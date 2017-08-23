Столкновение гигантов: Индия и Китай оказались на грани конфликта
Несколько дней назад в сети появилась видеозапись драки китайских и индийских пограничников на одном из спорных участков двусторонней границы в Гималаях, у озера Пангонг. Военнослужащие двух стран катались по земле, пинали друг друга и бросались камнями. Как сообщил индийский телеканал NDTV, драка произошла аккурат в День Независимости Индии, 15 августа, и продолжалась два часа, власти подтвердили автентичность видео. В более дружные времена на День Независимости Индии китайские пограничники обычно приходили на пограничные пункты, чтобы поздравить индийских коллег с праздником и подарить сладости. В этом году ситуация изменилась, традиционная церемония не состоялась, территориальные споры между двумя азиатскими ядерными сверхдержавами обострились до предела. Индийские СМИ забили в набат об угрозе повторения военного конфликта двух стран, уже однажды произошедшему в 1962 году. Правда, тогда обе страны еще не имели ядерного оружия и ракетных средств его доставки, и тем более мало влияли на состояние мировой экономики.
Ни война, ни мир
Расположенное на высоте 4350 километров живописное озеро Пангонг - лишь один из спорных участков индо-китайской границы, где стороны обвиняют друг друга в незаконных вторжениях. Вот уже два месяца длится противостояние двух стран за плато Доклам, которое в Китае предпочитают называть Донланг. Расположенное на стыке границ трех государств - Индии, Китая и гималайского королевства Бутан - оно превратилось в настоящее яблоко раздора двух азиатских гигантов.
В начале июня китайские инженеры начали строительство дороги, которая должна соединить Доклам с китайским Тибетом, предварительно снеся, по утверждениям индийской стороны, два бункера в этом районе. В ответ, 18 июня индийские военные заняли часть плато, помешав строительству. В Индии утверждают, что плато Доклам принадлежит королевству Бутан, которое фактически находится под индийским протекторатом. В Китае говорят о своем праве на территорию и ссылаются на договор 1890 года о подарке плато Тибету, ныне китайскому региону, со стороны британского протектората Сикким - ныне одного из штатов Индии. В Дели договор не признают, мол, колониальные времена были, и настаивают на своей правоте. А пока около 300 индийских военных с напряжением смотрят в лицо китайским коллегам, находящимся за несколько метров от них. Периодически, как показывают распространенные в сети видеозаписи, возникают перепалки. Пекин требует вывода индийских солдат для начала диалога по спорным вопросам, Дели настаивает на обоюдном выводе военных.
За индийской заботой о территориальной целостности гималайского королевства Бутан скрывается опасение относительно целостности Индии. Район плато Доклам находится рядом с узким перешейком, так называемым "Куриным горлышком", который соединяет проблемные, с очагами сепаратизма, северо-восточные штаты Индии с остальной частью страны. И близость задуманного Китаем шоссе обеспокоила Индию. В индийском МИД объяснили действия армии как раз "значительным изменением статус-кво с серьезными последствиями для безопасности Индии".
Собственно граница между двумя странами протяженностью 4037 км существует лишь де-факто. Есть так называемая линия действительного контроля, которую обе страны обязались уважать в 1959 году, и свои обязательства подтвердили в 1996 году. Тем не менее, территориальные споры двух стран остаются неурегулированными. Например, Китай не признает за Индией большую часть территории штата Аруначал-Прадеш на востоке страны, потому что еще в 1913 году китайские представители не признали передачу этих территорий от Тибета к Британской империи, в которую тогда входила Индия. Споры вызывают и ряд участков границы в Джамму и Кашмир - Индия считает, что Китай оккупирует здесь 43 тыс. квадратных километров индийской территории.
Осенью 1962 года из-за обострения территориальных споров между двумя странами произошла война, поражение в которой в Индии до сих пор вспоминают с горечью. Тогда, воспользовавшись противостоянием США и СССР во время Карибского кризиса, армия Мао Цзедуна разгромила индийских военных в северо-восточных регионах Индии и потеснила в Джамму и Кашмире, закрепив контроль за плато Аксай-Чин. Индия потеряла 1400 человек убитыми и 1700 человек пропавшими без вести, четыре тысячи солдат попали в плен, потери китайцев были намного меньше. Впрочем, хотя территориальные споры были весомым фактором в начале войны, есть мнение, что конфликт был спровоцирован предоставлением Индией убежища Далай-ламе - живому символу борьбы Тибета за независимость.
Ни пяди земли соседу
В нынешнем противостоянии обе стороны не стесняются делать громкие заявления. "Ситуация в 1962 году была другой и Индия 2017 года - другая", - заявил в июне во время выступления в индийском парламенте министр обороны Арун Джетли, подчеркнув готовность индийской армии противостоять любым угрозам в ответ на китайское требование о выводе военных с плато Доклам.
