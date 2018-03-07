Тема дня. Генерал и офицеры: как россияне погибли в Сирии

В авиакатастрофе под Хмеймимом погибли почти 40 кадровых российских военных, однако этот случай вряд ли заставит Кремль прекратить вторжение в Сирию

Страна-агрессор Россия понесла крупнейшие небоевые потери за все время своей интервенции в Сирию: 6 марта транспортный самолет Ан-26 с 39 военными РФ на борту разбился под авиабазой Хмеймим. Все пассажиры и члены экипажа погибли, среди них - офицеры и генерал-майор. Предварительная причина - техническая неисправность, хотя местные боевики уже заявили о своей причастности к крушению. Что известно об авиакатастрофе и к чему она может привести - в объясняющем материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. За более чем два года сирийской авантюры Россия понесла несколько потерь в военной авиации. Самый известный инцидент произошел в ноябре 2015 года: бомбардировщик Су-24 был сбит турецким истребителем на границе Сирии и Турции, погиб один из пилотов. В ноябре-декабре 2016 года два истребителя - Су-33 и МиГ-29 - упали в море при посадке на авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов у берегов Сирии. В октябре 2017-го еще один Су-24 разбился при взлете с аэродрома Хмеймим, погибли оба пилота. В феврале 2018 года повстанцы сбили из ПЗРК штурмовик Су-25; летчик катапультировался, но погиб в бою с боевиками. Также российские ВКС потеряли в Сирии шесть боевых вертолетов.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. 6 марта 2018 года около 14:00 по киевскому времени военно-транспортный самолет Ан-26 ВКС РФ столкнулся с землей при заходе на посадку на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Борт совершал перелет с аэродрома Квайрес под Алеппо, по пути у него было две промежуточные остановки. До взлетно-посадочной полосы Хмеймима самолет не долетел около 500 метров.

На борту Ан-26 находились 33 пассажира и шесть членов экипажа, все - кадровые российские военные, не выжил никто. Большинство погибших (27 человек) - офицеры, в их числе оказался генерал-майор Владимир Еремеев. Также в самолете летели прапорщики и контрактники.

Предварительной причиной авиакатастрофы Минобороны России назвало "техническую неисправность", отметив, что борт не обстреливали и не сбивали. В то же время источник издания Коммерсант в военных кругах подчеркнул, что точно узнать, была стрельба или нет, можно будет после расшифровки данных параметрического самописца Ан-26.

Источники росСМИ также не исключают, что причиной катастрофы могла стать ошибка пилотов, допущенная из-за непростых погодных условий в момент посадки - сильного бокового ветра, облачности и смога.

Несмотря на заявления российских военных об "отсутствии огневого воздействия по самолету", уже нашлись сирийские повстанцы, которые взяли на себя "ответственность" за крушение. Ливанская газета Ad-Diyar распространила заявление группировки Джейш аль-Ислам, члены которой утверждают, что обстреляли заходивший на посадку Ан-26 из пулеметов. Уничтожение борта боевики назвали "ответом" на бомбардировки Восточной Гуты войсками диктатора Башара Асада и РФ.

Ресурс РБК выяснил, что в день катастрофы на базе Хмеймим находился руководитель российского Генштаба Валерий Герасимов. С какой целью высокопоставленный военачальник государства-агрессора прибыл в Сирию - неизвестно.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Несмотря на статус крупнейшей небоевой потери РФ в Сирии, катастрофа Ан-26, конечно, не вынудит Кремль прекратить интервенцию в эту страну - слишком много поставлено на карту. Ведь история показывает, что собственные человеческие потери никогда не останавливали Россию в военных конфликтах. И к сожалению, так будет не только в Сирии, но и в Украине.

Гибель почти 40 кадровых военных станет очередной строкой в хронике российского присутствия на Ближнем Востоке. Можно ли считать эту катастрофу возмездием за страдания, которые причинило сирийцам вторжение РФ? Возможно. Если бы рядовые россияне вдруг осознали это, кто знает - может, уже завтра по всей России протестовали бы против бессмысленной и ненужной войны, этого "нового Афганистана". Но пока такой сценарий остается фантастикой.

Тема дня: Восточная Гута: зачем убивают детей

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.