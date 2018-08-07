Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
07.08.2018, 16:27

В Запорожье нашли уникальное захоронение сарматских времен: фото

В Запорожье нашли уникальное захоронение сарматских времен: фото - Фото
Фото: facebook.com/mamaigora

Женское захоронение обнаружили на Мамай-горе

Реклама
Реклама

На запорожской Мамай-горе археологи раскопали древнее женское захоронение. Специалисты обнаружили женские останки, а также бронзовое зеркальце, лепной горшок и несколько бусин, сообщается в Facebook.

Захоронение на Мамай-горе удалось предварительно датировать с помощью обнаруженного на обратной стороне зеркала цветочного орнамента. Руководитель экспедиции Геннадий Тощев установил, что орнамент на зеркале совпадает с узорами на сарматских памятниках.

Фото: facebook.com/mamaigora

Археологи нашли в захоронении и бусины, которыми, вероятно, была вышита верхняя часть рукавов одежды похороненной там женщины.

Читайте также: Ученые раскопали 8 миллионов мумий собак в Египте

Специалисты считают археологическую находку уникальной. На территории Мамай-горы за последние 30 лет удалось найти только одно захоронение сарматского времени.

В мае археологи в Дании обнаружили массовое захоронение воинов-варваров I века. Исследователи раскопали 2100 костей погибших варваров, останки принадлежат минимум 82 мужчинам, а общее число участников битвы оценивается в 380 человек.

Читайте также
90-летний Оскар. Главное о номинантах на кинопремию в этом году 28.02.2018Айда в кино: Кинопремьеры 12 октября 10.10.2017
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: захоронение, Запорожье, археологи, сарматское время, мамай-гора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Под Запорожьем задержан мужчина за DDos-атаки на предприятия
Происшествия Под Запорожьем задержан мужчина за DDos-атаки на предприятия
В Перу нашли массовое захоронение принесенных в жертву детей
Мир В Перу нашли массовое захоронение принесенных в жертву детей
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 