Майдана не будет: чего боятся белорусские власти

Противостояние властей и оппозиции в Беларуси перешло в фазу кипения, но у Лукашенко еще достаточно ресурсов, чтобы удержать контроль над страной

Празднование Дня воли в Минске превратилось в массовые протесты и последующие задержания участников акций ОМОНом. По разным данным, количество задержанных составляет от 500 до 700 человек. День воли - неофициальный праздник в Беларуси, посвящённый объявлению независимости Белорусской народной республики в 1918 году. 26 марта улицы снова наполнились протестующими, хотя рискнувших высказать свое мнение открыто уже стало гораздо меньше. Против чего протестуют белорусы и за что их задерживают силовики, какую позицию избрала власть и что будет дальше - в материале LIGA.net.

"Майдана не будет"

Протесты во многих городах Беларуси проходили с середины февраля, после принятия декрета №3 о предотвращении социального иждивенства или, как его прозвали позже - "налога на тунеядцев". Этот декрет предписывает обязательное внесение неработающими гражданами пошлин "за пользование благами".

Еще в начале протестных движений президент Беларуси Александр Лукашенко очертил свою позицию, заявив, что "Майдана в Беларуси не будет". Он дал поручение обеспечить всех белорусов работой, а силовикам приказал "навести порядок". Еще несколько недель назад Лукашенко утверждал, что мирные собрания не находятся вне закона, а вот "отморозков" и "провокаторов" необходимо "выковыривать как изюм из булки".

Превентивным методом белорусских властей была и информационная кампания в СМИ. Параллельно с неоднократными заявлениями президента о том, что "Майдана не будет", высшее руководство страны, а за ним и СМИ распространяли устрашающую информацию о якобы готовящихся вооруженных провокациях в День воли 25 марта со стороны групп боевиков, натренированных западными спецслужбами на территории Польши, Литвы и Украины.

Однако, по мнению директора Центра стратегических и внешнеполитических исследований Беларуси Арсения Сивицкого, эта информационная кампания "не только не создает предпосылки для снижения протестной активности населения, но и создала необходимый контекст для возникновения угроз безопасности".

Накануне Дня воли Лукашенко заявил, что власти "в состоянии сохранить мир и покой в стране и ничего не боятся".

Фото: ЕРА

Как сообщил LIGA.net глава Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак, заявка на проведение акции в День воли была подана. Однако власти не отреагировали на нее за пять дней до даты проведения, как это полагается согласно законодательству. Только 24 марта стало известно о запрете проведения мероприятия в указанном месте. Организаторы и участники, в свою очередь, отказались от таких изменений. В результате, всем задержанным инкриминировали участие в незаконном массовом собрании.

"Задерживали всех подряд - и тех, кто хотел участвовать в акции и как-то выражал свое участие, и тех, кто случайно находился на этой территории", - добавил Гулак.

Правозащитник также уточнил, что сейчас известно по меньшей мере о 500 задержанных, однако более точной информации на данный момент нет.

"Правоохранительные органы не дают информацию о количестве задержанных. Ни один райотдел не дает информацию, сколько людей туда доставили", - констатировал он.

Самоубийственный вариант белоруской власти

Властям Беларуси на сей раз не удалось показать картинку управляемого протеста - уже к вечеру 25 марта и Европейский Союз, и США, и международная правозащитная организация Amnesty International выразили осуждение массовым задержаниям и призвали отпустить участников акций.

"Такое подавление свободы слова и собраний вступает в противоречие с заявленной Беларусью политикой демократизации и ее международными обязательствами. Как до, так и во время событий Дня воли и несмотря на призывы международного сообщества проявлять сдержанность, действия силовых ведомств были нерегулируемыми и ненадлежащими", - заявили в Европейской службе внешних связей.

В ведомстве также подчеркнули, что применение силы против участников мирных протестов не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах.

"Белорусские власти должны немедленно и безоговорочно освободить всех арестованных накануне и во время мирных протестов и прекратить свои злобные репрессии против демонстрантов", - говорится в заявлении Amnesty International.

Правозащитники подчеркивают, что в Минске имело место "чрезмерное применение силы", однако не было зафиксировано ни одного проявления силы со стороны демонстрантов.

"День свободы в этом году доказывает больше, чем когда-либо, как мало подлинной свободы у народа Беларуси. Мы видели, что мирных демонстрантов жестоко избивали на улицах Минска сегодня и пожилую женщину сшиб с ног ОМОН", - сказал заместитель директора Amnesty International в Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.

"Вместо того, чтобы позволить людям реализовать свое право на мирный протест белорусские власти вновь прибегли к авторитарной тактике: запрет демонстраций, превентивные задержания правозащитников и произвольные аресты протестующих", - подчеркивается в заявлении организации.

В посольстве США в Минске также призвали власти Беларуси незамедлительно освободить задержанных и придерживаться демократических ценностей.