Китайская сторона тоже за словом в карман не лезет. 1 августа во время военного парада лидер Китая Си Цзиньпин заявил: "Никто не должен ожидать, что мы проглотим то, что несет вред нашему суверенитету, безопасности и интересам развития. Мы также никогда не позволим ни одному человеку, организации или политической партии отнять у Китая хоть часть его территории когда бы то ни было, в какой бы то ни было форме". 2 августа глава Центра международного сотрудничества Минобороны Китая полковник Чжоу Бо во время эфира на телеканале CGTN с индийским генералом в отставке предупредил: "Вы на территории Китая, и если вы не хотите войны, вы должны уйти с нашей территории". Масла в огонь подлил показ по китайскому телевидению видеозаписи "Семь грехов Индии", которая вызвала обвинения в расизме со стороны индийцев.
В то же время у обострения отношений может быть внутриполитический подтекст, связанный с положением обеих фактических руководителей государств. В Китае осенью грядет 19-й съезд Коммунистической партии - главное политическое событие в стране за последние 5 лет, на котором Си Цзиньпин рассчитывает ввести побольше своих людей в руководство партии и избавиться от внутрипартийной оппозиции. Для этого нужно демонстрировать успехи на всех фронтах, в том числе во внешней политике и в реализации на практике националистической риторики, которой отличается нынешний лидер Китая. Унизительные уступки Индии явно в планы китайского руководства не входят.
Нарендра Моди и Си Цзиньпин во время встречи в 2016 году (фото - ЕРА)
Для Нарендры Моди, который начинал свое руководство страной с потепления отношений и подписания 21 важного соглашения о сотрудничестве с Китаем в 2015 году, сейчас тоже непростой период, связанный с разногласиями в правящей партии и последствиями проведенных реформ, в том числе демонетизации, вызвавшей массовые протесты в прошлом году.
В этих условиях понятно, что оба лидера могут пойти только на такое решение проблемы с соседом, которое не навредит их имиджу.
В то же время, какая бы причина не была базовой для обострения конфликта двух ядерных держав, его переход в военную стадию был бы огромным ударом не только для безопасности региона, но и для всей мировой экономики.
Мнение эксперта
О том, существует ли угроза нового военного конфликта между Индией и Китаем LIGA.net рассказал доцент Института международных отношений КНУ им. Т. Шевченко Виктор Константинов:
Противоречий между Индией и Китаем соберется на талмуд в несколько тысяч страниц. Сейчас весь этот перечень споров всплыл, прежде всего, в индийской прессе. Конфликты с Индией вызывают экспансия китайцев в Юго-Восточную Азию, их попытки укрепиться в Бангладеш, связи Китая с Пакистаном - например, строительство порта Гвадар, который китайцы строят с перспективой использования в военном плане, хотя в Пакистане есть сильная оппозиция такому усилению Китая и вряд ли у Пекина это выйдет. Китай раздражают заигрывания Индии со странами Юго-Восточной Азии, ее заявления по морским спорам в этом регионе. Кроме того, Индия и Китай постепенно становятся конкурентами в экономике. Золотой период двусторонних отношений начала 2000-х годов, когда Индия занималась сферой услуг, а Китай был производственной державой, закончился. Китайцы залезли на площадку индийцев, а индийцы стараются разместить как можно больше производственных площадок у себя, а значит две страны стали ключевыми конкурентами не только в регионе, но и во всем мире.
Одновременно произошло большое сближение между Индией и США, особенно при Обаме. В Индии у части политиков существует видение, что такое сближение слишком быстро происходит. И это спровоцировало активизацию оправдательной аргументации сторонников сближения о том, что якобы китайская угроза растет семимильными шагами. Опасность столкновения с Китаем много лет висит над Индией, и в то же время Китай как угроза экзистенциальная в Индии не воспринимается. С другой стороны, как мотивация внешнеполитических изменений угроза конфликта с Китаем в Индии использовалась и будет использоваться для укрепления отношений с Вашингтоном. Выбор США в качестве сдерживающего фактора для Китая является общим для обеих ключевых партий Индии - ИНК и БДП. Но есть разные мнения о необходимом темпе сближения, и о том, насколько такое сближение может спровоцировать Китай на то, в чем в Индии его же обвиняют, но Китай пока не делает.
Скорее всего, сейчас обострение провоцируется с индийской стороны, в связи с падением популярности правящей партии БДП, несогласием части кабинета с политикой Моди. Отчасти это связано с позицией военных, которые считают, что сближение с США зашло слишком далеко и возможно угрожает безопасности Индии. Китай, конечно, недоволен включением Индии в орбиту США, но ни китайцы, ни индийцы на приграничный конфликт идти не намерены. В случае с драками военных двух стран имел место эксцесс со стороны исполнителей. Всегда найдутся особо горячие генералы, которые перегнут палку. Но сейчас все это дошло до верхов, и руководство обеих стран контролирует ситуацию. Мне кажется, до чего-то большого в текущем конфликте не дойдет, если могло дойти, произошло бы сразу.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
12:18
-
11:23
-
11:33
-
10:05
-
08:53
Новости партнеров
- 25824
- 25496
- 15770
- 14025
- 12529