Корейская рулетка: нанесет ли КНДР удар по США

Почему Пхеньян применяет риторику ядерного Апокалипсиса с угрозами ударить по американскому острову Гуам, и существует ли угроза войны США с КНДР

Недавний обмен угрозами между диктатором КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом заставил вновь задаться вопросом, оказался ли мир на пороге ядерной войны. Подобное уже происходило в апреле, когда стремясь предотвратить новые ядерные и ракетные испытания со стороны КНДР, Трамп объявил о посылке "армады" - авианосной группы к берегам Корейского полуострова во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". Авианосец шел к берегам Кореи как-то очень долго, и в итоге оказалось, что проводит учения с австралийским флотом в Индийском океане - в 3500 км от Кореи. КНДР продолжила ракетные испытания.

В июле Пхеньян вышел на новую спираль противостояния с США, проведя успешные испытания межконтинентальных баллистических ракет Хвасон-14, чей радиус действия может достигать 6700-10000 км. В американском экспертном сообществе заговорили об угрозе, исходящей из КНДР для территории США, а 8 августа The Washington Post добавила напряжения, сообщив со ссылкой на Разведывательное управление Пентагона о том, что КНДР произвела миниатюрную ядерную боеголовку, которую можно поместить в ракеты.





Санкции ООН

Ответом на испытания межконтинентальных ракет стали дипломатические усилия США по принятию в Совбезе ООН резолюции о новых санкциях против Северной Кореи. 5 августа Совбез ООН единогласно ввел новые санкции против КНДР. В течение 30 дней они должны быть введены в действие.

Согласно сообщению южнокорейского информагентства Yonhap, cанкции, предусмотренные резолюцией №2731 Совбеза ООН, призваны сократить валютную выручку от экспорта Северной Кореи в размере 3 млрд долларов на треть. Полностью запрещен северокорейский экспорт угля - это главная статья, обеспечившая в 2015 году $951 млн из $2,83 млрд экспортной выручки КНДР. Также запрещен экспорт железа, железной руды, свинца, свинцовой руды, морепродуктов, вводятся ограничения на наем новых рабочих из Северной Кореи, создание новых совместных предприятий с Северной Кореей и инвестиции в существующие. В то же время ограничения на поставку горюче-смазочных материалов этим пакетом санкций не предусмотрены - Китай не согласился на это предложение США.

Принятие резолюции имело большое значение, так как на санкции согласился главный торговый партнер КНДР - Китай - на него приходится 90% северокорейского экспорта и 85% импорта. Министерство торговли Китая объявило о старте выполнения санкций с 15 августа. Президент США Дональд Трамп посчитал принятие резолюции своей победой.

Это уже не первое существенное ограничение для северокорейской торговли - Совбез ООН начал вводить санкции против КНДР еще в 2006 году, но максимальное ужесточение наступило после ядерных испытаний Кореи в 2016 году. В ноябре 2016 года была принята резолюция №2321, призванная лишить Северную Корею 800 млн долларов выручки - сократить экспорт угля на 60%, полностью запретить экспорт меди, свинца, цинка. Кроме того существуют различные санкции США, ЕС, Японии и Южной Кореи в отношении режима в Пхеньяне, а Китай в феврале 2017 года прекратил импорт северокорейского угля на текущий год.





Риторика ядерного Апокалипсиса

Ответом Северной Кореи на санкции и заявление президента Трампа, о том что КНДР "встретится с огнем и яростью", если будет угрожать США, стало ужесточение риторики Пхеньяна. 8 августа в КНДР заявили, что готовы нанести обволакивающий удар четырьма баллистическими ракетами промежуточной дальности ( с радиусом около 3000-5500 км) по американскому острову Гуам в Тихом Океане, чтобы "пресечь вражеские силы на основных военных базах на Гуаме и сигнализировать о важном предупреждении США". Угроза заключалась в том, что северокорейские ракеты Хвасон-12 пролетят над японскими префектурами Шимане, Хиросима и Коичи, и нанесут удары вокруг Гуама на расстоянии 30-40 км, проделав общий путь 3357 км за 18 минут.





Тихоокеанский остров Гуам примечателен тем, что это крупнейшая военная база США в Тихом Океане, и здесь на базе ВВС США размещены стратегические бомбардировщики B-1B, способные нести ядерное оружие. В последние месяцы США направляли их в небо над Южной Кореей в рамках усилий по сдерживанию КНДР. Пхеньянского диктатора такие полеты конечно раздражали, поэтому Гуам избран и как символическая цель.

