В США арестован подозреваемый в убийстве рэпера XXXTentacion

XXXTentacion

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22-летний подозреваемый, которого зовут Дедрик Д. Уильямс, обвиняется в убийстве первой степени

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Полиция арестовала подозреваемого в убийстве американского рэпера XXXTentacion. Об этом сообщает ВВС.

22-летний подозреваемый, которого зовут Дедрик Д. Уильямс, обвиняется в убийстве первой степени.

Неизвестно, ищет ли полиция других подозреваемых.

Уильямсу также было предъявлено обвинение в нарушении условного срока за кражу автомобиля и вождение без лицензии.

В XXXTentacion, настоящее имя которого Джасей Онфрой, стреляли 19 июня в Майами, штат Флорида, когда он выходил из своего мотосалона и садился в автомобиль.