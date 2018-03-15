Третья попытка. Как Тимошенко собирается побеждать Порошенко

Юлия Тимошенко ждет поднятия цен на газ для использования этого в избирательной кампании (фото - ba.org.ua)



Но на вопрос о том, как Тимошенко собирается решать проблему Донбасса и Крыма - пожимают плечами.

Кроме продвижения собственных идей, команде Тимошенко придется отвечать на атаки президентских политтехнологов. Ее соратники утверждают, что Банковая запустила сценарий, в котором Тимошенко выставят перед избирателями "рукой Кремля". "Мы уже увидели, как распространяются фейковые листовки в Донецкой области, где обвиняемая в сепаратизме Неля Штепа открывает офис нашей партии. Это делается для прощупывания почвы", - убеждена Шкрум.



Еще одно испытание для Тимошенко - отношение политической и бизнес-элиты к ее возможному избранию. Многие бизнесмены воспринимают ее возможную победу как вызов для своего бизнеса - якобы она начнет передел сфер влияния, что погрузит страну в хаос. Кроме того, многие боятся мести. На подобные обвинения в Батькивщине отвечают, что Тимошенко уже управляла страной и не посягала на чужой бизнес, кроме случая "справедливой перепродажи Криворожстали". В то же время, отмечают, что виновники коррупционных преступлений "понесут наказание, если это докажут в суде".

Александр Абдуллин - один из самых близких соратников Юлии Тимошенко (фото - ba.org.ua)



"Она понимает, что нет времени на месть. Она не будет так поступать. Я убежден, что выводы со времен премьерства - сделаны. Людям нравятся выходки Парасюка, но это разрушает страну", - говорит "Она понимает, что нет времени на месть. Она не будет так поступать. Я убежден, что выводы со времен премьерства - сделаны. Людям нравятся выходки Парасюка, но это разрушает страну", - говорит LIGA.net давний соратник экс-премьера Юрий Одарченко.



Медиаресурс. Какие каналы доступны Тимошенко





Основным инструментом борьбы за избирателя остается присутствие на телеканалах. Тимошенко и ее однопартийцев чаще всего можно заметить в эфирах ZIK, 112 и NewsOne. Иногда депутатов Батькивщины приглашают на провластные телеканалы Эспрессо и Прямой. Депутат Батькивщины Игорь Луценко считает, что ближе к выборам площадок для партии станет меньше.





Политтехнолог Виктор Небоженко говорит, что ценность телеканалов в избирательной кампании-2019 остается на высоком уровне. Социальные сети формируют тренды обсуждения, но телевидение - главный механизм влияния для колеблющихся избирателей и хороший рычаг влияния в последний день перед "днем тишины". В Батькивщине рассказывают, что партия всегда откликается на приглашения телеканалов. Но, например, Игорь Луценко не хочет идти на Интер по идеологическим причинам.





За последние полгода Юлия Тимошенко в среднем раз в месяц появлялась в эфире NewsOne и ZIK. Депутаты из ее партии - частые гости на многих политических ток-шоу. В Батькивщине говорят, что уже около полугода 112-й канал, который часто приглашал представителей их силы прежде, перестал это делать, кивая в сторону АП.





Однако NewsOne - небольшой канал. Куда важнее присутствие на всеукраинских телеканалах крупных групп, таких как StarLightMedia (ICTV, СТБ, Новый канал) Виктора Пинчука . У Тимошенко достаточно сложная история взаимоотношений с олигархом. В 2005 году, когда произошла отставка первого правительства Тимошенко, Пинчук обвинил ее в том, что она помогла группе Приват Игоря Коломойского заполучить Никопольский завод ферросплавов, называл ее политику бездарной и утверждал, что Тимошенко получила от Бориса Березовского от $15 до 30 млн на Оранжевую революцию. Но уже через год Пинчук назвал Тимошенко одним из самых сильных и эффективных политиков.



Разная история отношений Тимошенко с собственниками больших телеканалов не повлияет на их позицию помогать ей или нет, считает Небоженко. Он также убежден, что власть не сможет повлиять на олигархов, говорит политолог. "Время договоренностей о поддержке на выборах конкретного кандидата закончилось в связи с влиянием Запада и изменениями в обществе", - уверен он.