14 августа Ким Чен Ын посетил штаб-квартиру стратегических сил Северной Кореи, после чего было объявлено через Центральное телеграфное агентство Кореи , что "если янки продолжат упорствовать в своих невероятно опасных и безрассудных действиях на полуострове и вблизи него, испытывая терпение КНДР, последняя примет важное решение, как и было заявлено ранее". Таким образом, угроза обволакивающего удара в район острова отложена, но нельзя сказать со 100% точностью, что она снята.





Характерно, что риторика госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы Пентагона Джеймса Мэттиса в отношении проблемы КНДР куда более взвешенная, чем у хозяина Белого Дома. Мэттис неоднократно заявлял, что США не исчерпали дипломатических методов для решения ситуации, но предупредил КНДР, что нанесение ракетного удара будет означать полномасштабную войну, и США сделают все возможное для уничтожения запущенных ракет.

"Мы по-прежнему заинтересованы в поиске возможностей начать диалог, но это зависит от него (Ким Чен Ына, - ред.)", - заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон 15 августа. "Мы хотели бы провести переговоры с Ким Чен Ыном, когда наступит подходящий момент. Когда они покажут, что серьезно относятся к усилиям по денуклеаризации", - отметила в тот же день представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.





Ракетные испытания Ким Чен Ына в 2012-2016 годах

В статье для The Wall Street Journal "Мы привлечем Пхеньян к ответственности", опубликованной также на сайте Белого Дома 14 августа, Мэттис и Тиллерсон изложили основы текущей политики США в отношении КНДР. "Целью нашей кампании мирного давления является денуклеаризация Корейского полуострова. США не заинтересованы в смене режима или ускоренном воссоединении Кореи. Мы не ищем оправдания для размещения гарнизонам войск США к северу от демилитаризованной зоны ( т.е. в КНДР, - ред.). У нас нет желания причинить вред многострадальному северокорейскому народу, который отличается от враждебного режима в Пхеньяне", - отмечают они.

Тиллерсон и Мэттис предупреждают, что любая атака или применение ядерного оружия КНДР в отношении США или союзников встретит подавляющий ответ, и будут приложены усилия для усиления изоляции Пхеньяна. "США будут продолжать работать с нашими союзниками и партнерами в целях углубления дипломатического и военного сотрудничества и взятия государствами ответственности за их обязательства изолировать режим. Это будет включать в себя строгое соблюдение санкций, в результате чего не останется источника доходов для Северной Кореи. В частности, США будут и впредь требовать выполнения китайских и российских обязательств не предоставлять режиму экономическую спасительную помощь и убеждать его отказаться от своего опасного пути", - говорится в статье.





Когда речь идет о политике США в отношении КНДР, лучше обращать внимание на заявления не Трампа, а главы Пентагона Мэттиса и госсекретаря Тиллерсона (фото - ЕРА)

На этом фоне Reuters опубликовало со ссылкой на дипломатов в Совбезе ООН информацию о переговорах в отношении новых санкций против КНДР, которые могут нанести удар по текстильной промышленности КНДР, 80% экспорта которой направлено в Китай и которая в 2016 году принесла режиму 752 млн долларов. "Вероятно, в какой-то момент будет еще одна резолюция, к сожалению. Мы можем разделить оставшиеся $2 млрд (валютной выручки КНДР после недавних санкций на экспорт, - ред.) в других секторах и забрать очередную треть, сократив текстильный сектор или что-то другое", - заявил на условиях анонимности дипломат.

В опциях остаются также: запрет импорта в КНДР нефти и горюче-смазочных материалов, не ограничение, а уже полное прекращение найма северокорейских рабочих за границей, запрет работы для северокорейского торгового флота, полный запрет авиасообщения с КНДР, которое осуществляется военной авиакомпанией Air Koryo с рядом городов Китая, включая Пекин и главный город для китайско-северокорейской торговли Даньдун, а также с российским Владивостоком.

Такая информация свидетельствует о намерении США дожимать КНДР дипломатическими и экономическими, а не военными методами, используя санкции и переговоры с Китаем.





Северокорейский кризис отражается эхом по всей планете, например, перуанские шаманы молятся о мире между Трампом и Ким Чен Ыном (фото - ЕРА)

Своим мнением об угрозе конфликта между КНДР и США, а также о том, как дальше будет развиваться северокорейский кризис с LIGA.net поделились украинские эксперты.

