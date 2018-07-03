Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
03.07.2018, 11:45

В Украине выпустили комиксы о киборгах Донецкого аэропорта: фото

В Украине выпустили комиксы о киборгах Донецкого аэропорта: фото - Фото
Руины Донецкого аэропорта (скриншот из видеозаписи)

Иллюстрированные рассказы написаны на основе воспоминаний непосредственных участников обороны ДАПа

Реклама
Реклама

В Украине выпустили серию комиксов о героической обороне Донецкого аэропорта добровольцами и военными, которые 242 дня отражали атаки российских оккупантов и коллаборационистов в 2014–2015 годах. Авторы идеи - общественная организация "Вірні традиціям", основанная как действующими военными и добровольцами, так и волонтерами.

Иллюстрации на основе историй киборгов рисовал львовский художник Левко Квит.

Вышло уже пять томов - "Хроники 3-го полка", "Начало" (два тома), "Штурм" и "Несокрушимые: миссия - ДАП". Дилогия "Начало" переведена и опубликована также на английском языке.

"Только реальные события, реальные герои и настоящие подвиги", - так описали комиксы на Facebook-странице 93-й бригады.

В частности, готовя том "Штурм", авторы опросили 48 непосредственных участников событий, некоторые из которых и сегодня воюют в Донбассе в составе "холодноярской" бригады.

Смотрите также: Как выглядит аэропорт Донецк с высоты птичьего полета: видео руин

Читайте также
90-летний Оскар. Главное о номинантах на кинопремию в этом году 28.02.2018Айда в кино: Кинопремьеры 12 октября 10.10.2017
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: война в донбассе, донецкий аэропорт, рисунок, комиксы, киборги
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Донбассе в захваченной боевиками колонии погибли заключенные
Происшествия В Донбассе в захваченной боевиками колонии погибли заключенные
"Пусть ходят, задрав головы": дрон взорвал блиндаж оккупантов
Происшествия "Пусть ходят, задрав головы": дрон взорвал блиндаж оккупантов
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 