Политолог говорит, что Порошенко стал последним выдвиженцем, получившим согласие влиятельных украинцев. Медиасобственники теперь не могут быть уверены в договоренностях с будущим президентом, потому что "Порошенко обманул



Олигархи руководствуются исключительно собственными интересами, поэтому Пинчук (Новый, ICTV, СТБ), Коломойский (группа каналов 1 + 1 медиа) и Разная история отношений Тимошенко с собственниками больших телеканалов не повлияет на их позицию помогать ей или нет, считает Небоженко. Он также убежден, что власть не сможет повлиять на олигархов, говорит политолог. "Время договоренностей о поддержке на выборах конкретного кандидата закончилось в связи с влиянием Запада и изменениями в обществе", - уверен он.Политолог говорит, что Порошенко стал последним выдвиженцем, получившим согласие влиятельных украинцев. Медиасобственники теперь не могут быть уверены в договоренностях с будущим президентом, потому что "Порошенко обманул Дмитрия Фирташа в 2014-м году, лишая обещанных преференций". Но этим также не сможет воспользоваться Тимошенко, потому что теперь между политиками и олигархами невозможно наладить прежнего доверия. Если Тимошенко будет использовать лояльность Интера, то ее не поймут в США, где на Фирташа заведены уголовные дела, говорит Небоженко.Олигархи руководствуются исключительно собственными интересами, поэтому Пинчук (Новый, ICTV, СТБ), Коломойский (группа каналов 1 + 1 медиа) и Ринат Ахметов (ТРК Украина) отдадут предпочтение тому кандидату, кто успешнее будет проходить избирательную кампанию.



Гендиректор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель считает, что Рада не сможет запретить политическую рекламу, на чем настаивает Батькивщина, но ужесточит правила к ней. После этого она станет более содержательной, но правила избиральной кампании остануться старыми: чем больше денег, тем больше рекламы. Коммерчески собственники будут открыты ко всем претендентам. Сохранение старых правил означает, что рынок политической рекламы, джинсы (немаркированной рекламы), скрытой политической рекламы в новостных сюжетах на ТВ - будет процветать и на этих президентских выборах, уверен Кошель. Это крайне выгодно для Порошенко, но не устраивает Тимошенко из-за разных возможностей кандидатов.







Команда. С кем Тимошенко пойдет на выборы



Депутаты Батькивщины рассказывают



Депутаты Батькивщины рассказывают LIGA.net , что в избирательную кухню вовлечена вся фракция. После поражения Тимошенко на президентских выборах 2014 года партия не прекращала работу с избирателями. Чуть ли не каждый из двадцати членов парламента политсилы курирует областную организацию по принципу происхождения или понимания дел. Оружие Тимошенко против властного админресурса и хаотически собранной команды президента в регионах, считают в Батькивщине - это идеологичная сеть партийцев, неоднократно работавших на выборах в территориальных комиссиях и живые партийные ячейки в мелких населенных пунктах.

Однако Батькивщина и сама не лишена слабых мест. И, как ни парадоксально, они вытекают из сильной стороны - сложно контролировать партию с численностью в полмиллиона человек. Например, в Киевсовете зреет раскол фракции из-за позиции главы Владимира Бондаренко. Депутаты из Рады уверены в дискредитации этим человеком имени партии сомнительными голосованиями по земельным вопросам. А в горсовете Кривого Рога Батькивщина распустила фракцию из-за перехода депутатов на сторону мэра-оппоблоковца Юрия Вилкула.



В партии Тимошенко гордятся результатами последних выборов в 51 объединенную территориальную общину в декабре. Они получили 31%, а Солидарность - 19,4%. Но Солидарность взяла 28 должностей председателей общин против четырех представителей Батькивщины. Теперь внимание депутатов Тимошенко приковано к очередной серии выборов в 41 общину, которые запланированы в апреле.









Иван Кириленко должен возглавить избирательный штаб Юлии Тимошенко (фото - ba.org.ua)









Партийную вертикаль у Тимошенко возглавляет заместитель главы политсилы Иван Кириленко . Он - главный избирательный инженер команды Тимошенко. "Все время в работе. Разгребает всю грязь", - говорят о нем однопартийцы. Кириленко, как представитель старой гвардии Тимошенко, возглавит избирательный штаб экс-премьера. Но в штабе будут и новые люди, которые будут отвечать за агитацию и идеологию. При этом депутат Александра Кужель заверила, что услугами политтехнологов в партии не пользуются. Хотя коллеги по фракции рассказывают, что на Туровской (адрес центрального офиса партии на Подоле в Киеве) люди с такими должностями работают в штате.

Официально избирательные штабы в регионах пока закрыты и региональные главы не назначены. Но это - официально. На деле, по данным LIGA.net , работа идет полным ходом и упор Тимошенко будет делать на местные элиты - из них формировать штабы и назначать ответственных за результаты на выборах в Раду и президентскую кампанию.