Виктор Константинов, доцент Института международных отношений КНУ им. Т. Шевченко

Ракета, чтобы достать Гуам у КНДР есть, по радиусу действия. Вопрос в том, какова точность этих ракет. Это большая рулетка, КНДР может запустить ракету в сторону Гуама и попасть. Это само по себе малодопустимое для американцев положение. Рассматривать вопрос о техническом состоянии ракетной программы приходится американцам как раз в ключе, есть ли у КНДР техническая возможность забросить заряд на расстояние, которое отделяет Корею и Гуам, а также на расстояние, которое отделяет КНДР и континентальную часть США. По первому вопросу уже сейчас можно дать положительный ответ. И США не могут в эту лотерею играть.

Хочется надеяться, что действия КНДР рассчитаны на усиление переговорной позиции. Раньше Северная Корея бряцала оружием, делала массу заявлений, проводила испытания только для того, чтобы подготовить почву для очередного раунда переговоров. Риторика, которую мы слышим со стороны КНДР - она в большей степени традиционная. У меня складывается впечатление, что Северная Корея продолжает повышать ставку на переговорах в надежде на то, что ей предложат пакет, хотя бы на уровне того, что был в 90-е годы - снятие части санкций, экономическая помощь, и прекращение испытаний в обмен на прекращение учений США с союзниками в регионе.

В этой ситуации нужно сразу отставить заявления Трампа. Чтобы не говорил президент США, в Вашингтоне смены баланса сил в пользу войны с момента обострения весной не произошло. Война - это самая последняя опция и ее осуществления в США не хотят. Показательно, что и Мэттис и Тиллерсон сдержанно высказались в этой ситуации. В случае США речь идет о престиже, сохранении реноме Трампа и недопущении приобретения КНДР уверенных возможностей поражения американской территории. Но это не значит, что военная опция сейчас рассматривается не только военными, но и находится на столе президента в Белом Доме.

Самое важное сейчас, как поведет себя Китай в вопросе выполнения санкций, пока что на санкции по горюче-смазочным материалам. Пекин уже пару раз смягчал санкции за счет действий частных компаний - в Северной Корее ведь работают не только государственные компании Китая, но и частные, были нюансы с углем и морепродуктами. Однако лишение значительной части валютных поступлений точно нанесет вред ракетной программе КНДР. Китай сейчас хочет деэскалации, но не собирается занимать одинаковую с американцами позицию, что попытался изобразить Трамп, когда благодарил Китай и Россию за голосование по резолюции. Для Китая же это в очередной раз способ встряхнуть Северную Корею.

Понятно, что у КНДР еще при Ким Чен Ире (1994-2011) сложилось впечатление, что ядерная и ракетная программы - это предмет торга исключительно с американцами, а с Китаем нет смысла говорить об этом. А с момента прихода к власти Си Цзиньпина, Китай заставляет КНДР рассматривать и китайское мнение и позиционирует себя как базового посредника. Китайцы, понятное дело, не будут давить на Пхеньян с требованием полного свертывания ракетной программы, цель в получении формального отказа от испытаний. В Пекине всерьез продавливают план уступок с обеих сторон, считают, что обе стороны заигрались, и у них нет уверенности в рациональном поведении США. Это также показывает, что в Китае невысокого мнения о нынешней администрации в Вашингтоне.

Николай Белесков, аналитик Института мировой политики

Пока не ясно насколько принятые санкции против КНДР будут выполняться, и сможет ли уменьшение доходов от экспорта на треть заставить Пхеньян сесть за стол переговоров. В процессе переговоров по тексту резолюции ООН стороны отказались от более жестких санкций, например, запрета поставок нефти в КНДР, авиасообщение также не было прекращено. По сути, Китай сейчас выигрывает - принятие этих санкций позволило снять давление США и отвергнуть заявления о том, что в Пекине ничего не делают. Поэтому, когда Трамп говорит о победе из-за принятия санкций, это преувеличение.

В случае с угрозой ударов в район Гуама Трамп воспринимает это как вызов ему как лидеру, как пощечину. Однако его угрозы в адрес КНДР небезопасны. Северная Корея и так исходит из худших расчетов в своей конфронтации с США, а после заявлений Трампа они воспринимают ситуацию с еще более худшими ожиданиями. В Пхеньяне могут воспринять очередные облеты Корейского полуострова стратегической авиацией США как начало военной операции и могут использовать все имеющиеся средства.

Конфликт может возникнуть на основе того, что обе стороны будут неправильно трактовать американские намерения. Это основная опасность. Сейчас нужно минимально стабилизировать ситуацию, начать диалог. Когда его нет, стороны выходят из худших ожиданий от действий противника. Сейчас идет классическая спираль эскалации конфликта, ее нужно прекратить, нарабатывать какие-то правила поведения. Есть сомнения, что в администрации Трампа есть переговорщики, на это способные, и сложно это сделать при президенте, который подрывает возможности своих дипломатов.

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