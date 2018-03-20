Тема дня. Сюрреализм Савченко VS "заказ Банковой": коротко

Депутат решила сыграть на опережение и рассказать свою версию того, что 22 марта будет продемонстрировано на "шокирующих" записях ГПУ в Верховной Раде

Народный депутат Надежда Савченко дала брифинг, на котором рассказала, как Администрация президента пыталась "спровоцировать" ее для оправдания ее дальнейшей "ликвидации", но депутат якобы раскрыла эти планы и решила им подыграть для того, чтобы вызвать у власти страх за свое положение и заставить ее измениться.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко планировала теракт в здании парламента. Она якобы намеревалась "уничтожить боевыми гранатами две ложи - правительственную и гостевую, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выжил".

Луценко внес в Раду представления о снятии с Савченко неприкосновенности, задержании ее и аресте. Голосование должно состояться 22 марта. Вчера в БПП заявили, что в этот день в парламенте ГПУ планирует показать видео, "которое шокирует общество".

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Сегодня Савченко решила сыграть на опережение и рассказать, что именно будет продемонстрировано на этих записях.

Депутат начала с того, что ее якобы несколько раз планировали физически ликвидировать "по приказу Банковой". Во время последней такой попытки Савченко якобы решила максимально приблизить киллера к себе и подыграть ему. Она рассказала, что в российской тюрьме объясняла "тем, кто ее держал в плену", почему в Украине начался Майдан. После освобождения Савченко эти люди якобы нашли ее и предложили содействовать в организации восстания на оккупированных территориях Донбасса, так как РФ, по их словам, не оправдала надежд. Именно после этого, утверждает депутат, к ней был приставлен "объект А" (который, по словам Савченко, представляет собой некий коллективный объект). Ему якобы была поставлена задача ликвидировать депутата физически.

"Когда я поняла, что объект А вошел со мной в контакт, я попробовала закрутить ситуацию так, чтобы в будущем можно было создать политическую провокацию", - сказала Савченко.

Она рассказала о своих неоднократных встречах с "объектом А", совместных поездках в "серую зону". По словам депутата, "объект А" при этом фиксировал все, что она делает и говорит. Поэтому, утверждает Савченко, она стала "создавать сюрреализм", то есть рассказывать "объекту А" о "всех возможных и невозможных операциях", в том числе о "теракте" в Верховной Раде.

"Мы разрабатывали схемы, как можно ликвидировать верхушку власти", - отметила депутат. "Объект А проводил работу, чтобы вывести меня на самый высокий уровень организации так называемого военного переворота", - рассказала Савченко. Однако именно "объект А", по ее словам, подавал большинство "бредовых идей" по терактам.

Депутат подчеркнула, что военные перевороты, по ее мнению, делаются с минимальным числом жертв, в отличие от революций, поэтому обвинения в подготовке масштабных терактов "абсурдны".

Зачем же она подыгрывала провокатору? "Я мечтаю изменить ситуацию не взрывами, а максимально показав им (представителям власти, - ред.), что это возможно", - отметила Савченко. "Чтобы власть поняла, что они тоже смертны", - уточнила она.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. 22 марта в Раде ГПУ продемонстрирует свои записи, на которых, по всей видимости, Савченко будет рассказывать о планах по свержению власти. Эти записи, очевидно, будут использованы в качестве вещественных доказательств против нее в суде. Сможет ли депутат предоставить не менее весомые доказательства того, что зафиксированное на этих записях - не более чем театр, разыгранный с целью напугать власть и заставить ее измениться?

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