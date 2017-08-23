Столкновение гигантов: Индия и Китай оказались на грани конфликта

Территориальный спор вызвал самый острый кризис между Индией и Китаем со времен войны 1962 года. Могут ли стычки на границе перерасти в новую войну

Несколько дней назад в сети появилась видеозапись драки китайских и индийских пограничников на одном из спорных участков двусторонней границы в Гималаях, у озера Пангонг. Военнослужащие двух стран катались по земле, пинали друг друга и бросались камнями. Как сообщил индийский телеканал NDTV, драка произошла аккурат в День Независимости Индии, 15 августа, и продолжалась два часа, власти подтвердили автентичность видео. В более дружные времена на День Независимости Индии китайские пограничники обычно приходили на пограничные пункты, чтобы поздравить индийских коллег с праздником и подарить сладости. В этом году ситуация изменилась, традиционная церемония не состоялась, территориальные споры между двумя азиатскими ядерными сверхдержавами обострились до предела. Индийские СМИ забили в набат об угрозе повторения военного конфликта двух стран, уже однажды произошедшему в 1962 году. Правда, тогда обе страны еще не имели ядерного оружия и ракетных средств его доставки, и тем более мало влияли на состояние мировой экономики.

Ни война, ни мир

Расположенное на высоте 4350 километров живописное озеро Пангонг - лишь один из спорных участков индо-китайской границы, где стороны обвиняют друг друга в незаконных вторжениях. Вот уже два месяца длится противостояние двух стран за плато Доклам, которое в Китае предпочитают называть Донланг. Расположенное на стыке границ трех государств - Индии, Китая и гималайского королевства Бутан - оно превратилось в настоящее яблоко раздора двух азиатских гигантов.





В начале июня китайские инженеры начали строительство дороги, которая должна соединить Доклам с китайским Тибетом, предварительно снеся, по утверждениям индийской стороны, два бункера в этом районе. В ответ, 18 июня индийские военные заняли часть плато, помешав строительству. В Индии утверждают, что плато Доклам принадлежит королевству Бутан, которое фактически находится под индийским протекторатом. В Китае говорят о своем праве на территорию и ссылаются на договор 1890 года о подарке плато Тибету, ныне китайскому региону, со стороны британского протектората Сикким - ныне одного из штатов Индии. В Дели договор не признают, мол, колониальные времена были, и настаивают на своей правоте. А пока около 300 индийских военных с напряжением смотрят в лицо китайским коллегам, находящимся за несколько метров от них. Периодически, как показывают распространенные в сети видеозаписи, возникают перепалки. Пекин требует вывода индийских солдат для начала диалога по спорным вопросам, Дели настаивает на обоюдном выводе военных.

Потасовка индийских и китайских военных

За индийской заботой о территориальной целостности гималайского королевства Бутан скрывается опасение относительно целостности Индии. Район плато Доклам находится рядом с узким перешейком, так называемым "Куриным горлышком", который соединяет проблемные, с очагами сепаратизма, северо-восточные штаты Индии с остальной частью страны. И близость задуманного Китаем шоссе обеспокоила Индию. В индийском МИД объяснили действия армии как раз "значительным изменением статус-кво с серьезными последствиями для безопасности Индии". Собственно граница между двумя странами протяженностью 4037 км существует лишь де-факто. Есть так называемая линия действительного контроля, которую обе страны обязались уважать в 1959 году, и свои обязательства подтвердили в 1996 году. Тем не менее, территориальные споры двух стран остаются неурегулированными. Например, Китай не признает за Индией большую часть территории штата Аруначал-Прадеш на востоке страны, потому что еще в 1913 году китайские представители не признали передачу этих территорий от Тибета к Британской империи, в которую тогда входила Индия. Споры вызывают и ряд участков границы в Джамму и Кашмир - Индия считает, что Китай оккупирует здесь 43 тыс. квадратных километров индийской территории. Осенью 1962 года из-за обострения территориальных споров между двумя странами произошла война, поражение в которой в Индии до сих пор вспоминают с горечью. Тогда, воспользовавшись противостоянием США и СССР во время Карибского кризиса, армия Мао Цзедуна разгромила индийских военных в северо-восточных регионах Индии и потеснила в Джамму и Кашмире, закрепив контроль за плато Аксай-Чин. Индия потеряла 1400 человек убитыми и 1700 человек пропавшими без вести, четыре тысячи солдат попали в плен, потери китайцев были намного меньше. Впрочем, хотя территориальные споры были весомым фактором в начале войны, есть мнение, что конфликт был спровоцирован предоставлением Индией убежища Далай-ламе - живому символу борьбы Тибета за независимость.

Ни пяди земли соседу В нынешнем противостоянии обе стороны не стесняются делать громкие заявления. "Ситуация в 1962 году была другой и Индия 2017 года - другая", - заявил в июне во время выступления в индийском парламенте министр обороны Арун Джетли, подчеркнув готовность индийской армии противостоять любым угрозам в ответ на китайское требование о выводе военных с плато Доклам. Китайская сторона тоже за словом в карман не лезет. 1 августа во время военного парада лидер Китая Си Цзиньпин заявил: "Никто не должен ожидать, что мы проглотим то, что несет вред нашему суверенитету, безопасности и интересам развития. Мы также никогда не позволим ни одному человеку, организации или политической партии отнять у Китая хоть часть его территории когда бы то ни было, в какой бы то ни было форме". 2 августа глава Центра международного сотрудничества Минобороны Китая полковник Чжоу Бо во время эфира на телеканале CGTN с индийским генералом в отставке предупредил: "Вы на территории Китая, и если вы не хотите войны, вы должны уйти с нашей территории". Масла в огонь подлил показ по китайскому телевидению видеозаписи "Семь грехов Индии", которая вызвала обвинения в расизме со стороны индийцев.



