать этот резерв в Крым: "Сжечь этот резерв в Крыму было практически невозможно". СНБО приняло решение, наоборот, начать переброску войск с запада на восток и север, чтобы защитить наиболее опасные направления.

На обвинения бывшего начальника Генштаба ВСУ Владимира Заманы, что он на СНБО отказался начать наступательную операцию в Крыму, Турчинов ответил: "Господин Замана дезинформировал суд по этому поводу". Турчинов добавил, что Замана как один из руководителей Вооруженных сил Украины при Януковиче несет полную ответственность за их развал: "С мокрыми штанами сидел Замана... и боялся рот открыть".

Первая волна мобилизации украинских военнослужащих для отражения российской агрессии была объявлена только в середине марта 2014 года - в Украине после Януковича была полностью разрушена система военкоматов, уничтожены архивы. "Против страны поработали очень серьезно, чтобы сделать ее неспособной себя защищать", - заявил он. Минобороны столкнулось с тем, что не может обеспечить военных одеждой, оружием, даже питанием: "Мы были вынуждены полностью восстанавливать логистику ВСУ, ремонтировать технику, чтобы обеспечить первую волну мобилизации".

Все это проходило в условиях "тотального предательства" крымских силовиков и военных.

На вопрос адвокатов Януковича, почему в Крыму не провели АТО, Турчинов объяснил, что это полномочие крымского отделения АТЦ СБУ. А из сотрудников СБУ в Крыму 90% предали Украину. В милиции таких было 99%. В Вооруженных силах - 71%. Из сотрудников УГО из Крыма вышли только 20 человек. "Вы меня обвиняли, что я украинцам правду не говорил. Если б я назвал эти цифры, была бы паника и хаос", - считает Турчинов.

Вариант с введением военного положения рассматривался на заседании СНБО. И оно бы "очень помогло" в период сепаратистского шабаша в регионах "успокоить общество".

"Чтобы получить поддержку Верховной Рады, я пригласил лидеров политических сил и фракций, которые тогда составляли большинство в парламенте. Иначе шансов провести решение через парламент не было", - сообщил он. Решение поддержки не нашло: политики посчитали, что российская агрессия может затянуться надолго, а введение военного положения приостановит проведение каких-либо выборов. "Поэтому за это решение проголосовал только я один во время голосования на заседании СНБ"", - рассказал он.

Ни в 2014 году, ни сейчас Украина не может объявить официальную войну России, констатирует Турчинов. Россия - ядерная страна, а у Украины после Будапештского меморандума нет адекватного оружия, чтобы ей противостоять.

"У нас нет военных средств для противодействия ядерному государству в случае применения им всего арсенала оружия. Именно поэтому как в феврале-марте 2014 года, так и сейчас, когда у нас боеспособная армия, оборонно-промышленный комплекс, оружие, мы не можем объявить войну агрессору", - сказал секретарь СНБО. Коваль: "Усиливать было некем, и некому защищать Крым" Заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль, который с марта 2014 года исполнял обязанности министра обороны, тоже заявил в суде, что армия на момент вторжения России находилась в плачевном состоянии. И это было частью военной операции РФ. За время режима Януковича были уничтожены части, которые стояли на восточных рубежах, например, бригады в Артемовске (теперь Бахмут), Луганске, Трехизбенке и других населенных пунктах. Фактически не осталось сухопутного военного корпуса и в Крыму: военные были переведены в другие города или расформированы их соединения. Доходило до того, что Россия напрямую вмешивалась даже в кадровые вопросы. Например, согласовывала кандидатуры на высокие должности в Минобороны Украины. Коваль вспоминает, что в январе 2012 года его вызвал тогдашний министр обороны Михаил Ежель и предложил возглавить Силы специальных операций: "Оформили на меня представление. Но до назначения на должность дело так и не дошло".