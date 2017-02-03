Экстремисты Трампа. Кто делает погоду в новой администрации

За решениями Трампа стоят не только его личные взгляды, но и праворадикальные консерваторы в его окружении. Финансист и филантроп Джордж Сорос в своей статье отметил, что помимо отставных генералов в команде Трампа полно "некомпетентных экстремистов". Под влиянием этих радикальных политиков Америку будет трясти следующие четыре года и протесты против Трампа станут обыденностью.

Дональд Трамп управляет США пару недель, но страна уже охвачена протестами. На следующий день после инаугурации президента при поддержке демократов и ряда голливудских звезд прошел Женский марш против Трампа, собравший по разным данным 3-4 млн участников. 24 января президент США подписал указ о восстановлении строительства нефтепроводов Keystone и Dacota Access, что вызвало протесты защитников окружающей среды и индейских племен. Запрет на въезд в США жителям семи исламских стран, подписанный Трампом 28 января, также вызвал протесты. По данным Gallup , с 22 по 30 января рейтинг одобрения деятельности Трампа упал с 45 до 43%, а количество противников его политики выросло с 45 до 51%. Президент США показал, что его риторика и дела на посту президента вовсе не будут расходиться, как говорили об этом трампооптимисты.

Серый кардинал Трампа





Старший советник Трампа Стивен Бэннон закончил Гарвардский университет, семь лет провел на военной службе офицером ВМС, был банкиром Goldman Sachs, а в 90-ые годы владел инвестбанком Bannon & Co, который занимался инвестициями в СМИ и кинопроизводство. Хобби Бэннона стали документальные фильмы, в которых он прославлял консервативных политиков - Рональда Рейгана, Маргарет Тэтчер, Сару Пейлин, а также Движение чаепития, выступавшее за ограничение власти федерального правительства США. В этих фильмах Бэннон сосредоточился на построении образа консервативной женщины, противостоящей феминизму, и критике левых движений, таких как Occupy Wall Street. Кроме того, он написал книги, обвиняющие семьи Клинтонов и Бушей в обогащении во время пребывания у власти.

В 2012 году Бэннон стал исполнительным директором сайта Breitbart News, который пропагандировал идеалы американских "альтернативных правых". Сайт обвиняли в сексизме, нетерпимости к мусульманам и даже афроамериканцам - заголовки о черном криминале не были редкостью на этом ресурсе. Breitbart активно освещал идеи и успехи евроскептиков в Европе. В интервью Radio Londres летом 2016 года Бэннон положительно отозвался о роли семьи Ле Пен во французской политике и выразил намерение открыть представительство в Париже для освещения исторических, по его мнению, выборов во Франции.

В августе 2016 года Бэннон возглавил предвыборную кампанию Трампа, а после победы кандидата республиканцев на выборах стал старшим советником и главным стратегом президента. 27 января Трамп ввел Бэннона в состав Совета по национальной безопасности, который решает важнейшие вопросы внешней политики и обороны США, исключив оттуда директора Национальной разведки, главу разведывательного сообщества США Дэна Коутса и председателя Объединенного комитета начальника штабов Джозефа Данфорда - они отныне будут появляться там только по приглашению. Решение Трампа было обосновано якобы большим военным опытом Бэннона и вызвало протесты демократов, которые требуют удалить его из состава СНБ. The New York Times вышла с редакционной статьей "Президент Бэннон?", намекая на чрезмерное влияние советника Трампа на процессы в стране и отмечая, что даже всесильный серый кардинал Буша-младшего Карл Роув в состав Совета национальной безопасности не входил. Тем не менее, теперь Бэннон еще и влияет на вопросы внешней политики, что учитывая его симпатии к европейским популистам, ничего хорошего для Украины не предвещает.

Своей одиозностью Бэннон будет отвлекать внимание от самого Трампа, брать на себя часть негатива за решения администрации. 26 января в комментарии The New York Times Бэннон, комментируя провал предвыборных опросов в США, заявил: "Средства массовой информации должны чувствовать стыд и унижение, помалкивать и просто слушать". По информации журнала Mother Jones, именно Бэннон и другой советник президента США Стивен Миллер, которых Трамп ласково называет "мои два Стива", стоят за запретом на въезд в США граждан семи исламских стран, вызвавшим протесты.