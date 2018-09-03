На Крите фермер случайно нашел 3400-летнее захоронение: фото

Фото: Lassithi Ephorate of Antiquities

commenthover

Человек пытался припарковаться под деревом и чуть не провалился в древний склеп

Реклама

Реклама

На юго-востоке греческого острова Крит, фермер случайно нашел под оливковой рощей гробницу возрастом 3400 лет. В захоронении находились два гроба и десятки артефактов, относящихся к эпохе позднего минойского периода. Об этом сообщает Gizmodo.

Фермер решил припарковаться под оливковым деревом, но под ним начала проваливаться земля. Он переставил автомобиль в другое место, а потом увидел в земле отверстие шириной около 1,2 метра.

Заглянув туда, фермер заметил, что там лежат какие-то предметы. Он связался с местным министерством культурного наследия, которое направило археологов для исследования находки.

Раскопки показали, что фермер случайно обнаружил захоронение позднего минойского периода. В нем находились две глиняных гроба - Ларнаки. Ларнаки часто встречаются в минойской культуре: они изготавливались из глины и имели небольшой размер, поэтому человека в них располагали в согнутом положении.

В гробах находились тела двух мужчин. Ученые полагают, что это были люди с высоким социальным статусом - об этом свидетельствует качество керамики, которая находится в склепе.

Археологи отмечают, что захоронение, которое находится на глубине 2,5 метра, не пострадало от мародеров. Вход в него был запечатан каменной кладкой.

Фото: Lassithi Ephorate of Antiquities