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30.07.2018, 13:58

В новом эпизоде "Звездных войн" появится умершая Кэрри Фишер

В новом эпизоде "Звездных войн" появится умершая Кэрри Фишер - Фото
Кэрри Фишер (фото - oKino.ua)

Режиссер киноленты получил разрешение семьи Фишер на посмертное использование образа актрисы

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В девятом эпизоде "Звездных войн" появится умершая актриса Кэрри Фишер, которая сыграла легендарную принцессу Лею Органу. Об этом студия Disney сообщила на официальном сайте киносаги.

В конце 2016 года Фишер скончалась в возрасте 60 лет от остановки сердца. 

В фильме "Звездные войны. Эпизод IX", съемки которого стартуют 1 августа в лондонских павильонах студии Pinewood, будут использованы ранее неизданные кадры с участием актрисы, сделанные во время съемок седьмого эпизода.

"Мы отчаянно любили Кэрри Фишер. Мы никак не могли придумать, как достойно завершить сагу Скайуокеров без нее. Мы не собирались брать на роль другую актрису или моделировать ее образ на компьютере", - рассказал режиссер Джей Джей Абрамс.

Отмечается, что режиссер получил разрешение семьи Фишер на посмертное использование ее образа, о чем также рассказал ее брат Тодд Фишер, передает Variety.

Также того, киностудия представила актерский состав фильма. В частности, Марк Хэмилл исполнит роль джедая Люка Скайуокера, а роль Лэндо Калриссиана снова исполнит 81-летний Билли Ди Уильямс.

Из актеров предыдущих двух эпизодов к своим ролям вернутся Дейзи Ридли, Адам Драйвер, Джон Боега, Оскар Айзек, Лупита Нионго, Донал Глисон, Келли Мари Трэн, Йонас Суотамо и Билли Лурд. Среди новичков названы Наоми Аки, Ричард Грант и Кери Рассел.

Прокат ленты запланирован на декабрь 2019 года.

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17 мая сообщалось, что следующим спин-оффом "Звездных войн" может стать фильм про Ландо Калриссиана.

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Теги: Кэрри Фишер, принцесса Лея, киносага, фильм, звездные войны, лея органа
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