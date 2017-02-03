Экстремисты Трампа. Кто делает погоду в новой администрации
Дональд Трамп управляет США пару недель, но страна уже охвачена протестами. На следующий день после инаугурации президента при поддержке демократов и ряда голливудских звезд прошел Женский марш против Трампа, собравший по разным данным 3-4 млн участников. 24 января президент США подписал указ о восстановлении строительства нефтепроводов Keystone и Dacota Access, что вызвало протесты защитников окружающей среды и индейских племен. Запрет на въезд в США жителям семи исламских стран, подписанный Трампом 28 января, также вызвал протесты. По данным Gallup, с 22 по 30 января рейтинг одобрения деятельности Трампа упал с 45 до 43%, а количество противников его политики выросло с 45 до 51%. Президент США показал, что его риторика и дела на посту президента вовсе не будут расходиться, как говорили об этом трампооптимисты.
За решениями Трампа стоят не только его личные взгляды, но и праворадикальные консерваторы в его окружении. Финансист и филантроп Джордж Сорос в своей статье отметил, что помимо отставных генералов в команде Трампа полно "некомпетентных экстремистов". Под влиянием этих радикальных политиков Америку будет трясти следующие четыре года и протесты против Трампа станут обыденностью.
Серый кардинал Трампа
Старший советник Трампа Стивен Бэннон закончил Гарвардский университет, семь лет провел на военной службе офицером ВМС, был банкиром Goldman Sachs, а в 90-ые годы владел инвестбанком Bannon & Co, который занимался инвестициями в СМИ и кинопроизводство. Хобби Бэннона стали документальные фильмы, в которых он прославлял консервативных политиков - Рональда Рейгана, Маргарет Тэтчер, Сару Пейлин, а также Движение чаепития, выступавшее за ограничение власти федерального правительства США. В этих фильмах Бэннон сосредоточился на построении образа консервативной женщины, противостоящей феминизму, и критике левых движений, таких как Occupy Wall Street. Кроме того, он написал книги, обвиняющие семьи Клинтонов и Бушей в обогащении во время пребывания у власти.
В 2012 году Бэннон стал исполнительным директором сайта Breitbart News, который пропагандировал идеалы американских "альтернативных правых". Сайт обвиняли в сексизме, нетерпимости к мусульманам и даже афроамериканцам - заголовки о черном криминале не были редкостью на этом ресурсе. Breitbart активно освещал идеи и успехи евроскептиков в Европе. В интервью Radio Londres летом 2016 года Бэннон положительно отозвался о роли семьи Ле Пен во французской политике и выразил намерение открыть представительство в Париже для освещения исторических, по его мнению, выборов во Франции.
В августе 2016 года Бэннон возглавил предвыборную кампанию Трампа, а после победы кандидата республиканцев на выборах стал старшим советником и главным стратегом президента. 27 января Трамп ввел Бэннона в состав Совета по национальной безопасности, который решает важнейшие вопросы внешней политики и обороны США, исключив оттуда директора Национальной разведки, главу разведывательного сообщества США Дэна Коутса и председателя Объединенного комитета начальника штабов Джозефа Данфорда - они отныне будут появляться там только по приглашению. Решение Трампа было обосновано якобы большим военным опытом Бэннона и вызвало протесты демократов, которые требуют удалить его из состава СНБ. The New York Times вышла с редакционной статьей "Президент Бэннон?", намекая на чрезмерное влияние советника Трампа на процессы в стране и отмечая, что даже всесильный серый кардинал Буша-младшего Карл Роув в состав Совета национальной безопасности не входил. Тем не менее, теперь Бэннон еще и влияет на вопросы внешней политики, что учитывая его симпатии к европейским популистам, ничего хорошего для Украины не предвещает.
Своей одиозностью Бэннон будет отвлекать внимание от самого Трампа, брать на себя часть негатива за решения администрации. 26 января в комментарии The New York Times Бэннон, комментируя провал предвыборных опросов в США, заявил: "Средства массовой информации должны чувствовать стыд и унижение, помалкивать и просто слушать". По информации журнала Mother Jones, именно Бэннон и другой советник президента США Стивен Миллер, которых Трамп ласково называет "мои два Стива", стоят за запретом на въезд в США граждан семи исламских стран, вызвавшим протесты.
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