Тема админресурса Батькивщину беспокят мало. В партии уверены, что Тимошенко так или иначе пройдет во второй тур, а там избирательные комиссии сформируются 50 на 50 с оппонентом. В силу админресурса, который может использовать команда Порошенко, экс-премьер не верит. "Подкупом и фальсификациями на выборах общин они получили менее 30% голосов. Админресурс не работает, посмотрите на результаты", - ответила Тимошенко на вопрос LIGA.net . С ней согласен однопартиец Одарченко, который уверяет, что машина админресурса у президента не работает, потому что он сосредоточился на других вопросах: "Он очень плохо управляет своей администрацией. Его влияние в регионах весьма незначительное".



Что действительно необходимо Тимошенко - это присутствие в ЦИК. В случае победы одного из кандидатов комиссия может заблокировать объявления победителя, начнутся судебные тяжбы. Представитель Батькивщины



Кое-кто в Батькивщине допускает радикальный сценарий. Якобы если Порошенко увидит, что ему не победить Тимошенко, то он инициирует введение военного положения. "Невозможно предугадать действия власти, когда она стремительно теряет поддержку. Возможно даже объявление досрочных парламентских выборов. Это зависит от одного человека. Коалиции нет, выборы можно объявить в любой момент", - объясняет Соболев. Что действительно необходимо Тимошенко - это присутствие в ЦИК. В случае победы одного из кандидатов комиссия может заблокировать объявления победителя, начнутся судебные тяжбы. Представитель Батькивщины уже вошел в представление президента на обновление ЦИК, но Рада этот документ еще не рассматривала. Ранее LIGA.net писала, что распределение должностей в ЦИК входит в "пакетное голосование" коалиции, а Порошенко близок к созданию собственного большинства в комиссии.Кое-кто в Батькивщине допускает радикальный сценарий. Якобы если Порошенко увидит, что ему не победить Тимошенко, то он инициирует введение военного положения. "Невозможно предугадать действия власти, когда она стремительно теряет поддержку. Возможно даже объявление досрочных парламентских выборов. Это зависит от одного человека. Коалиции нет, выборы можно объявить в любой момент", - объясняет Соболев.





Союзники. С кем Тимошенко будет объединяться





Пока Тимошенко, по данным всех авторитетных социологических служб, лидер возможной президентской гонки. В партии экс-премьера утверждают, что депутаты Народного фронта и БПП уже бегают к Тимошенко налаживать контакты на случай ее победы. "Подходят и спрашивают, не будет ли она на их округе кого-то выставлять", - рассказывает LIGA.net соратник депутат Батькивщины Алексей Рябчин. Но и сама Юлия Тимошенко налаживает контакты. Правда, не с депутатами, а с президентом Порошенко и премьером Гройсманом. В окружении лидера НФ Арсения Яценюка говорят, что им известно о встречах Тимошенко и Порошенко. Да и сам Яценюк заинтересован в диалоге с лидером Батькивщины, говорят в НФ. В самой Батькивщине обтекаемо комментируют общение лидера с первыми лицами, но подчеркивают, предваряя слухи, что не видят смысла объединяться в политический блок перед парламентскими выборами.

"В 2010 году Яценюк, Тягнибок и Гриценко объездили Западную и Центральную Украину с призывом не голосовать во втором туре за Тимошенко. Вот и получили Януковича, а страна - войну. Если Юлия Владимировна забыла об этом, то я ей напомню, - рассказывает Соболев о перспективе восстановления отношений с нынешними руководителями Народного фронта. Более свободно в партии говорят о взаимоотношениях с "В 2010 году Яценюк, Тягнибок и Гриценко объездили Западную и Центральную Украину с призывом не голосовать во втором туре за Тимошенко. Вот и получили Януковича, а страна - войну. Если Юлия Владимировна забыла об этом, то я ей напомню, - рассказывает Соболев о перспективе восстановления отношений с нынешними руководителями Народного фронта. Более свободно в партии говорят о взаимоотношениях с Анатолием Гриценко , Виктором Чумаком и некоторыми другими политиками. Один из примеров такого диалога - совместное заявление после выдворения Михаила Саакашвили . Но совместного кандидата на президентское кресло не будет, говорят в Батькивщине. Пока в рамках этого диалога даже не обсуждался вопрос поддержки во втором туре.

Пока, согласно соцопросам авторитетных служб, во втором туре президентских выборов встретятся Тимошенко и Порошенко.

Опрос Социс, КМИС, Рейтинг, Центр Разумкова, первый тур, ноябрь 2017 (среди всех): Тимошенко - 8,8%, Порошенко - 9,8%. Опрос КМИС, первый тур, декабрь 2017 (среди всех): Тимошенко - 7,9%, Порошенко - 6,5%. Опрос Группа рейтинг, первый тур, февраль 2018 (среди всех): Тимошенко - 11,2%, Порошенко - 9,4%.



