В Украине выпустили комиксы о киборгах Донецкого аэропорта: фото

Руины Донецкого аэропорта (скриншот из видеозаписи)

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Иллюстрированные рассказы написаны на основе воспоминаний непосредственных участников обороны ДАПа

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В Украине выпустили серию комиксов о героической обороне Донецкого аэропорта добровольцами и военными, которые 242 дня отражали атаки российских оккупантов и коллаборационистов в 2014–2015 годах. Авторы идеи - общественная организация "Вірні традиціям", основанная как действующими военными и добровольцами, так и волонтерами.

Иллюстрации на основе историй киборгов рисовал львовский художник Левко Квит.

Вышло уже пять томов - "Хроники 3-го полка", "Начало" (два тома), "Штурм" и "Несокрушимые: миссия - ДАП". Дилогия "Начало" переведена и опубликована также на английском языке.

"Только реальные события, реальные герои и настоящие подвиги", - так описали комиксы на Facebook-странице 93-й бригады.

В частности, готовя том "Штурм", авторы опросили 48 непосредственных участников событий, некоторые из которых и сегодня воюют в Донбассе в составе "холодноярской" бригады.

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