Тема дня. Рубан, Медведчук и дело о терактах: коротко о главном

В СБУ заявили: предотвращен самый масштабный теракт за всю историю Украины. По мнению адвоката Рубана, доказательств нет

Сегодня Шевченковский суд Киева отправил под арест на два месяца без права залога руководителя Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана. Сторона обвинения - Военная прокуратура - подозревает его в перевозке и хранении оружия, а также подготовке терактов. Жертвами этих атак могли стать, по данным СБУ, тысячи человек, в том числе - президент Украины, глава МВД и секретарь СНБО. Как проходила операция спецслужбы, о чем заявил на суде сам Рубан и при чем тут Виктор Медведчук - в объясняющем материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. С начала войны в Донбассе Рубан вместе со своей организацией Офицерский корпус выступил переговорщиком в процессе освобождения украинцев из плена боевиков. Позже - создал Центр освобождения пленных в Днепре. По результатам работы этого центра освобождены были около 600 человек.

В феврале 2017 года вместе с нардепом Надеждой Савченко Рубан нарушил порядок пересечения линии разграничения: они поехали к террористам на временно неподконтрольную территорию. После этого Служба безопасности Украины запретила Рубану посещать ОРДЛО.

Как выяснилось 8 марта, Рубан продолжил посещать подконтрольную боевикам территорию, но вывозил оттуда, очевидно, вовсе не людей.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Вчера на КПВВ в Донбассе возле населенного пункта Горловка СБУ задержала Рубана. В его автомобиле Mercedes-Benz Sprinter обнаружили огромный арсенал оружия: более десятка автоматов Калашникова, пистолетов и пулеметов, десятки мин, гранатометы и тысячи патронов. По данным спецслужбы, Рубан ранее уже вывез партию оружия и хранил ее в Хмельницком. Сегодня СБУ обнародовала видео, на котором зафиксирована подготовка и перевозка второй партии.

Рубан сегодня на суде заявил: об оружии в автомобиле не знал и был просто водителем. Он должен был якобы перевезти "один товар", а обратно на подконтрольную территорию забрать мебель. Инициатором поездки Рубан назвал некоего офицера с позывным Кедр.

Военная прокуратура и СБУ озвучивают другую версию: Рубан действовал сообща с главарем ДНР Александром Захарченко, а курировалась вся операция из Москвы. Кроме того, у спецслужбы есть данныео связи Рубана с организацией Украинский выбор пророссийского политика и бизнесмена Виктора Медведчука. С организацией Рубан работал еще до 2014 года и руководил в ней проектом по федерализации Украины (в том числе, в плане было создание "народных республик"), утверждают в СБУ.

Сам Рубан эту связь отрицает. "Он (Медведчук, - ред.) мне не родственник. Для меня нет большего врага, чем он", - заявил подозреваемый на суде. Его адвокат на заседании утверждал, что доказательств пересечения его подзащитным линии разграничения нет; доказательств, что оружие принадлежало Рубану - тоже нет; и вообще, эта операция была "для отвода глаз", а Рубана сделали "козлом отпущения". Защита просила для подозреваемого домашний арест.

Во время доклада президенту и брифинга для журналистов глава СБУ Василий Грицак заявил: спецслужба после продолжительной операции предотвратила крупнейший за время независимости Украины теракт, жертвами которого могли стать тысячи мирных граждан и политики. Решение обнародовать подробности спецоперации Грицак объяснил возникшим резонансом вокруг задержания и ареста Рубана.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Суд отправил подозреваемого под арест на 60 суток. В СБУ сообщили, что в деле есть другие фигуранты и им тоже готовят подозрения (об именах или имеющихся доказательствах в спецслужбе говорить не стали).

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