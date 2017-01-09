Из-за непогоды ограничено движение транспорта в четырех областях

Остаются ограничения движения автотранспорта на дорогах Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской и Черкасской областях

Сегодня по состоянию на 07:00 автомобильных пробок в результате осложнения погодных условий на территории Украины нет. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Граждан, которые получили обморожения во время пробок, не зафиксировано.

Остаются ограничения движения автотранспорта на автодорогах в четырех областях: Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской и Черкасской.

За прошедшие сутки для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечено 2 тыс 557 единиц техники и 3 тысячи 533 человека.

ГСЧС с 4 января освободили из снежных заносов 1 тысячу 470 автомобилей, за сутки - 354 машины.

8 января сообщалось, что в Днепропетровской области сняты ограничения на движение транспортных средств, кроме грозовых, на участке дороги М-23 Кировоград -Кривой Рог - Запорожье.

В Херсонской и Николаевской областях снято ограничение на движение крупногабаритного транспорта на всех автодорогах.

На дороге Кировоград-Запорожье движение транспортных средств восстановлено.

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