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05.09.2018, 21:18

Скончался украинский оперный певец Роман Майборода

Скончался украинский оперный певец Роман Майборода - Фото
Роман Майборода Фото: скриншот с видео

Прощание с певцом состоится 6 сентября в фойе бельэтажа Национальной оперы

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На 76-м году жизни скончался народный артист Украины Роман Майборода. Об этом сообщается на сайте Национальной оперы Украины.

Прощание с выдающимся украинским певцом, лауреатом Национальной премии им. Тараса Шевченко, и.о. профессора кафедры оперного пения НМАУ им. Чайковского состоится 6 сентября в фойе бельэтажа Национальной оперы с 11:00 до 12:30.

Отпевание пройдет во Владимирском соборе в 13:00.

Сообщается, что в репертуаре Майбороды было более 30 партий, которые по своему эмоциональному напряжению и технической сложности являются вершинами вокально-сценического искусства.

Он выступал на самых престижных оперных сценах мира, а в последние годы вел вокальные мастер-классы в ряде зарубежных консерваторий.

Работе с Майбородой обязаны своими успехами многие ведущие мастера современного украинского вокального искусства, отметили в Национальной опере.

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Теги: смерть, певец, опера, роман майборода
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