Деньги и олигархи





В Батькивщине признаются, что у партии не хватает денег, несмотря на выделение 33 млн гривень в рамках государственного финансирования партий. "По моей части денег нет, а я третий в избирательном списке", - рассказывает Игорь Луценко. Коллега Юрий Одарченко подтверждает, что проблема есть.



Собеседник Собеседник LIGA.net из лагеря Петра Порошенко утверждает, что "Юлия Владимировна прибедняется". "Она дом арендует, на чужих мерседесах ездит и неизвестно, за какие деньги месяцами за рубежом сидит", - говорят оппоненты Тимошенко.



Традиционно украинские партии зарабатывали деньги на кампанию за счет продажи мест в списках и уступая мажоритарные округа. Политтехнолог Денис Богуш рассказал Традиционно украинские партии зарабатывали деньги на кампанию за счет продажи мест в списках и уступая мажоритарные округа. Политтехнолог Денис Богуш рассказал LIGA.net , что у Батькивщины мало шансов найти другой источник финансирования. Полугодовой разрыв между выборами президента и Верховной Рады в 2019 году открывает возможность получить дополнительный ресурс для президентской кампании за счет мажоритарщиков, которых можно взять в избирательный список.





Братья Дубневичи в 2017 году задекларировали на двоих $29,5 млн, 68 квартир и 300 га земли (на фото Богдан Дубневич в галстуке)



По информации По информации LIGA.net , как минимум, братья Дубневичи и мажоритарщик из Черкасской области Антон Яценко ведут переговоры о включении в список Батькивщины. Богдан Дубневич опровергает такую информацию и еще размышляет, баллотироваться в следующий созыв или нет. Яценко утверждает, что он будет соблюдать нейтралитет на будущих парламентских и президентских выборах. Он заявил, что его рейтинг в мажоритарном округе "во много раз превышает и БПП, и Батькивщину", поэтому, считает он, именно партии будут "гоняться за мажоритарщиками, а не наоборот". По его словам, Батькивщина "распространяет слухи, что многие самовыдвиженцы к ним склоняются, но это неправда".





У Тимошенко отмечают, что избирательный список еще якобы даже не обсуждался. Нардеп Батькивщины Иван Крулько говорит, что Дубневичей и Яценока в нем не будет. "Мажоритарщики у нас появятся, но только с безупречной репутацией", - говорит Крулько и добавляет, что избирательный бюджет на президентские и парламентские выборы сформируют законно.





Александра Кужель рассказывает, что деньги на партийную деятельность собирают понемногу: где-то бизнес помогает, где-то - партийные взносы. "Мы бегаем и ездим по селам. Так и компенсируем. Мы же оппозиция, у нас денег мало", - говорит депутат.



В Батькивщине продолжают настаивать, что партия финансируются частично на партийные взносы, забывая, что в прошлом году движение Честно обнаружило фиктивные пожертвования в партии на 7,5 млн грн.









Ринат Ахметов. На протяжении многих лет между Тимошенко и Ринатом Ахметовым складывались конструктивные отношения. На открытии Донбасс Арены в 2009 году тогдашний премьер-министр и олигарх тепло беседовали на публике, а после официальной программы провели закрытую встречу. В том же году разрешился конфликт между Ахметовым и правительством относительно энергетической компании Днипроенерго. Кабмин настаивал, что владеет 76 % компании, но потом согласился на 50%+1 в пользу ДТЕК Ахметова. Полный контроль над компанией бизнесмен получил уже за президентства Порошенко. Сближение Ахметова и Тимошенко могло перерасти в создание коалиции БЮТ (Батькивщина) и Партии регионов в Верховной Раде. Тогда категорическим противником такого союза выступил



Дмитрий Фирташ. С другим олигархом из орбиты Партии регионов Дмитрием Фирташем у Тимошенко сложились враждебные отношения. За почти 10 лет непрекращающегося конфликта между ними звучали взаимные обвинения об отстаивании российских интересов в Украине. Все началось с того, что в 2009 году Тимошенко удалось убрать посредника по закупке и транспортировки российского газа РосУкрЭнерго в Украину и ЕС, созданную в равном партнерстве Газпромбанком и Фирташем. Тимошенко настаивала, что это коррупционная структура, а у Фирташа обвиняли ее в желании завести "своего" российского посредника.



