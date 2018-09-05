Скончался украинский оперный певец Роман Майборода

Роман Майборода Фото: скриншот с видео

commenthover

Прощание с певцом состоится 6 сентября в фойе бельэтажа Национальной оперы

Реклама

Реклама

На 76-м году жизни скончался народный артист Украины Роман Майборода. Об этом сообщается на сайте Национальной оперы Украины.

Прощание с выдающимся украинским певцом, лауреатом Национальной премии им. Тараса Шевченко, и.о. профессора кафедры оперного пения НМАУ им. Чайковского состоится 6 сентября в фойе бельэтажа Национальной оперы с 11:00 до 12:30.

Отпевание пройдет во Владимирском соборе в 13:00.

Сообщается, что в репертуаре Майбороды было более 30 партий, которые по своему эмоциональному напряжению и технической сложности являются вершинами вокально-сценического искусства.

Он выступал на самых престижных оперных сценах мира, а в последние годы вел вокальные мастер-классы в ряде зарубежных консерваторий.

Работе с Майбородой обязаны своими успехами многие ведущие мастера современного украинского вокального искусства, отметили в Национальной опере.