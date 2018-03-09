Тема дня. Рубан, Медведчук и дело о терактах: коротко о главном
Сегодня Шевченковский суд Киева отправил под арест на два месяца без права залога руководителя Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана. Сторона обвинения - Военная прокуратура - подозревает его в перевозке и хранении оружия, а также подготовке терактов. Жертвами этих атак могли стать, по данным СБУ, тысячи человек, в том числе - президент Украины, глава МВД и секретарь СНБО. Как проходила операция спецслужбы, о чем заявил на суде сам Рубан и при чем тут Виктор Медведчук - в объясняющем материале LIGA.net.
С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. С начала войны в Донбассе Рубан вместе со своей организацией Офицерский корпус выступил переговорщиком в процессе освобождения украинцев из плена боевиков. Позже - создал Центр освобождения пленных в Днепре. По результатам работы этого центра освобождены были около 600 человек.
В феврале 2017 года вместе с нардепом Надеждой Савченко Рубан нарушил порядок пересечения линии разграничения: они поехали к террористам на временно неподконтрольную территорию. После этого Служба безопасности Украины запретила Рубану посещать ОРДЛО.
Как выяснилось 8 марта, Рубан продолжил посещать подконтрольную боевикам территорию, но вывозил оттуда, очевидно, вовсе не людей.
КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Вчера на КПВВ в Донбассе возле населенного пункта Горловка СБУ задержала Рубана. В его автомобиле Mercedes-Benz Sprinter обнаружили огромный арсенал оружия: более десятка автоматов Калашникова, пистолетов и пулеметов, десятки мин, гранатометы и тысячи патронов. По данным спецслужбы, Рубан ранее уже вывез партию оружия и хранил ее в Хмельницком. Сегодня СБУ обнародовала видео, на котором зафиксирована подготовка и перевозка второй партии.
Рубан сегодня на суде заявил: об оружии в автомобиле не знал и был просто водителем. Он должен был якобы перевезти "один товар", а обратно на подконтрольную территорию забрать мебель. Инициатором поездки Рубан назвал некоего офицера с позывным Кедр.
Военная прокуратура и СБУ озвучивают другую версию: Рубан действовал сообща с главарем ДНР Александром Захарченко, а курировалась вся операция из Москвы. Кроме того, у спецслужбы есть данныео связи Рубана с организацией Украинский выбор пророссийского политика и бизнесмена Виктора Медведчука. С организацией Рубан работал еще до 2014 года и руководил в ней проектом по федерализации Украины (в том числе, в плане было создание "народных республик"), утверждают в СБУ.
Сам Рубан эту связь отрицает. "Он (Медведчук, - ред.) мне не родственник. Для меня нет большего врага, чем он", - заявил подозреваемый на суде. Его адвокат на заседании утверждал, что доказательств пересечения его подзащитным линии разграничения нет; доказательств, что оружие принадлежало Рубану - тоже нет; и вообще, эта операция была "для отвода глаз", а Рубана сделали "козлом отпущения". Защита просила для подозреваемого домашний арест.
Во время доклада президенту и брифинга для журналистов глава СБУ Василий Грицак заявил: спецслужба после продолжительной операции предотвратила крупнейший за время независимости Украины теракт, жертвами которого могли стать тысячи мирных граждан и политики. Решение обнародовать подробности спецоперации Грицак объяснил возникшим резонансом вокруг задержания и ареста Рубана.
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Суд отправил подозреваемого под арест на 60 суток. В СБУ сообщили, что в деле есть другие фигуранты и им тоже готовят подозрения (об именах или имеющихся доказательствах в спецслужбе говорить не стали).
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