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21.06.2018, 16:57

В США арестован подозреваемый в убийстве рэпера XXXTentacion

В США арестован подозреваемый в убийстве рэпера XXXTentacion - Фото
XXXTentacion

22-летний подозреваемый, которого зовут Дедрик Д. Уильямс, обвиняется в убийстве первой степени

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Полиция арестовала подозреваемого в убийстве американского рэпера XXXTentacion. Об этом сообщает ВВС.

22-летний подозреваемый, которого зовут Дедрик Д. Уильямс, обвиняется в убийстве первой степени.

Неизвестно, ищет ли полиция других подозреваемых.

Уильямсу также было предъявлено обвинение в нарушении условного срока за кражу автомобиля и вождение без лицензии.

В XXXTentacion, настоящее имя которого Джасей Онфрой, стреляли 19 июня в Майами, штат Флорида, когда он выходил из своего мотосалона и садился в автомобиль.

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Теги: рэпер, убийство, подозреваемый, XXXTentacion
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