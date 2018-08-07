В Запорожье нашли уникальное захоронение сарматских времен: фото

Фото: facebook.com/mamaigora

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Женское захоронение обнаружили на Мамай-горе

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На запорожской Мамай-горе археологи раскопали древнее женское захоронение. Специалисты обнаружили женские останки, а также бронзовое зеркальце, лепной горшок и несколько бусин, сообщается в Facebook.

Захоронение на Мамай-горе удалось предварительно датировать с помощью обнаруженного на обратной стороне зеркала цветочного орнамента. Руководитель экспедиции Геннадий Тощев установил, что орнамент на зеркале совпадает с узорами на сарматских памятниках.

Фото: facebook.com/mamaigora

Археологи нашли в захоронении и бусины, которыми, вероятно, была вышита верхняя часть рукавов одежды похороненной там женщины.

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Специалисты считают археологическую находку уникальной. На территории Мамай-горы за последние 30 лет удалось найти только одно захоронение сарматского времени.

В мае археологи в Дании обнаружили массовое захоронение воинов-варваров I века. Исследователи раскопали 2100 костей погибших варваров, останки принадлежат минимум 82 мужчинам, а общее число участников битвы оценивается в 380 человек.