О том, что власти Беларуси приняли неверное решение, сделав ставку на силу, заявила и белорусская писательница, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

"Это самый самоубийственный вариант, который власть могла использовать", - сказала она, передает Naviny.by





Александр Федута, белорусский политолог, автор книги "Лукашенко: политическая биография"

Все те, кто подавал заявку на организацию акции были превентивно арестованы и находились в изоляторах временного содержания. Таким образом, люди пришли не на какую-либо акцию, а просто для того, чтобы выразить свое отношение с одной стороны к дате (25 марта, Дню воли), с другой стороны - свое неприятие к текущей государственной политике. Поэтому, если говорить о том, что происходило, люди вышли, руководствуясь двумя этими мотивами.

Сейчас очень трудно определить настроения в столице. Однако сегодня (26 марта - ред.) люди тоже вышли на акции протеста - против вчерашних событий.

Что будет дальше - неизвестно. Известно лишь то, что власть выбрала самый неудачный из возможных сценариев, посадив превентивно всех потенциальных лидеров, представлявших статусную оппозицию, она (власть - ред.) лишила себя возможности показать картинку управляемого протеста. Я думаю, что рост недовольства происходящим будет нарастать. И это уже очевидно не только по реакции социальных сетей. Это было очевидно еще вчера…раньше народ жался в страхе к стенам, те, кого не хватали (ОМОН - ред.). А сейчас они возмущенно кричали ОМОНу вслед "фашисты". И это уже изменение настроений.



Игорь Тышкевич, белорусский политолог, аналитик Украинского института будущего



Протест не имел единого организационного центра. Вот когда вода закипает появляется много-много маленьких пузырьков. И это было проявление именно закипания, потому что власть Беларуси не может уже выполнить так называемый социальный договор, который существовал в государстве. Власти должны были обеспечить минимальный уровень доходов, возможность заработать и мобильность населения. И тут вдруг случается экономический спад, который затягивается более чем на два года. Власть не смогла уменьшить недовольство и пытается каким-то образом собрать лишние деньги с белорусов: ограничивает количество товаров, которые можно привезти из-за рубежа. Многие белорусы если не с контрабанды жили, но определенное количество продуктов и всего остального покупали за рубежом и вдруг эта возможность закрылась.

Дальше появился декрет №3, против которого протестовали не из-за того, что многим пришлось бы платить - протестовали часто как раз обеспеченные люди из-за абсурдности этого решения. В Беларуси велика ценность именно законопослушности, но если законы будут логичными, последовательными и применимыми. А тут было непоследовательное и нелогичное решение. Для среднестатистического белоруса это был удар по основным ценностям на фоне ухудшения качества жизни. Поэтому протесты начали возрастать. Власть за ними наблюдала, пыталась спустить на тормозах. Но инициаторами протестов были многие: в областных центрах, как правило, национально ориентированная часть оппозиции; в Минске - в том числе пророссийская, русскоязычная часть белорусской оппозиции. Также появилась новая сила - анархистское движение, которое вдруг оказалось структурированным и достаточно мощным. Вот это власти проспали.

В итоге власть сильно испугалась, что протесты могут перейти на что-то большее, потому что сил, чтобы в краткосрочный период - месяц-два - снять волну напряжения у власти нет. Отыграли декрет №3 назад, но это не помогло - протестное настроение по инерции осталось, тем более, что не было репрессий. Реакцией власти логично стал страх, она испугалась и пыталась запугать население. Поэтому задержания были даже не вовремя акции, а до нее.

Нелогично другое. Власть заигрывает с Западом и не хочет повторять ошибок 2010 года, когда после разгона протестов страну фактически закрыли санкциями. В диалоге с Западом Лукашенко может показать, что никого из задержанных не посадили - и это уже шаг вперед. Для Европы же главное не решение проблемы, а вот этот прогресс. А России и на внутреннем поле он демонстрирует готовность на резкие шаги.

Поэтому тут очень интересная игра сразу на трех направлениях. Но при этом власть в краткосрочной перспективе не имеет ресурсов, чтобы финансовым путем залить недовольство и поднять доходы белорусов.

Украинский сценарий в Беларуси менее вероятен, чем в Украине. Есть ряд факторов. Первый - на самом деле, присутствие России в ключевых отраслях белорусской экономики на порядок ниже, чем присутствие РФ в ключевых отраслях украинской экономики даже сегодня. Второй - в Беларуси есть силы, способные реагировать на гибридную агрессию. Беларусь - это единственная страна в регионе, где спецподразделения разных силовых ведомств (КГБ, Следственного комитета, пограничников, вооруженных сил) координируются единым центром во главе со старшим сыном Лукашенко - Виктором. В этих подразделениях не так давно прошла большая кадровая чистка - новое руководство выбирали по принципу относительной отдаленности от РФ и личной преданности Лукашенко. Численность этих подразделений засекречена, но по косвенным данным - от двух до трех тысяч. Это две чудесно вооруженные бригады, которые, учитывая размеры страны, могут появиться в любой ее части на протяжении двух-трех часов.

А теперь представьте, как сложилась бы ситуация в АТО, если бы на момент появления в Славянске Гиркина Украина располагала хотя бы двумя сотнями штыков, готовых выполнить любой приказ. АТО, а также ЛНР и ДНР просто не было бы, потому что приехал бы спецназ и положил всех лицом в землю.

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