Тогда Газпром заявил о якобы налаживанию прямых отношений с НАК Нефтегаз Украины. Был заключен известный контракт с принципом "бери или плати". После избрания Януковича президентом, РУЭ не вернула свои позиции на украинском рынке, но получила компенсацию 11 млрд куб газа от государства, а Тимошенко попала в Качановскую колонию за превышение полномочий за заключение контракта с Газпромом.



Адвокаты Тимошенко в США предприняли четыре попытки обвинить Фирташа в отмывании денег и подкупе украинского правосудия, но все иски были проиграны. Под следствие ФБР Фирташ попал только в 2014 году по обвинению в даче взятки индийским чиновникам. Теперь он в Вене ждет решения об экстрадиции в США. На одном из слушаний в Земельном суде Вены, Фирташ заявил, что он приложил все усилия для того, чтобы Тимошенко не выиграла президентские выборы.



Константин Жеваго. На предстоящих выборах Батькивщина могла бы рассчитывать на поддержку своего давнего соратника - олигарха Константина Жеваго. Близкая к нему депутат Анжелика Лабунская после выхода из фракции БЮТ в 2011 году, вернулась к Тимошенко, возглавив в 2015 году Житомирскую областную организацию Батькивщины. Но открытая кооперация с Жеваго может навредить имиджу Батькивщины так как против бизнесмена из списка Forbes НАБУ завело дело по недостоверному декларированию. Пока дальше открытия производства дело не сдвинулось, Жеваго может обеспечить победу Тимошенко на Полтавщине, где сохраняет политический вес и дважды избирался оттуда в Раду.



На протяжении многих лет между Тимошенко и Ринатом Ахметовым складывались конструктивные отношения. На открытии Донбасс Арены в 2009 году тогдашний премьер-министр и олигарх тепло беседовали на публике, а после официальной программы провели закрытую встречу. В том же году разрешился конфликт между Ахметовым и правительством относительно энергетической компании Днипроенерго. Кабмин настаивал, что владеет 76 % компании, но потом согласился на 50%+1 в пользу ДТЕК Ахметова. Полный контроль над компанией бизнесмен получил уже за президентства Порошенко. Сближение Ахметова и Тимошенко могло перерасти в создание коалиции БЮТ (Батькивщина) и Партии регионов в Верховной Раде. Тогда категорическим противником такого союза выступил Виктор Янукович . Парламент пошел на досрочные выборы. Уже после переезда из Донецка в 2014-м году, олигарх поселился в столичной Конче-Заспе поблизости к дому Тимошенко.С другим олигархом из орбиты Партии регионов Дмитрием Фирташем у Тимошенко сложились враждебные отношения. За почти 10 лет непрекращающегося конфликта между ними звучали взаимные обвинения об отстаивании российских интересов в Украине. Все началось с того, что в 2009 году Тимошенко удалось убрать посредника по закупке и транспортировки российского газа РосУкрЭнерго в Украину и ЕС, созданную в равном партнерстве Газпромбанком и Фирташем. Тимошенко настаивала, что это коррупционная структура, а у Фирташа обвиняли ее в желании завести "своего" российского посредника.Тогда Газпром заявил о якобы налаживанию прямых отношений с НАК Нефтегаз Украины. Был заключен известный контракт с принципом "бери или плати". После избрания Януковича президентом, РУЭ не вернула свои позиции на украинском рынке, но получила компенсацию 11 млрд куб газа от государства, а Тимошенко попала в Качановскую колонию за превышение полномочий за заключение контракта с Газпромом.Адвокаты Тимошенко в США предприняли четыре попытки обвинить Фирташа в отмывании денег и подкупе украинского правосудия, но все иски были проиграны. Под следствие ФБР Фирташ попал только в 2014 году по обвинению в даче взятки индийским чиновникам. Теперь он в Вене ждет решения об экстрадиции в США. На одном из слушаний в Земельном суде Вены, Фирташ заявил, что он приложил все усилия для того, чтобы Тимошенко не выиграла президентские выборы.На предстоящих выборах Батькивщина могла бы рассчитывать на поддержку своего давнего соратника - олигарха Константина Жеваго. Близкая к нему депутат Анжелика Лабунская после выхода из фракции БЮТ в 2011 году, вернулась к Тимошенко, возглавив в 2015 году Житомирскую областную организацию Батькивщины. Но открытая кооперация с Жеваго может навредить имиджу Батькивщины так как против бизнесмена из списка Forbes НАБУ завело дело по недостоверному декларированию. Пока дальше открытия производства дело не сдвинулось, Жеваго может обеспечить победу Тимошенко на Полтавщине, где сохраняет политический вес и дважды избирался оттуда в Раду.